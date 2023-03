Krokodillefarm på lista over forslag til næringer tilknyttet datasenter

– Jeg tror det er nok av krokodiller i Hamar fra før av, så jeg tror vi holder oss unna det, sier ordfører i Hamar, Einar Busterud.

Forslagene er likevel seriøse, og ble lagt fram for formannskapet i Hamar kommune før jul i forbindelse med planene for det planlagte datasenteret mellom Hamar og Løten.

Datasenteret, som bygges av datalagringsgiganten Green Mountain, må kjøles ned med vann. Mye varmt vann kommer til å bli til overs.

Derfor har det dukket opp noen forslag til hva dette overskuddet skal brukes til. Det er til sammen 33 ulike forslag.

På listen finner man spenstige forslag som krokodillefarm og kongleklekking. Og mindre spenstige forslag som matproduksjon og gjenvinning av plast.

AVTALE: Einar Busterud (til venstre) sammen med administrerende direktør i Green Mountain Svein Atle Hagaseth fra et tidligere møte i mars. Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Ordføreren i Hamar er åpen for mye.

– I Rjukan er det jo fiskeoppdrett med overskuddsvarme, og i Rogaland er det tomater. Det kan også være helt andre ting. Alle ting som har bruk for varme er aktuelle, sier Busterud.

Her kan du se hele listen over forslagene:

Dette er hele listen over forslag til ulike næringer: Ekspandér faktaboks Mikroalgeproduksjon

Nytteproduksjon etter mikroalgeproduksjon – forlenge verdikjeden

Treforedling

Kjemisk industri

Biometanolproduksjon

Foredling av biomasse

Biologisk forbrenningsanlegg

Produsent av bioenergi

Kullprodusent

Varmekraftverk

Energi

Oppvarming av landbrukslokaler

Drivhus

Matproduksjon

Kongleklekking

Drueproduksjon

Hydroponi

Akvakultur landbaserte oppdrett

Metan-reduserende fôrproduksjon til støtte for landbruket

Krokodillefarm

Fiskeoppdrett

Innlandsscampi

Insektproduksjon

Videreforedling av avfall fra oppdrettsindustrien?

Sirkulær massehåndtering, jordhåndtering, vinterkompostering og modning

Bryggeri

Gjenvinning

Gjenvinning av plast

Gjenvinning av tekstiler

Gjenvinning av returkartong (som første del av oppvarming)

Badeland

Verkstedindustri

Forskning/Innovasjon

Batterifabrikk

Flere har meldt interesse

Det var på oppdrag fra Hamar kommune at konsulentselskapet Norconsult utarbeidet en rapport om «Sirkulær og bærekraftig næringsutvikling på Heggvin Næringspark».

Mulighetsstudien peker på flere muligheter for bruk av varmen som blir igjen etter å ha kjølt ned TikTok-videoene.

Datasenteret vil ifølge Green Mountain generere vann med en temperatur på rundt 20–30 grader.

Busterud kan opplyse at de allerede har flere interessenter som ønsker å benytte seg av overskuddsvarmen fra datasenteret.

– Det er for tidlig å si hva det blir, men at det blir noe det er helt sikkert, sier Busterud.

Han kan ikke gå nærmere innpå hvem som har meldt interesse.

– Krokodillefarm?

– Det kan godt hende, men de tror ikke jeg vi skal ha noe med. Har nok å fare med om vi ikke skal begynne å lete etter krokodiller på bygda, sier han.

– Det er jo ei lang liste med forslag – er alle dører fortsatt åpne?

– Krokodiller tror jeg vi står over, men bortsett fra det er jeg åpen for mye. Det viktige er at overskuddsvarmen blir brukt, og at dette er et anlegg som utnytter energien 100 prosent, og som gir noe tilbake til samfunnet med den funksjonen det har og med den måten det blir varma opp på, sier han.

Green Mountain har også et datasenter i Stavanger. Der gjorde de avtale om at overskuddsvarmen skulle brukes til en landbasert hummerfarm.

Foto: GREEN MOUNTAIN

– Det må være en spøk

NRK viser frem lista med forslag til Jon Lurås (MDG), som er kritisk til at TikTok skal etablere seg på det nye datasenteret på Hedmarken.

For ham er det en forutsetning at overskuddsvarmen fra datasenteret blir utnyttet.

– Det er en god del gode ting her, sier han, og går gjennom lista punkt for punkt.

– Kongleklekking, hva er det? Drueproduksjon, skal vi begynne å dyrke vin? Krokodillefarm – det er spøk, er det ikke? spør han seriøst.

– Det er jo noen bra ting her, men jeg synes dette var litt useriøst for å si det sånn. konkluderer han.

SPØK: Jon Lurås, folkevalgt for MDG i Løten, trodde noen av forslagene til næringer var tull. Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

For Lurås hadde noe knyttet til matproduksjon vært interessant, selv om han personlig ikke har tenkt mye på alternativene.

– Det er viktig at vi skal bruke våre ressurser på en god måte, og strømmen vår er en stor diskusjon nå – hva vi faktisk skal bruke den til. Det gjør de ikke på en god måte med denne lista her, mener Lurås.

TikTok flytter inn i senteret. Der vil de lagre innhold fra TikTok-brukere over hele Europa. Den første bygningen er planlagt ferdigstilt innen november 2023.