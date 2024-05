Saken oppsummert Ekspander/minimer faktaboks En elsparkesykkel tok fyr mens den sto på lading i en leilighet i Hamar natt til torsdag.

Brannen førte til åpne flammer og mye røyk, og fire leiligheter ble evakuert.

To personer som bodde i leiligheten ble sendt til sykehuset for kontroll for mulig innånding av giftig røyk.

Brannvesenet fikk tatt ut den brennende elsparkesykkelen, som måtte senkes i vann for å slukkes.

Brann i batteriene i slike elsparkesykler kan være svært farlig og vanskelig å slukke.

Det anbefales å ikke lade slike sykler innendørs, og spesielt ikke om natten.

Meldingen kom inn til brannvakta kvart på fem natt til torsdag. Det var brann i et bygg med 25 leiligheter i Furubergvegen i Hamar.

En elsparkesykkel hadde tatt fyr mens den sto på lading inne i en av leilighetene.

Det var åpne flammer og mye røyk.

Audun Arnseth bor i leiligheten vegg i vegg.

– Plutselig hørte jeg flere smell, ganske høye smell. Skjønte ikke hva det var for noe, for det hørtes ut som noen drev og knuste ting med en slegge eller noe sånt.

Like etterpå hørte han brannalarmen.

De to som bodde i leiligheten med elsparkesykkelen sto utenfor og hadde varslet brannvesenet.

– Det tøt svart røyk ut av leiligheten. Det var skummelt, var jo redd for at det skulle ta skikkelig fyr og spre seg, sier Arnseth.

Elisabeth Sørli våknet av brannalarmen, og Audun Arnseth, som bor vegg i vegg med leiligheten det brant i, hørte høye smell. Foto: Knut Røsrud / NRK

Vekket naboene

Elisabeth Sørli, som bor på skrått over leiligheten det brant i, våknet av brannalarmen og kjente røyklukt.

– Jeg gikk ut på balkongen. Og så gikk jeg og banken på dørene til naboene for å få dem ut, forteller hun.

Brannvesenet og politiet var raskt på plass. Politiet vekket flere folk i bygget og fire leiligheter ble evakuert.

Det er 25 leiligheter i bygget. Ingen personer ble skadet og bare den ene leiligheten fikk brannskader. Foto: Knut Røsrud / NRK

– Det var veldig ubehagelig. Når vi bor så tett som vi gjør her... jeg var redd for at det skulle begynne å brenne i alle leilighetene, sier Elisabeth Sørli.

Må senkes i vann

Brannvesenet gikk inn med røykdykkere og fikk tatt ut den brennende elsparkesykkelen.

– Dette var en ganske kraftig elsparkesykkel. Det blir mye energi og stor brann. Det begynte å bli spredning inne i leiligheten, sier innsatsleder i Ringsaker brannvesen, James Mercer.

Innsatsleder i Ringsaker brannvesen, James Mercer, sier det er veldig vanskelig å slukke branner i litiumbatterier. Foto: Knut Røsrud / NRK

De to som bodde i leiligheten ble sendt til sjukehuset for kontroll. De kan ha fått i seg giftig røyk.

Brann i batteriene i slike elsparkesykler kan være svært farlig. Og det er veldig vanskelig å slukke.

– Det er svært kraftig røyk, og giftig røyk. Det er litiumbatteri og når det utvikles brann der, så underholder den seg sjøl, sier Mercer.

Det vil si, at selv om man heller på vann, så vil batteriet reantenne og begynne å brenne igjen. Et brannslukkingsapparat kan dempe brannen, men ikke slukke den.

– Sykkelen må ut og gjerne senkes i vann, sier innsatslederen.

Elsparkesykkelen ligger i en søppeldunk med vann utenfor leielighetsbygget. Foto: Mette Finborud Børresen

Må ikke lade om natta

Det skjer med jevne mellomrom at batterier på elsykler begynner å brenne. Derfor er anbefalingen å aldri lade innendørs, og i alle fall ikke om natta.

– Vi ser en økende andel branner i elsparkesykler og elsykler. Det er kraftige batterier. Vær våken og til stede når de lades. Hvis det begynner å brenne blir det kraftig brann og da må det reageres med en gang, sier James Mercer.

Ideelt sett bør ikke slike sykler være innendørs i det hele tatt, men Mercer sier han har forståelse for at folk vil beskytte de dyre syklene mot tyveri.

Slapp billig fra det

Huseieren er glad for at brannskillene i betong fungerte godt.

Leiligheten der sykkelen sto er ubeboelig, men ingen av de andre leilighetene har fått større skader enn at de kan bos i så snart de er luftet skikkelig.

Huseieren har minnet alle i bygget om at de ikke må lade verken sykler eller annet om natta.

Leilighetene luftes ut etter brannen. Foto: Mette Finborud Børresen

Leiligheten til Audun Arnseth har ikke fått noen skader.

– Jeg slapp veldig billig unna for jeg fikk åpnet opp ganske fort da jeg skjønte hva som foregikk. Det lukter litt inne hos meg, men det er ikke noe problem å bo der. Ikke noe er ødelagt. Men jeg må sikkert vaske gardinene, sier han.