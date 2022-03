Kvinnen som døde i Grue ble drept med kniv

Politiet fikk melding om den alvorlige voldshendelsen natt til tirsdag for en uke siden. De fant en død kvinne da de kom fram til huset i Grue.

– Det vi kan si angående dødsårsaken er at hun døde av knivskader, sier politiadvokat Anja Ruud.

Etterforskningen pågår fremdeles. Det er gjort flere beslag i saken og politiet mener de har funnet drapsvåpenet, opplyser hun.

– Jeg kan ikke kommentere hvor det ble funnet, på grunn av etterforskningen, sier Ruud.

Avhørene av den siktede fortsetter i dag. Han erkjenner flere faktiske forhold, men har ikke formelt tatt stilling til siktelsen, opplyser hun.

Innlandet politidistrikt får bistand fra Kripos i etterforskningen, med blant annet avhør og kriminaltekniske undersøkelser.

Politiet har så langt avhørt over 40 vitner, og det er planlagt flere avhør utover dagen.

Drapssiktet mann tidligere dømt for vold

Kjørte av vegen

– Det er ingenting som tilsier at det har vært flere til stede ved hendelsen, sier politiadvokaten.

Det er heller ikke mistanke om at det er flere gjerningspersoner involvert, opplyser hun.

Politiet har en formening om hva som skal ha skjedd, men kan ikke gi opplysninger om dette nå. Det kan påvirke videre etterforskning.

Den drapssiktede mannen hadde reist fra stedet i bil, men kjørte av vegen og ble pågrepet i nærheten av bilen.

Både den døde kvinnen og den siktede mannen er fra Grue. Det var en kjæresterelasjon mellom avdøde og siktede.

PÅGREPET: En mann i 20-årene ble pågrepet og siktet for drap etter at en kvinne ble funnet død i en bolig i Grue natt til tirsdag. Foto: Mats Sparby / NRK

Dømt for vold før

Den 29 år gamle mannen er dømt for vold tre ganger tidligere. Det er oppnevnt to rettspsykiatere som skal gjøre en full rettspsykiatrisk observasjon av den siktede.

– Grunnen til at det skal gjennomføres en rettspsykiatrisk observasjon av den siktede er omstendigheter rundt pågripelsen og hva han selv har forklart, sier Ruud.

I 2018 ble han dømt til fengsel i to år og tre måneder for grov vold mot en annen mann. Offeret fikk skader som kunne ha ført til at han døde hvis han ikke hadde blitt funnet og fått hjelp kort tid etterpå.

I midten av mai i fjor ble han arrestert etter å ha truet flere forbipasserende med kniv ved Gruehallen på Kirkenær.

Han er også dømt for narkotikaforbrytelser.