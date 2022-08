Teater Innlandets teaterstykke spotter og krenker Jesus. Det mener sju kvinner som kaller seg «Kongsdøtrene».

De vil gjøre alt de kan for å hindre at stykket blir fremført.

Det var Hamar Arbeiderblad som først omtalte saken.

Esben Esther Pirelli Benestad (73) spiller Jesus som transperson i forestillingen «Evangeliet etter Jesus, Himmelens Dronning. Teaterstykket har premiere i Hamardomen 4. september.

Biskop Solveig Fiske i Hamar bispedømme ser ingen grunn til å støtte denne protesten. Hun mener at forestillingen også kunne vært vist i en kirke.

– Dette er demonisk

Annie Schaug er en av de sju som protesterer mot budskapet i forestillingen. Sammen har de vært hos biskopen og diskutert saken.

– Dette er blasfemi og løgn mot Guds ord.

PÅ BESØK HOS BISKOPEN: «Kongsdøtrene» er en frittstående kristen gruppe med konservativ profil, som ble startet opp i Hamar-området for to år siden. Bak f.v.: Inger Johanne Jedida Aanje, søster Mirofora, Veronica Sandaker, biskop Solveig Fiske, Annie Schaug, Daniell Aanestad. Foran Randi Lioen og Heidi Gilhus Johansen. Foto: Jorunn Vang

– Det er helt greit at et teater skal provosere. Og vi kan gjerne harselere mot mennesker. Men når det harseleres mot Guds ord og det himmelske og åndelige, går det over streken.

Hun sier at de ikke har gitt opp kampen, men at de ikke kommer til å møte opp for å demonstrere under forestillingen.

Schaug sier at de har den høyeste autoritet på det åndelige plan. Derfor trenger de ikke å demonstrere noe sted.

– Vi skal be, og vi skal fortelle det norske folk at dette er demonisk, at det er løgn og bedrag. Les også:: Starter drag-linje

– Dette er ikke blasfemi

Biskop Solveig Fiske mener at dette er et viktig stykke.

FIKK MØTE MOTSTANDERE: Biskop Solveig Fiske tok imot gruppa som protesterer mot forestillingen. Foto: Halvard Bjørkås

– Men jeg lyttet oppmerksomt til det denne gruppa av kvinner formidlet til meg, og jeg tar på alvor deres bekymring. Men jeg ser at vi har et ulikt innsteg til temaet.

Hun hevder at denne forestillingen ikke er blasfemi, men at Teater Innlandet bidrar til å utvide vårt bilde av hvem Kristus er.

– Men hvordan kan du som biskop gå god for en forestilling som fremstiller Jesus som en transperson?

– Gjennom historien har Jesus blitt framstilt på ulike måter. For eksempel har han hos oss ofte et nordisk utseende, selv om han vokste opp i Midtøsten.

Hun mener dette forteller oss at Jesus ble et menneske som vi kan identifisere oss med.

– Mitt utgangspunkt er at også transpersoner må kunne identifisere seg med Kristus.

Solveig Fiske mener at det er teaterets oppgave å bevege oss, og utfordre vår oppfatning av hvor vi selv står.

– Dette kan jeg stå for

Hovedrolleinnehaveren selv er begeistret for rollen.

– Dette er så fint. Dette kan jeg stå for.

HOVEDROLLEINNEHAVER: Esben Esther Pirelli Benestad Foto: Ola Bjørlo Strande / NRK

Pirelli Benestad mener at evangeliet med dette blir tilført kunnskap om menneskets mangfoldighet, seksualitet og kjønnsoppfatning.

Hen oppfordrer de som protesterer til å gå og se forestillingen.

Vil inkludere

VAR FORBEREDT: Teatersjef Thorleif Linhave Bamle i Teater Innlandet. Foto: Ola Bjørlo Strande / NRK

Teatersjef i Teater Innlandet, Thorleif Linhave Bamle, sier de har vært forberedt på reaksjoner.

– Vi er ikke naive. Vi skjønner at dette er et stykke som noen lar seg provosere av.

Han sier at de setter ikke opp dette for å provosere, men for å inkludere.

– Det er alltid ubehagelig å få utfordret sitt verdenssyn, sier han.

Politiet vurderer risikoen

Teateret har vært i dialog med politiet om sikkerheten.

Hensikten er at det skal være trygt å komme til premieren i Hamardomen 4. september.

– Det er ikke mange måneder siden det var et terrorangrep i Oslo mot den skeive delen av vår befolkning, så det har vi selvfølgelig tatt høyde for, sier Linhave Bamle.

Han forteller at de formidler til politiet de reaksjoner de får i sosiale medier. Deretter er det politiet som gjør risikovurderingen.

Han garanterer at det blir trygt for publikum å gå på forestillingen.

– Absolutt, det er helt trygt. Og jeg kan garantere at blir en teateropplevelse som kommer til å stå seg i mange, mange år fremover, sier Thorleif Bamle Linhave.