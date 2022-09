Kultursjef i Ringsaker Asle Berteig har en årslønn på nær 1.2 millioner kroner.

I tillegg har han, som den eneste sjefen i Ringsaker, en muntlig avtale med kommunen om en overtidsbetaling på opptil 1.262 kroner timen.

Fra februar i år til og med juli har Berteig hatt over 116.000 kroner i brutto for overtid, skriver Ringsaker blad.

Nå skal kommunen se på avtalen på nytt.

Betalt for skuespillerjobbing

Kommunalsjef Håvard Haug sier til Ringsaker blad at han og Berteig i 2017 eller 2018 inngikk en muntlig avtale om at kultursjefen kunne få betalt for inntil 120 timer overtid i året.

Kultursjefen har ført overtid for flere oppdrag han har hatt i kulturlivet Ringsaker.

TAR ROLLEN SOM SKUESPILLER: Asle Berteig sammen med andre skuespillere i forestillingen «Hjertet mitt for dekk» på Prøysenhuset. Foto: Frode Meskau / NRK

Berteig sier det er snakk om betaling for arbeid han har gjort på helger og på kveldstid for å planlegge og gjennomføre arrangementer for innbyggere i kommunen.

– Altså være borte fra familien min, ikke dra på de turene jeg har lyst til, for å likevel jobbe for Ringsaker kommune, sier han.

På én helg i sommer fikk han en overtidsbetaling på nær 20.000 kroner.

Kultursjefen brukte blant annet mye tid som skuespiller på øvinger og forestillinger på Prøysenhuset. Han jobbet også på torget i Brumunddal og var vertskap for familien Prøysen - i regi av Ringsaker kommune.

Reagerer sterkt

Odd-Amund Lundberg i Ringsaker Senterparti er svært kritisk til at Berteig har en muntlig avtale om overtidsbetaling.

– Jeg blir overrasket. Jeg synes det er utrolig amatørmessig at vi i en kommune med 4.000 ansatte skal operere med muntlige avtaler. Det kan vi ikke drive med. Det reagerer jeg sterkt på.

Han er også kritisk til det han mener er uheldig rolleblanding til kultursjefen.

Berteig er i kraft av jobben som kultursjef også en initiativtaker til forestillinger og aktiviteter, der han selv kan bli en involvert i ekstraarbeid, sier Lundberg til Hamar Arbeiderblad.

KRITISK: – Jeg er ikke noe fan av ekstraavtaler, spesielt ikke når de er muntlige, sier Odd-Amund Lundberg i Ringsaker Senterparti. Foto: Inger Johanne Solli / NRK

Berteig på sin side opplever at han gjør en god jobb for Ringsaker kommunes innbyggere, og mener det lokale kulturtilbudet blir svekket dersom avtalen om overtidsbetaling ikke fortsetter.

– Utfallet vil jo eventuelt da være at vi må ta ned omfanget av alle de arrangementene vi lager som er på kveld og helg, sier han.

SOM SKUESPILLER: Asle Berteig opptrer i forestillingen «Hjertet mitt for dekk», som ble satt opp på Prøysenhuset sommeren 2022.

Kultursjefen sier han forholder seg til tilbudet han har fått fra kommunen, men at han er åpen for en ny gjennomgang av saken.

– Jeg har ikke lyst til å gjøre noe som gjør at folk reagerer, så da tenker jeg at vi må vurdere om avtalen skal videreføres, sier han.

ÅPEN FOR GJENNOMGANG: – Jeg opplever at jeg gjør en verdifull jobb for Ringsaker kommunes innbyggere og har lyst til å ha et positivt omdømme, så hvis denne avtalen som jeg er tilbydd oppleves som negativ, så vil jeg snakke med rådmannen om det er lurt å videreføre den, sier Berteig. Foto: METTE FINBORUD BØRRESEN / NRK

Vil følge opp saken politisk

Lundberg sier Senterpartiet kommer til å følge saken tett.

– Vi må gjøre det - komme til bunns i dette. Jeg tror ikke nødvendigvis at dette er noe stort problem, men det holder med en sak for meg. I en stor bedrift som Ringsaker kommune kan vi ikke holde på sånn. Det håper jeg man er klar over selv - at dette ikke er bra musikk.

– Men Asle Berteig gjør jo en stor innsats, også på fritiden, for kommunen. Synes du ikke det er på sin plass at han får ekstra betalt for dette?

– Vi vet jo at det generelt i kommunen er mange som har det tøft, som jobber mye overtid og har et stort ansvar for jobben - uten at man får noe mer betalt for det, sier Lundberg.

Skal ta en ny gjennomgang

Jørn Strand er Rådmann i Ringsaker. Han forstår at det er utradisjonelt at kultursjefen har et såpass vidt overtidsbudsjett, og at folk reagerer.

NY GJENNOMGANG: Rådmann i Ringsaker Jørn Strand sier de nå skal ta en gjennomgang av saken. Foto: Inger Johanne Solli / NRK

– Ja, jeg ser den. Samtidig er det slik at en del arbeid i perioder har vært forutsatt utført på kveld og helg, men jeg ser situasjonen.

Strand forteller at de kommer til å ta en helhetlig gjennomgang av saken.