– Det er en veldig dramatisk hendelse. Det viktigste nå blir å ta vare på de som bor her og sørge for at de får et nytt og trygt sted å bo, sier nestleder i sameiet Pernup, Arnfinn Hoel.

STYRET: Styreleder i sameiet Pernup, Terje Hagen og nesteleder Arnfinn Hoel vil gjøre det de kan for å hjelpe beboerne. Foto: Helle Therese Kongsrud / NRK

Det er 26 beboere i 18 leiligheter som nå må flytte ut. De er innkalt til et møte i ettermiddag der behovene deres for hjelp skal kartlegges nærmere.

Etter sosialloven har kommunen ansvar for å skaffe folk tak over hodet.

Banket på dører

I går ble det kjent at det fem år gamle leilighetsbygget i Trysil sentrum er livsfarlig på grunn av dårlig brannsikkerhet og tekniske feil.

Kommunen kom på døra til beboerne i 18 leiligheter mandag kveld og ga dem beskjed om at de må flytte ut umiddelbart.

– Men vi har ikke noe sted å flytte, sa ekteparet Gerd og Hans Østmoløkken til NRK mandag kveld.

De vet heller ikke hva de skal gjøre i dagene framover.

Hans Østmoløkken sier han har vært skeptisk til sikkerheten i bygget siden de flyttet inn, men nå er han opprørt over det som skjer.

Bruksforbud

Tilsyn med den tekniske standarden i leilighetsbygget har avdekket en rekke feil og avvik. I en pressemelding kommunen sendte ut i 18-tida mandag kveld ble det varslet at det er overhengende fare for tap av liv hvis det skulle oppstå brann.

Det ble ilagt bruksforbud for bygget med øyeblikkelig virkning.

– Summen av alle avvik som er avdekket utgjør både en overhengende fare for tap av liv og unormalt store materielle konsekvenser dersom det oppstår brann i byggverket, skriver Hedmarken brann- og redningsvesen i et brev til kommunen.

Brannvakt hele døgnet

I natt har det gått brannvakt i bygget.

Det ble fort klart at det ikke var mulig for alle de 26 beboerne å flytte ut allerede mandag kveld. Heller ikke i dag har alle noe sted å dra.

– Det skal skje så snart det er praktisk mulig, sier ordfører Erik Sletten.

BRANNVAKT: Nå skal det være brannvakt i bygget hele døgnet fram til alle får flyttet ut. Foto: Knut Røsrud / NRK

Nå er det ordnet med døgnkontinuerlig brannvakt i bygget de nærmeste dagene.

Men kommunedirektør Jan Sævig understreker likevel at folk bor der på eget ansvar og at det er ulovlig å oppholde seg der etter at kommunen fattet vedtak om bruksforbud.

Mange eldre

Styrelederen i sameiet, Terje Hagen, sier at det bor mange eldre folk i bygget, og i går kveld så han ikke for seg at alle skulle klare å flytte ut med en gang.

STYRELEDER: Terje Hagen sier styret skal møtes så fort som mulig for å diskutere situasjonen de har kommet i. Foto: Knut Røsrud / NRK

Også han ble overrasket over sjokkbeskjeden de fikk i går kveld.

Et av de største problemene i bygget er brannskillet mellom leilighetene og taket. Hvis det skulle bli brann er det fare for at den vil spre seg raskt i bygningen.

– Det er en del byggtekniske mangler som går på brannsikkerheten, sier Hagen.

Hagen forteller at styret i sameiet kommer til å ha styremøte på onsdag for å finne ut hva de skal gjøre.

Kostbare utbedringer

Kommunedirektøren i Trysil skal møte tiltakshaver i dag, for å finne ut hvor lang tid det vil ta å få utbedret manglene i bygget slik at beboerne kan flytte tilbake.

En annen ting kommunen jobber med, er å finne ut hvem som skal betale ekstrakostnadene beboerne på Pernup nå får. Det er ikke kommunens ansvar.