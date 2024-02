Lavinehundar til Raufoss

Både politi, brannvesen og Norske redningshunder er nå på Raufoss og leiter i raset som har gått frå taket på storhallen . Operasjonsleiar Kristian Svarstad ved Innlandet politikammer seier til NRK at også politiet har ein lavinehund som søker i raset. Det blir også brukt varmesøkande kamera. Svarstad seier politiet ikkje har fått melding om at det er nokon under raset.