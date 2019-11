Lastebil krasjet rett inn i husvegg

– Jeg hørte et kraftig smell. Kona mi Anne ropte fra andre siden av huset og spurte hva i all verden jeg drev med, sier Leif Grønbakken.

Han skjønte raskt at noe måtte hadde skjedd utendørs. Det var tross alt ikke han som lagde lyden.

– Da hadde lastebilen kjørt rett inn i husveggen.

Ingen personer ble skadet i ulykken. Lastebilsjåføren selv er glad for at det ikke gikk verre.

– Jeg er glad for at det bare er materielle ting som er skadet. At det ikke var noen personer i nærheten da det gikk galt, forteller sjåfør Kjell Andreassen til avisa Ringsaker Blad, som omtalte ulykken først.

– Barn kunne mistet livet!

Ulykken skjedde på Bassengveien i Moelv, som ligger i Hedmark. Det glatte føret førte til at føreren av en lastebil mistet kontrollen og dundret inn i huset.

Den aktuelle veien har vært stengt siden 2004, før den i fjor ble åpnet for gjennomkjøring.

ULYKKE: Leif og Anne Grønbakken fikk et sjokk denne ettermiddagen. Foto: Mette Finborud Børresen / NRK

– Det er barnehage og skole i nærheten, her kunne det gått et liv fra noen av de barna. Veien burde ha hatt bom, dette er helt forferdelig, sier Anne.

I det aktuelle området er det gult farevarsel for mye snø. Fra mandag ettermiddag og til tirsdag kveld ventes 15-30 cm snø nord i Oppland og Hedmark.

Kommunen: – Kan ikke stenge veien

Jon Lyseng er driftsansvarlig for veg i Ringsaker kommune, og mener det ikke er gode nok argumenter for å stenge veien.

– Vi kan jo ikke stenge en offentlig vei. Gjør du det en plass, blir det mer trafikk andre steder. Dette er et helhetlig bilde vi har vurdert, sier Lyseng.

Han kjenner til at åpningen av veien er omdiskutert, men tror ikke den nevnte bomløsningen er riktig.

– Hva tror du hadde skjedd dersom en lastebil hadde måttet stoppe foran bommen i bakken på dette føret, er det tryggere, spør Lyseng.

Videre legger han flere argumenter til grunn.

– Dessuten er det vanskeligere med vedlikehold da. Blinde og rullestolbrukere får også en vanskeligere vei, sier han.