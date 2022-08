Helt i begynnelsen av overgangsvinduet snappet Molde til seg Eliteseriens mest ettertraktede spiller.

Mandag kveld ankom Eriksen Molde og tirsdag formiddag ble det klart at Kristian Eriksen blir blå/hvit i Rosenes by.

– Det er veldig spennende med nye utfordringer. Jeg seg fram til å møte nye lagkamerater, og folk både i og rundt klubben. Det blir en litt annen hverdag, men en utfordring jeg gleder meg veldig til, sier Kristian Eriksen (27).

Kontrakten gjelder ut 2026.

HamKam skal etter det TV 2 erfarer ha akseptert et bud på rundt 15 millioner fra Molde om en overgang for Kristian Eriksen. Klubbene er dermed enige om betingelsene.

Kristian Eriksen blir dermed den dyreste spilleren HamKam noen gang har solgt. Tidligere var det Petter Vaagen Moens overgang til Brann som var rekordsum for 10 millioner kroner.

– Med tanke på ambisjonene mine i karrieren er dette en veldig spennende mulighet for meg. Jeg ønsker å nå så langt jeg klarer og dette er et skritt i riktig retning, sier Eriksen til NRK.

Kristian Eriksen hadde opprinnelig kontrakt med HamKam ut 2023-sesongen.

Bodø/Glimt også med bud

Under lørdagens kamp mellom HamKam og Kristiansund kunne VG avsløre at Molde skal ha bydd både ti og tolv millioner for Kristian Eriksen. Disse budene skal HamKam ha avslått.

Og til Hamar Arbeiderblad uttrykte spilleren selv et ønske om en overgang til Molde.

– Jeg ønsker en overgang til Molde nå. Jeg digger Kamma, men må tenke på meg selv og min egen karriere også. Jeg synes dette er fin mulighet og gir mye tilbake til klubben. Det er mer enn noen annen Kamma-spiller har blitt solgt for, sa Eriksen til avisa.

HamKam ville egentlig ikke slippe Kristian Eriksen i sommer, men kunne godta å la ham gå på nyåret. Et bud fra Bodø/Glimt om dette skulle være akseptert, erfarte HA.

Men situasjonen endret seg mandag morgen.

Da kunne TV 2 erfare at Glimt ønsket seg Eriksen midt i sesongen og sendte dermed et nytt bud til HamKam.

I løpet av mandagen hadde altså Molde vunnet budkampen om hamarsingens signatur.

– Gjør laget bedre

For Bodø/Glimt og Molde, som begge spiller Europacupkamper, er fristen for å melde opp spillere til kampene denne uka. Dermed så hastet det for klubbene å få en avklaring på overgangen.

– Vi er på jakt etter spillere som kan tilføre laget vårt noe. Kristian Eriksen kommer til Molde med noen spennende egenskaper som vil utfylle det vi har fra før. Han blir bedre som invivid ved å komme til oss og han vil gjøre laget bedre, sier Molde-trener Erling Moe.