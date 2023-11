Kvinne død funnet død i Hamar – mann siktet for drap

En mann i 30-årene er pågrepet og siktet for drap.

– Politiet fikk melding rett over klokken 21 som førte oss til en adresse. På den adressen ga omstendighetene oss skjellig grunn til å tro at det er begått et drap. I etterkant ble mannen i 30-årene pågrepet og siktet, sier politiadvokat Tom Erik W. Berntsen til NRK.

Mannen ble pågrepet et annet sted enn kvinnen ble funnet.

Politiadvokaten ønsker ikke å gå inn på hvor mannen ble pågrepet, om politiet har tatt beslag i et våpen, relasjonen mellom de to eller om flere personer var til stede på adressen der kvinnen ble funnet død.

Kvinnens pårørende er varslet, og Berntsen opplyser om at det er iverksatt kriminaltekniske undersøkelser.

– Disse vil fortsette i kveld og i natt, blant annet med bistand fra Kripos.

Politiet har satt opp sperringer rundt et hus i Hamar etter funn av en død kvinne. Foto: Knut-Øyvind Hagen / NRK

Har fått forsvarer

Mannen som er pågrepet har fått oppnevnt Helge Hartz som forsvarer.

– Jeg kan ikke si så mye annet enn at jeg vil ta en prat med ham når forholdene er lagt til rette for det, sier Hartz til NTB.

Forsvareren sier han ikke tror det blir aktuelt med avhør av mannen i løpet av natten.

Politiet jobbet lørdag kveld med kriminaltekniske undersøkelser på stedet Foto: Knut-Øyvind Hagen / NRK

– Tidlig

– Hva skjer videre nå?

– Vi er veldig tidlig i etterforskningsfasen her nå. Vårt fokus er å skaffe oversikt over hendelsesforløpet og skaffe bevis og avklare hvem som har noe med dette å gjøre, sier politiadvokaten.

Han sier at det også pågår taktiske undersøkelser for å kartlegge hvilke personer, steder og gjenstander politiet bør kjenne til, som kan kaste lys over det som har skjedd.

Hamar Arbeiderblad skriver at det er fire politibiler og en ambulanse ved adressen, som er i Briskebyen øst i Hamar. Politiet søker med hund i området, skriver avisa.