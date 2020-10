Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Odd Mandfloen var en av kundene som fulgte oppfordringen. Han var innom butikken fredag formiddag for å hente noen bestillingsvarer og bunkre opp med snus.

– Jeg bor like ved grensa og handler her kanskje en gang i uka, men jeg er ingen storhandler altså, sier han.

Långflons handel, som ligger like innenfor svenskegrensa fra Trysil, fikk kritikk forrige gang de ba nordmenn komme og handle før grensa ble stengt, til tross for at alle unødvendige reiser til Sverige ble frarådet.

TØM BUTIKKEN: Långflons ber nordmenn komme over grensa og handle før Värmland blir rødt igjen.

Men nå gjør de det igjen.

Dette ble annonsert på Facebook-siden deres onsdag morgen:

«Obs! obs! obs! Da det dessverre på nytt blir pålagt karantene for reiser til Värmland igjen natt til lørdag 10. oktober håper vi så mange som mulig kommer og henter sine bestilte systemvarer samt hjelper oss å få unna, spesielt ferskvarer pluss mye annet. Butikken er full av varer til skikkelige svenske priser, hjertelig velkommen. Vi følger alle smittevern nøye».

Begrunnelsen er den samme som sist.

TØFT ØKONOMISK: Medeier i Långflons, Stian Reiten Johansen, sier de ikke vil brenne inne med varer. Foto: Vibecke Wold Haagensen / NRK

– Det er veldig tungt økonomisk for oss. Vi har veldig mange varer på lager, samt systemvarer som er bestilt. Og det er ikke farligere å handle hos oss enn i en norsk dagligvarebutikk, sier Stian Reiten Johansen hos Långflons.

Blir karanteneplikt

Tidligere denne uka anbefalte Folkehelseinstituttet (FHI) at Värmland ble rødt igjen på grunn av smittenivået i regionen.

Torsdag fulgte Utenriksdepartementet opp med vedtak. Dermed blir det innreisekarantene på 10 dager for alle som kommer fra Värmland etter midnatt i dag.

Også flere nye land og områder blir rødmerket. Nå er hele Europa utenfor Norden rødt.

Dette er kartet som gjelder fra 10. oktober 2020:

Ikke smittefare

Stian Reiten Johansen hos Långflons understreker at de ikke ville oppfordret kundene til å komme hvis de trodde det var noen fare.

– Det er ikke smitte i dette området i Värmland. Og størrelsen på butikken og plassen mellom reolene gjør at alle kan holde god avstand, sier han.

GOD PLASS: Det var god plass mellom reolene på Långflons fredag formiddag. Foto: Ola Bjørlo Strande

Han forteller om bra med kunder i stormarkedet både onsdag og torsdag. Og han regner med at det kommer mange frem til karanteneplikten innføres igjen.

Susanne Bengtsson, som er tobakksansvarlig på Långflon sier nordmennene oppfører seg veldig bra i butikken.

– De spriter seg og holder avstand.

Men kommuneoverlegen i Trysil, Hanna Rydlöv, ser helst at folk ikke drar på shopping over grensa. Kommunen ble nylig ramma av et større smitteutbrudd.

– Jeg ber folk om å følge de nasjonale retningslinjene om å ikke reise ut av landet med mindre det er helt nødvendig. Det er opp til folk å ta ansvar sjøl, sier Rydlöv.

Må kaste varer og permittere ansatte

Långflons fikk blant annet kritikk av helseminister Bent Høie forrige gang de ba nordmenn komme over grensa for å tømme butikken.

– Jeg håper nordmenn ikke biter på denne typen markedsføring, sa Høie til NRK da.

Men de er i en skvis. 95 prosent av kundene er nordmenn, og forrige gang grensene ble stengt, måtte de kaste mye mat. Denne gangen har de mindre ferskvarer, fordi de hadde fått et varsel om at det kunne bli stengt igjen.

TRIST: Susanne Bengtsson hos Långflon frykter for jobben sin når nordmennene uteblir igjen. Foto: Ola Bjørlo Strande

Susanne Bengtsson synes det er synd, og sier kundene gir uttrykk for at de synes det er tryggere å handle hos dem enn i mindre og trangere butikker på norsk side.

– Jeg vet ikke. De må jo sette grensene et sted. Men jeg synes kanskje det er litt strengt, sier Bengtsson.

Nå må de redusere åpningstidene og de ansatte blir delvis permittert – igjen.