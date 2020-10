Stoler du på mobilens GPS når du er ute på tur i skog og mark?

Hva gjør du dersom du går tom for strøm, eller kommer i et område uten dekning?

Da kan kart og kompass fort bli avgjørende.

BEKYMRA: – Det er bekymringsfullt. For det er fryktelig viktig å kunne kart og kompass hvis du går utenfor merkede stier og løyper, sier Bjørnar Hårstad. Foto: Aurora Karoline Thommessen / NRK

Nå viser en ny undersøkelse Ipsos har gjort for Norsk Friluftsliv at 46 prosent av det norske folk ikke vet hvordan man bruker kart og kompass.

– Det er bekymringsfullt. For det er fryktelig viktig å kunne kart og kompass hvis du går utenfor merkede stier og løyper. Da er det viktig å kunne orientere seg, selv uten digitale hjelpemidler, forteller Bjørnar Hårstad i Røde Kors Innlandet.

Hårstad er tidligere leder i Røde Kors, men nå er han frivillig. Dermed har han mange ganger måtte rykke ut for å hjelpe folk som har gått seg vill i fjellet.

Færre kvinner enn menn har kunnskapen

I undersøkelsen kommer det fram at kun 9 prosent av kvinnene i undersøkelsen svarte at de er gode på bruk av kart og kompass.

Blant mennene var troen på egne ferdigheter større – 36 prosent som oppga at de kunne håndtere slikt utstyr.

Hårstad tror grunnen til at mange ikke kan å bruke kart og kompass er sammensatt.

– Det er klart at lokalkunnskap, kjennskap til å bruke både digitale hjelpemidler, men ikke minst kart og kompass, er fryktelig viktig å ha. Det er kart og kompass som virker uansett vær og føre, forteller Hårstad.

Advarer mot å kun ha med mobil og GPS

VIRKER UANSETT: Knut Anders Saglien, operativ leder i Oppland Røde Kors, sier at kart og kompass fungerer uansett vær og føre. Foto: Aurora Karoline Thommessen / NRK

Knut Anders Saglien, operativ leder for Oppland Røde Kors, forteller at manglende kunnskap kan gi problemer for dem som er ute på tur.

– Vi ser at det er mange som kan det, men at mange er usikre på hvordan det brukes. Det kan by på utfordringer, sier Saglien.

Røde Kors har sett at mange har med seg smarttelefon og en GPS, men disse hjelpemidlene kan man heller ikke stole på hele tiden.

– Begge kan gå tom for strøm og dekning, spesielt på mobil. Det er ikke dekning alle steder, og da er mobilen lite til hjelp, forteller han.

Har ikke lært seg kart og kompass

MANN OG MOBIL: Linda Rekdal stoler på mannen sin når de skal finne veien ute i marka. Foto: Aurora Karoline Thommessen / NRK

Linda Rekdal er ofte ute på tur med familien sin. Hun erkjenner imidlertid at hun ikke kan bruke kart og kompass, men at hun stoler på mannen sin.

– Det er sikkert viktig å kunne å bruke det. Men vi har Google Maps, og det holder det, sier hun lattermildt.

Hun sier at hun aldri har lært å bruke det, og heller ikke kjent på behovet.

– Hvis vi er ute i villmarka uten mobildekning så kunne det kanskje vært kjekt å ha med. Men da må du ha det med deg, ellers er du like langt.

PÅ KJENTE STIER: Silje Korsrud har alltid med kart og kompass på tur, men bruker det sjeldent. Foto: Aurora Karoline Thommessen / NRK

Også Silje Korsrud er ofte på tur. Hun har også med seg kart og kompass i sekken, men bruker det ytterst sjeldent.

– Jeg har det liggende i sekken, men det er ikke alltid vi bruker det. Vi går som oftest i kjente stier, forteller Korsrud.