Mellom 300.000 og 400.000 nordmenn er uten gyldig pass for øyeblikket.

To år med koronapandemi gjorde at mange droppet sommerferieturen til sydligere strøk. Men nå åpnes samfunnet opp igjen og mange har bestilt utenlandsturer – og oppdager at passet har gått ut.

Det fører til lange køer på passkontorene. Ved enkelte politistasjoner må du vente lenge for å få time.

Reiserestriksjonene gjorde at mange har latt være å fornye passet.

Mange uten gyldig pass

FORTSATT HÅP: Arne Isak Tveitan, leder for ID-seksjonen i Politidirektoratet, råder folk til å prøve på nytt hvis de ikke finner ledig time. Politiet legger nemlig ut nye timer fortløpende, sier han. Foto: Politiet

Arne Isak Tveitan er leder for ID-seksjonen i Politidirektoratet. Han sier det er vanskelig å finne ledige timer hos politiet flere steder i landet.

– Ja, dessverre. Jeg skjønner jo at folk kanskje ikke tyr til søknad om pass og ID-kort når de ikke har behov for det. Men nå ser vi at reiselysten øker.

– Det er Oslo og de største byene som har de lengste køene for øyeblikket, sier Tveitan.

Hvor lenge må du vente på time til nytt pass? Ekspandér faktaboks Her er status på politiets hjemmeside ved noen av de største byene i landet pr. 16.2: Oslo, Grønland politistasjon: Ingen ledige timer

Bærum: 16. juni

Lillestrøm: 15. juli

Bergen: 23. mai

Trondheim, sentrum politistasjon: Ingen ledige timer

Stavanger, Randaberg: Ingen ledige timer

Kristiansand: 1. mars

Tromsø: 14. mars

Sarpsborg, Grålum: 12. mars

Drammen: 17. februar (en ledig time - ellers ingen ledige)

Tønsberg, Stokke: Ingen ledige timer

Ålesund: 16. mars

Bodø: 18. februar (en ledig time - flere ledige kveldstid 21. februar

Hamar: 19. april

Det haster

Også i Innlandet er ventetida lang flere steder. To år med lite fornying har ført til et etterslep på rundt 30.000 pass.

VENTETID: I Innlandet er ventetiden for å få time til bestilling av nytt pass lang flere steder, sier Hilde Kristiansen Hauge, leder for pass og ID-seksjonen i Innlandet politidistrikt. Foto: Politiet

– Nå som samfunnet har åpnet igjen så har vi plutselig lange køer hos oss. Vi har hatt god kapasitet lenge, men nå merker vi at folk vil ut og reise, sier Hilde Kristiansen Hauge.

Hun er seksjonsleder for pass og ID i Innlandet politidistrikt.

Det haster med å få papirene i orden. Timene for å fornye passet begynner nemlig å fylle seg opp, sier hun.

Mange nordmenn vil til utlandet i sommer

– På Hamar er det lang ventetid. I Gjøvik får du ikke time før i mai akkurat sånn det ser ut nå. Og på Gran er det helt fullt. Der får du ikke time, sier Kristiansen Hauge.

Tidlig ute

På Hamar politistasjon står 18 år gamle Emma Helene Bøhler-Iversen i passkø. Hennes pass går ut i mars. Hun var ute i god tid og bestilte time for å få nytt pass.

– Jeg har planer om å dra til utlandet i sommer, og da trenger jeg jo et gyldig pass.

Bøhler-Iversen sier det har vært to annerledes år. Ønsket om å reise har vært der, men det beste i den spesielle situasjonen har vært å være hjemme.

Men nå som samfunnet er åpnet opp igjen, gleder hun seg til å dra ut igjen.

– Ja, veldig mye! Jeg savner varmen, sier 18-åringen og ler.

Legger ut timer

Dersom ditt lokale passkontor har stor pågang og det ikke finnes noen ledige timer akkurat nå, er ikke håpet ute. For politiet legger ut timer fortløpende på sin hjemmeside, sier Tveitan i POD:

– Hvis man ikke finner time med en gang, så oppfordrer vi alle til å prøve igjen litt senere.

Et annet råd fra politiet er å sjekke andre steder i nærheten.

– Det kan være ledige timer i nabobygda eller et nabodistrikt, som kan hjelpe deg med en time, sier Tveitan.

Han sier politiet vil strekke seg langt slik at ingen skal få sommerferien ødelagt på grunn av ugyldige pass. Det kan blant annet bli aktuelt å utvide åpningstider ved flere stasjoner, også i helgene.