Leger jukser til seg millioner, men få blir straffet

– Juks må behandles som juks, uavhengig av hvem som jukser, sier SVs Karin Andersen.

FORSKJELLSBEHANDLING: Stortingspolitiker Karin Andersen mener at det straffes forskjell når man tar av fellesskapets penger. Foto: NRK

Stortingspolitikeren synes legene slipper for billig unna. Av de 11 legene som til nå er tatt for juks i 2020, er bare fire anmeldt.

– Dette er helt klart forskjellsbehandling, sier Andersen.

Hun sammenligner legenes juks med trygdeskandalen fra 2019. Minst 78 personer ble feilaktig dømt for trygdesvindel. Mye på grunn av kompliserte regler.

Basert på tillit

Hele refusjonsordningen, og dermed lønna til de fleste fastlegene i landet, er i stor grad basert på tillit. Når en lege oppgir å ha satt ei sprøyte eller tatt en telefon på vegene av en pasient, er det vanskelig å kontrollere.

Helseøkonomiforvaltningen (Helfo) er en del av helsedirektoratet. Det er de som betaler ut penger til fastlegene. De kontrollerer også kravene som kommer inn.

I løpet av de siste tre årene har de avdekket at 55 leger fått utbetalt til sammen 83 millioner kroner for mye.

Avdekkede refusjonsfeil blant leger: 2018 2019 2020 2021 Leger som må betale tilbake: 26 17 11 1 Sum (i millioner) 17 17 48 1 Leger som har mistet refusjonsretten: 3 6 4 3 Leger som har blitt anmeldt: 4 2 4 1

I søkelyset for andre gang

Bare i Innlandet fylke har Statsforvalteren opprettet tilsynssaker mot fire leger den siste tida. De har fått tilbakebetalingskrav på flere millioner kroner.

FYLKESLEGE: Harald Vallgårda er fylkeslege i Innlandet. Han mener det er alvorlig hvis leger jukser med vilje. Foto: NRK

– Det er tillitsbrudd. Vi vet at folk reagerer når noen jukser og får penger fra fellesskapet som de ikke har krav på, sier fylkeslege Harald Vallgårda.

Én av de fire er under lupen for andre gang. Han har klaget på avgjørelsen og saken er ikke avgjort.

– Hvis denne legen blir felt igjen, kan det tyde på at det er et mønster. Det er alvorlig, sier Vallgårda.

Ønsker et enklere system

FLERE FÅR UBETINGET FENGSEL: Seksjonssjef Ole Trapness i Helfo kontroll sier at en vesentlig andel av sakene som kommer i retten ender med ubetinget fengselsdom. Foto: Marie Gjerver / NRK

– Enkelte leger kan ha et overforbruk av enkelte takster. Eller de kan bruke dem feil. Det kan skyldes at systemet er komplisert, men det kan også være bevisst feilbruk, sier seksjonssjef i Helfo kontroll, Ole Trapness.

Helfo har også sett at enkelte leger gir pasienten behandling det ikke er medisinsk behov for. Behandling som gir mer penger til legen selv.

– Men vi opplever at de aller fleste prøver å gjøre sitt beste for å gi gode legetjenester og riktige regninger, sier han.

NRK Brennpunkt viste i 2018 at ikke alle leger viser seg tilliten verdig:

Vi går til legene når vi er på vårt mest sårbare, og stoler på dem. Men tilliten kan misbrukes. Brennpunkt har gravd i pengestrømmene i og rundt legene. Vi har funnet både sykehusleger og fastleger som misbruker den tilliten de er blitt vist – for å tjene mest mulig. Er kontrollen god nok, og hvor stor er sjansen for å bli tatt? Du trenger javascript for å se video. Vi går til legene når vi er på vårt mest sårbare, og stoler på dem. Men tilliten kan misbrukes. Brennpunkt har gravd i pengestrømmene i og rundt legene. Vi har funnet både sykehusleger og fastleger som misbruker den tilliten de er blitt vist – for å tjene mest mulig. Er kontrollen god nok, og hvor stor er sjansen for å bli tatt?

– Få jukser med vilje

Nils Kristian Klev er leder i Allmennlegeforeningen. Han mener juks er alvorlig og bør slås hardt ned på. Han tror allikevel det er få leger som jukser med vilje.

FÅ MISBRUKER ORDNINGEN: Nils Kristian Klev er leder i Allmennlegeforeningen. Han mener misbruk av tillit er et problem, men han sier at det er et fåtall av landets 5.000 fastleger som misbruker ordningen. Foto: Thomas B Eckhoff / Den norske legeforeningo

– Ofte er det misforståelser. Legen har kanskje ikke har forstått kombinasjonen av takster. I andre tilfeller har legen gjort jobben, men har ikke dokumentert det godt nok, sier Klev.

Han forteller at hele systemet er i ferd med å bli forenklet. Sammen med Helse- og omsorgsdepartementet er de i gang med å lage en handlingsplan for å forenkle takstsystemet.

Andersen: – Ikke nok!

SVs Karin Andersen mener ikke det er nok.

– Vi må få en skikkelig opprydding. Det er for store forskjeller. Leger er i en helt annen maktposisjon enn de som er arbeidsløse, vanskeligstilte eller syke, sier hun.

Da A-magasinet omtalte saken tidligere i vinter dro de nettopp fram urettferdigheten i at Nav-klienter har måttet sitte i fengsel for å ha mottatt langt lavere beløp enn det disse legene må betale tilbake.

At systemet er komplisert for legene bør ikke være et gyldig argument. Det er det også for andre som får penger fra det offentlige.

– Det er de som er nederst på rangstigen som blir behandlet strengest. Det må gjøres noe med de store ulikhetene, sier Andersen.