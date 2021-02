Det var tidlig om morgenen den 24. mars 2019 at den nå 27 år gamle kvinnen knivstakk naboen sin i Gjøvik sentrum.

Mannen i 50-åra døde av forblødning kort tid etter.

I dag falt dommen mot kvinnen. Dommen slår fast at kvinnen var psykotisk da drapet fant sted. Hun ble dømt til overføring til tvungent psykisk helsevern der hun skal få behandling.

I tillegg har kvinnen blitt dømt til å betale 80.000 kroner i oppreisning til den avdøde mannens døtre.

Stakk nabo 26 ganger

Kvinnen stakk mannen med kniv, blant annet i hodet, ansiktet, halsen, skulderen og lårene. Totalt ble han utsatt for 26 knivstikk. Mannen ble fraktet med livstruende skader til sykehus. Han døde på sykehuset i Gjøvik kl. 0640.

Kniven var en Brusletto jaktkniv kjøpt sommeren 2019.

Kvinnen tok seg inn gjennom vinduet inn til naboens leilighet.

Tiltalte forklarte drapet med at hun fikk en tankepåføring om at hun måtte drepe naboen og at det var ham eller henne.

I retten kom det fram at tiltalte har vært psykisk syk i lengre tid helt fra hun var barn. I 2015/2016 var hun innlagt et år ved en psykiatrisk institusjon og fikk diagnosen paranoid schizofreni.

Bodde i samme bygg

Politioverbetjent John Eivind Melbye var etterforskningsleder da drapet skjedde. Han sa da at de to bodde i samme bygg, men ikke i samme leilighet.

Iris Øsp Lydsdottir Storås har vært aktor i saken. Hun omtaler drapet som alvorlig.

– Det er foretatt en full rettspsykiatrisk undersøkelse av tiltalte, og med bakgrunn i den vil det bli nedlagt påstand om overføring til tvungent psykisk helsevern, sa Storås da tiltalen kom.

Storås sa også at det ikke har vært vurdert å legge ned påstand om annen type straff.

Kvinnens forsvarer, André Lillehovde van der Eynden, sa til NRK at hun erkjente de faktiske forholdene rundt det som har skjedd.

– Dommen var i tråd med utgangspunktet hun hadde. Hun tar dommen til etterretning, sier han.

Han forklarer at kvinnen selv ønsker å starte arbeidet med å komme seg videre, og at hun ser behovet for behandling over lengre tid.

Dermed er det ikke snakk om å anke saken per nå, ifølge Van der Eynden.

FORSVARER: André Lillehovde van der Eynden. Foto: Elin Fossum / NRK

Vold i fengsel

I tillegg til drapstiltalen er kvinnen tiltalt for drapsforsøket på en medfange ved Bredtveit fengsel i Oslo.

Den tiltalte skal den 27. juli i fjor ha angrepet en annen kvinne i luftegården i fengselet. Hun stakk henne flere ganger i halsregionen og på overkroppen med en spiss plastbit.

Andre personer til stede skal ha grepet inn og stoppet drapsforsøket.