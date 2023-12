Leverte 7300 høner til slakt – fikk knapt 2000 kroner

– 48 øre pr. kilo, det er vel skrøpelig, når det koster 60 kroner i butikken, sier Halvor Sveen.

Han driver gård med både egg- og kjøttproduksjon i Rendalen i Innlandet.

I år leverte han inn 7300 høner til slakt som skulle bli brukt til mat.

For fem tonn med hønsekjøtt, fikk bonden utbetalt 1964 kroner i slakteoppgjøret.

OPPGJØRET: Avregningen fra Nortura viser at Sveen total fikk utbetalt 1964 kroner for over 7000 høner. Foto: Frode Meskau / NRK

– Her er det noen aktører som tjener på det vi har levert. Det syns jeg er urettferdig, sier han.

Sveen mener at det ikke er bøndene som tjener på landbruksoppgjøret.

– Men det er vi som får hetsen og klagene på at maten er dyr.

Verdt flere hundre tusen

I frysedisken på Coop Extra Kallerud på Gjøvik, ligger høna som har gått viralt etter at bonden fra Rendalen delte frustrasjonen på Facebook.

Der er den prisa til 60,70 kroner per kilo.

Ut i butikk har altså alt kjøttet bonden leverte inn en verdi på 337 856 kroner.

– En stor skjevhet

Sveen er veldig fornøyd med at innlegget er delt så mange ganger.

– Dette er viktig. Samfunnet er blitt slik at det er de sterke som får ytre seg, sier han.

Sveen mener at i dette tilfellet er det «vi på bunnen» som har fått komme til orde.

Han er også opptatt av å få fram at denne skjevheten ikke bære gjelder høns, men også sau, gris, geit og hest.

Foto: Reidar Gregersen / NRK

Kommunikasjonssjef i Coop, Harald Kristiansen, forstår at bonden reagerer på beløpet han får utbetalt.

– Samtidig tror jeg også han vet at det er veldig mange ledd dette skal gjennom, sier Kristiansen.

– Og alle de leddene må dekke sine kostnader og tjene noen kroner på vegen. Til slutt havner den hos Coop til 60 kroner og 70 øre per dags dato.

Liten fortjeneste

Før høna havner i frysedisken på Coop, selges den videre av Vingulmark.

– Ingen tjener store penger på dette produktet, og innsatsen har vært å bruke verpehøna som mat istedenfor at den skal kastes eller gå til lim, skriver Ole-Jonny Magnussen i Vingulmark i en e-post til NRK.

– Bonden tjener mest penger på eggproduksjon og litt på å levere høns til slakting.

Ut i butikk koster en kilo hønsekjøtt 60,70 kroner. Bonden fikk utbetalt 0,48 kroner per kilo. Foto: Reidar Gregersen / NRK

Hønene Sveen leverte til slakt, er såkalt verpehøner. Det er høner som har blitt brukt til eggproduksjon. Når de ikke produserer egg lengre, har bonden to valg:

Enten destruere dem, eller levere til slakt – slik bonden gjorde i dette tilfellet.

– Det som er viktig for oss er at høna nettopp ligger i vår frysedisk, og at den ikke har blitt destruert, sier Kristiansen.

Kommunikasjonssjef i Coop, Harald Kristiansen, forstår at bonden reagerer på beløpet han fikk for dyra han sendte til slakting. Foto: Reidar Gregersen / NRK

Kommunikasjonsrådgiver i Nortura, Marthine Haugen Petersen, skriver i en e-post til NRK at Nortura ikke har noen form for fortjeneste på dette.

De aller fleste verpehønene i Norge blir destruert fordi etterspørselen er lav, ifølge Petersen.

– Nortura slakter likevel noen flokker med verpehøner for en kunde, som igjen er de som selger hønene til dagligvare. For Nortura har dette vært et forsøk på å bidra til at flere høner kan ende som mat, skriver hun.

– Noe er feil

Leder i Innlandet bondelag, Elisabeth Gjems, reagerer på regnestykket.

Hun synes det ikke er verdig at bonden ble sittende igjen med knapt 2000 kroner etter å ha levert 7300 høner til slakting.

– Det viser med all tydelighet at noe er feil med verdikjeden for mat og fordeling av de verdiene som skapes. Her er det noen som tar ut gode marginer på vegen.

BONDELAGET: – Det hører ingen steder hjemme at det er på denne måten. Faren er at lønnsomheten er så lav at folk teller på knappene for å fortsette i næringa. Det eksempelet her viser veldig tydelig at det er noe feil her, sier Elisabeth Gjems, leder i Innlandet bondelag. Foto: Knut Røsrud / NRK

I dette tilfellet ble hønene levert til slakt hos Nortura, som er et bondeeid slakterisamvirke.

– De har som formål å få et best mulig resultat for bonden. Jeg ser det sånn at pilene peker mot dagligvarekjedene.

Gjems mener myndighetene bør se nærmere på maktfordelingen i dagligvaremarkedet, hvordan priser settes og hva som gis tilbake til bonden.

– Hønekjøtt vil slå an

Halvor Sveen er overbevist om at det et marked for kjøtt fra voksne høner.

Han oppfordrer myndighetene til å legge til rette for det.

– Jeg er sikker på at det vil slå an.

Vi har fått mange nye landsmenn som setter veldig pris på hønekjøtt. Vi må utnytte de ressursene som finnes, sier han.

FRUSTRERT: Håkon Sveen er ikke imponert over prisen han fikk for hønene sine. Foto: Frode Meskau / NRK

Samtidig er Sveen oppgittt over de andre aktørene i verdikjedene. Han mener at bøndene fortjener en større del av kaka:

– Det er bøndene som skaper verdigrunnlaget her, og da er det bare rett og rimelig at de får være med og dele av overskuddet.