Det er 100 år siden Kjell Aukrust ble født. Nå har Aukruststiftelsen tatt over nøklene til leiligheten hans på Nordstrand i Oslo. Den står akkurat slik den ble forlatt da mannen med den fantastiske fantasien døde for 17 år siden.

Dette åpner nye muligheter for Huset Aukrust, sier leder Kjell-Erik Nordahl. Foto: Knut Rørsrud

Lederen for Huset Aukrust i Alvdal, Kjell-Erik Nordahl, vandrer nysgjerrig rundt.

– Dette er en skattekiste av dimensjoner. Dette gleder vi oss til å stille ut, så folk kan se, sier han.

Leiligheten er full av tegninger, malerier og skriverier. Aukruststiftelsen skal ta vare på alt dette og andre ting som forteller historien om Kjell Aukrust sitt kreative og produktive liv.

– Dette åpner helt nye muligheter for Huset Aukrust i Alvdal. Nå får vi tilgang til noe helt nytt, som verken vi eller publikum har sett før, sier Kjell-Erik Nordahl.

Solan og Ludvig bestemte

Leiligheten og alt den inneholder gir et nytt innblikk i Kjell Aukrust sitt liv og virke. Han og kona Kari bodde sammen i en leilighet, mens Kjell hadde sin egen kunstnerleilighet i etasjen over.

Nevøen til Kjell Aukrust, som nå leder Aukrust-stiftelsen, var ofte på besøk, men forteller at det ikke var bare, bare å komme inn til Kari og Kjell.

Alle som ringte på måtte nemlig godkjennes av Solan og Ludvig.

Ludvig og Solan fikk æren av å godkjenne alle besøkende i leiligheten til Kjell og Kari Aukrust i Oslo. Foto: NRK

– Den som ringte på ble avkrevd et passord i form av et rim. Jeg pleide å si «Ludvig er våt på snuten, derfor er det ofte en våt flekk på puten.» Jeg kunne høre at Kjell konfererte med Solan Gundersen, og så kom han tilbake og sa, ja, det er godkjent. Så durte det i dørtelefonen, og jeg kunne åpne døren, forteller Lars Espen Aukrust.

En eventyrlig evne til å se ting

Skrivebordet og tegneutstyret står akkurat slik nevøen husker det. Han forteller at Kjell Aukrust kunne sitte i timevis og tegne og tenke. Og at han hadde en eventyrlig evne til å observere.

Lars Espen Aukrust, nevø og leder av Aukruststiftelsen, kikker på maleriene Kjell Aukrust var i gang med. Foto: Knut Røsrud

– Han så humor i alt mulig rart. Han la merke til ting. Han kunne komme etterpå og fortelle om ting han hadde opplevd som vi andre ikke hadde sett, sier Lars Espen Aukrust.

I leiligheten ser man også at Kjell Aukrust også malte mye. Mange av maleriene står fortsatt der, ferdige og halvferdige.

Alle kjenner figurene i Flåklypa

Forfatterskapet til Kjell Aukrust og bøkene om Simen, bonden og bror min, er ikke så kjent for de unge i dag.

Men sier du Solan, Ludvig, og ikke minst Reodor Felgen, så vet alle hvem du snakker om.

– Spesielt de fire siste filmene beviser at Kjell Aukrust sitt univers lever. Guren med reverumpa ble sett av 1 million på kino. De tre siste filmene er sett av nesten 2,5 millioner mennesker, sier Kjell-Erik Nordahl i Huset Aukrust.

Figurene i Flåklypa lever videre og sørger for at nye generasjoner kjenner til Kjell Aukrust sitt univers. Foto: Pressefoto

Nå skal filmene også formidles digitalt i huset i Alvdal.

– Solan og Ludvig skal leve på et nettbrett nær deg, sier han kryptisk.

Nevøen Lars Espen Aukrust tror det vil komme flere filmer i fremtiden.

– Figurene han skapte i Flåklypa er jo fortsatt superaktuelle. Det finnes dyktige tegnere som langt på vei kan gjenskape disse figurene og bringe dem inn i moderne tid, sier han.