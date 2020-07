Lars Monsen har kjøpt Femund Fjellstue

– Han har et hjerte for Femundsmarka, og er en god ambassadør som kan bringe nytt liv og ikke minst kunnskaper om friluftsliv til den nye generasjon brukere, sier Tone Eriksen.

Hun har sammen med ektemann, Rolf Eriksen, drevet fjellstua i over 20 år, og har stor tro på at Monsen vil lykkes som ny turistvert.

– Han var en klar kandidat, sier Tone, som mener det er på tide at noen andre tar over.

Hun forteller at de begge er i 70-årene og at de burde vært pensjonister - som de nå blir.

Femund Fjellstue inneholder tretten rom, fire utleiehytter, en restaurant, møtelokaler og campingplass.

FEMUND FJELLSTUE: ligger i Elgå i Engerdal, like ovenfor innsjøen Femunden. Foto: Femund Fjellstue

På egne bein

Eriksen tror også kommunen kommer til å tjene på at Monsen blir eier, uansett hvordan han velger å styre Femund Fjellstue, som hun tror får et nytt navn etter overtakelsen.

– Her står han på egne bein da han selv er et godt merkenavn. Her ønsker vi Lars det aller beste, og lykke til, sier hun.

FERDIG: Tone og Rolf Eriksen mener det er på tide at noen tar over fjellstua, og mener Lars Monsen var en klar kandidat. Overtakelsen skjer i slutten av august. Foto: FEMUND FJELLSTUE

Eriksen ønsker ikke å si noe om pris knytta til overtakelsen.

NRK har ikke lyktes i å få tak i Monsen. Ifølge pressekontakten hans skal han være bortreist. Hun kan ikke opplyse hvor, foruten at han er i Norge.