Her får Darin (17) drop-in vaksine

Forrige uke ble det bestemt at man kan starte vaksineringen av 16- og 17-åringer. I dag åpna Lillehammer kommune for drop-in-vaksine for denne gruppa. Der har de fått flere tusen ekstra vaksinedoser denne uka.

De som har fylt 16 år kan møte opp uten å vise til samtykke fra foreldre eller foresatte. De som fyller 16 senere i år må ha samtykke fra foresatte.

– Det gikk helt fint, sa Abrusosh til NRK rett etter at hun hadde fått vaksinen.

FORNØYD: Darin Abrusosh (17) mener det er bra at også hennes aldersgruppe tilbys vaksine. – Det er fint at livet blir mer normalt igjen, sier hun. Foto: Knut Røsrud / NRK

Hun sier at hun ønsket å ta vaksinen for å beskytte eldre familiemedlemmer, og for at hun er i kontakt med mange mennesker når hun henger med venner.

– Vi må heie på at flere på min alder tar vaksinen, sier Abrusosh.

KØ: En rekke skoleklasser møtte opp til vaksinasjon i Håkons hall på Lillehammer tirsdag. Foto: Knut Røsrud / NRK

Har fått flere doser

Flere kommuner er nå i gang med å gi tilbud om vaksiner for 16- og 17-åringer.

De siste ukene har vi også fått tilgang på flere vaksinedoser. I Lillehammer har de fått rundt flere tusen nye doser denne uka.

Camilla Møllerløkken Østensen er leder for smittesporing og vaksinering i kommunen. Hun sier de ligger godt an og driver nå med dose 2 for de over 18 i kommunen.

VAKSINERING: Camilla Møllerløkken Østensen er veldig fornøyd med at så mange ungdommer møtte for å få sin første vaksinedose nå. Foto: Knut Røsrud / NRK

Da de åpnet for drop-in for denne gruppa var det mange som møtte opp. Det synest Møllerløkken Østensen er veldig bra.

– Da får vi begynt å vaksinere 16- og 17-åringene som vi tenker er viktig å komme i gang med fordi det er en gruppe som kanskje er mer utsatt for smitte, sier hun.

Råd fra FHI

Det var i forrige uke at Regjeringen besluttet at 16- og 17-åringer i Norge skulle få tilbud om koronavaksinasjon, etter råd fra Folkehelseinstituttet.

– Få ungdommer har blitt alvorlig syke av koronaviruset, men det er en del smitte blant 16-17-åringer. Vaksinasjon vil bidra til å beskytte de få som kan bli alvorlig syke hvis de smittes, i tillegg til å redusere smittespredning i samfunnet, uttalte Margrethe Greve-Isdahl, overlege ved Folkehelseinstituttet, i en pressemelding.

Det er nå to vaksiner som er godkjent for bruk i aldersgruppen 12–17 år: Biontech/Pfizer sin vaksine, «Comirnaty», og Moderna-vaksinen «Spikevax».

FHI sin foreløpige anbefaling er at norsk ungdom som hovedregel skal tilbys Comirnaty.

Mye smitte blant unge

Det har vært en stigende smittetrend her i landet de siste dagene. Det siste døgnet er det registrert 906 koronasmittede i Norge, det høyeste tallet siden onsdag 24. mars.

Flere byer melder om at trenden er størst blant barn og unge:

Bergen: Etter to uker hvor tenåringer sto for det meste av smitten i byen. ble det i går meldt om at det nå er flest unge voksne som blir smittet.

Oslo: 267 smittet siste døgn. Blant annet 30 elever ved Fyrstikkalleen skole i Oslo, som har testet positivt etter en telttur på Gaustatoppen forrige uke.

Fredrikstad: Det ble registrert 43 nye smittetilfeller i Fredrikstad mandag. Det melder kommunen på sine nettsider. 6 er smittet i utlandet, 1 har ukjent smittevei og 36 er smittet av nærkontakter. Økningen har vært størst blant barn og unge, og mange skoler og barnehager er berørt, ifølge kommuneoverlege Lise Wangberg Storhaug.

Hamar-regionen: Mye smitte blant barn og unge, fra barnehagealder og oppover. 104 har blitt smitta på ei uke, og flere har ukjent smitteveg. Kommuneoverlege Cecilie Blakstad Eikenes sa til NRK søndag at de frykter at kapasiteten på smittesporing og testing snart er sprengt.

Bekymra lærere i Oslo

I Oslo er smittetrenden tydelig.

– Vi følger utvikling i smittetallene og ser at de øker blant de unge, skriver Nestleder Utdanningsforbundet Oslo, Therese Thyness Fagerhaug, i en e-post til NRK.

Hun opplyser om at avgjørelsen om å la osloskolene være på grønt nivå, er tatt etter råd fra smittevernmyndighetene, og at de under hele pandemien har ment at det er riktig å lytte til deres vurderinger.

– Det er nok allikevel en viss utrygghet med hensyn til smitteøkningen, ikke minst med tanke på de mange svært fulle klasserommene på mange osloskoler.

Hun skriver at de nå er lettet over at lærerne blir prioritert for dose to, men at en del av medlemmer er bekymret, både på egne vegne og med tanke på risikoen for at de kan bringe smitte videre til egen familie eller andre.

– Situasjonen slik den er nå, er utfordrende for både lærere og ledere på skolene.