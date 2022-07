– Dette er et koronaprosjekt. Så stoppet vi fordi vi ikke hadde plass lenger.

Inne hos Giert Schiager på Trysil har han satt opp sin egen store, lille Legoby.

Colosseum, Big Ben, en sko og ulike biler er blant verkene som fyller hele langbordet.

Men:

– Dette er langt fra alt jeg har bygget. Jeg har jo ikke plass til alt!

Foto: Simon Elias Bogen / NRK

Lego for voksne

Lego har lenge vært en av de mest populære barneaktivitetene.

Og det er det fortsatt den dag i dag.

Men nå åpner flere og flere voksne opp øynene for de fargerike klossene fra Danmark.

Lego-designer Erik Legernes var dommer og brikkemester for programmet LEGO Masters Norge på TV 2.

Han tror det er flere grunner til at voksne nå kjøper Lego for eget bruk.

– En grunn er jo at det er såpass fine produkter ute på markedet.

VOKSENLEGO: Erik Legernes var brikkemester i TV-serien Lego MASTERS Norge. Han sier mye av dagens Lego er laget spesielt for voksne. Foto: Privat

Han nevner blomsterbuketter og malerier som eksempler.

For hvis du tar en tur på lekebutikken i dag, vil du se at det er mye som er laget for voksne. Slik var det ikke før.

– Også er det jo behagelig å sitte ned å bygge seg gjennom og ha en deilig stund med brikkene, sier brikkemesteren.

– Fungerer som terapi

Det er Legobygger Giert enig i. Han sier det kan fungere som en slags terapi.

– Du kobler jo ut alt det andre. Det er kreativiteten som gjør det så moro, sier han.

Giert viser fram et piano – av Lego riktignok – som spiller musikk via Bluetooth.

– Denne gjorde jeg ferdig til konas bursdag, og da spilte jeg av Happy Birthday for henne.

Legopianoet spiller Happy Birthday Du trenger javascript for å se video. Legopianoet spiller Happy Birthday

Det nye puslespillet

Legointeressen har vært der helt siden han var liten, men den ble vekket opp igjen under nedstengningen.

– Det er jo voksne som sitter og skaper disse produktene. Så hvorfor kan ikke voksne bygge?

UTVIKLING: Traktore Giert holder er en bil han bygget som liten gutt. Rundt 60 år senere kan han nå bygge en Lamborghini. Foto: Simon Elias Bogen / NRK

Legernes i LEGO Masters sier mange av de voksne som nå kjøper Lego har hatt god erfaring med aktiviteten da de selv var barn.

– Jeg ga bort en Lamborghini av Lego sist jeg var i et 50-årslag. Han ble kjempeglad, sier Legernes.

Han tror at Lego har blitt det nye puslespillet.

– Det er ting man har lyst til å ha stående i stua. Selv har vi Marilyn Monroe-bilder av Lego som er kule å ha på veggen.

Store hender - små brikker

Det er mange små detaljer i Lego, og du må konsentrere deg for å ikke bygge noe feil.

Giert peker på en gravemaskin på størrelse med en katt:

– Den der holdt jeg på i 30 timer med. Så fant jeg ut at jeg hadde satt inn en brikke feil. Da måtte jeg plukke ned hele greia, for da funket den jo ikke.

– Kan Lego være litt irriterende til tider?

– Det er mye detaljer, men det synes jeg bare er moro. Jeg kan sitte her og bygge 17 timer i strekk, så morsomt er det!

Fellesskap for voksne Legobyggere

Han sier det er artig at så mange voksne holder på med det samme som han. Men Giert kjenner ingen i hans krets med samme hobby.

– Det hadde jo vært morsomt å komme i kontakt med noen som drev på med det samme! sier han.

AVANSERT: Legobyggeren på Trysil viser en av de mange anleggsmaskinene han har bygget. Denne kan løfte og senke krana ved hjelp av vakuum. Foto: Simon Elias Bogen / NRK

På Facebook finnes det en gruppe med over 5000 voksne medlemmer. De kaller seg Lego-entusiast Norge.

Jan Frode Torkildsen er administrator, og sier det helt klart er stor interesse blant voksne i dag.

– Det er en skikkelig avslappende og fin hobby for voksne også, sier han.

Flesteparten av medlemmene er over 30 år.

LEGOENTUSIAST: Jan Frode Torkildsen er administrator i Facebook-gruppa, Lego-entusiast Norge. Der er det over 5000 medlemmer og eldste person i gruppa er over 70 år gammel. Foto: Privat

Gikk tom for plass

Under pandemien gikk det virkelig for seg hos Giert og kona på Trysil. Han bygget og bygget, og kona synes det var helt greit.

Men så sa det stopp etter at Giert hadde lagt siste brikke på colosseumet i fjor.

– Da innså vi at det ikke var mer plass til Legoen.

Da puttet ekteparet all Legoen inn i skuffer og skap, før Giert tok fram deler av det da NRK kom på besøk.

– Vi har lyst til å sette opp alt i et eget Lego-rom, og da kan det ikke bli for mye Lego!

Kona er og med på å bygge, men ikke i like stor grad som Giert.

– Vi synes det er morsomt å leke litt med roller-coasteren, sier han og går bort for å sette den i gang.

SMÅTT: Etter ett år uten å ha bygget Lego er det ikke alt som er like lett å sette seg inn i igjen. Her prøver Giert å få start på berg -og dalbanen som går på en motor. Foto: Simon Elias Bogen / NRK

Stopper ikke her

Selv om han har lagt Legoinnkjøpet på vent, går han fortsatt rundt i butikkene for å se på de nye produktene.

Han har ingen planer om å stoppe Lego-hobbyen med det første, og ser fram til å kunne gå løs på nye Legoprosjekter.

Men det er ikke alt han har lyst til å bygge:

– Jeg er ikke på Star Wars-Lego. Det har jeg ikke sansen for.