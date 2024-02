Saken oppsummert: Ekspander/minimer faktaboks Kriminalteknikere og likhunder er i aksjon på gården i Løten, hvor de graver i området rundt en lavvo.

En kvinne i 40-årene med tilknytning til gården er siktet for medvirkning til drap på en savnet mann i 30-årene.

Menneskelevninger er funnet på gården. Det er også spor av blod fra den savnede mannen.

Kvinnen nekter straffskyld og har anket varetektsfengslingen.

Politiet ber publikum om hjelp til å kartlegge all aktivitet på gården i perioden mellom nyttårsaften og til og med 24. januar.

Undersøkelsene av levningene tar lenger tid enn antatt, men politiet har fortsatt tro på å kunne identifisere vedkommende. Oppsummeringen er laget av en KI-tjeneste fra OpenAi. Innholdet er kvalitetssikret av NRKs journalister før publisering.

– De har gravd med snøskuffe utenfor lavvoen på gården. Rundt fire biler fra Kripos er her, samt sivilpoliti og vanlig politibil. De har også flere hunder med seg, forteller NRKs reporter på stedet.

Hundene på stedet er spesialhunder. De er blant annet trent til å finne likdeler, sæd og blod.

Rundt 200 meter fra gården står det en lavvo. Dette er et område som kriminalteknikere har vist interesse for siden tidlig i etterforskningen.

Fredag er det satt opp gjerder i et område rundt lavvoen.

Ved lavvoen på gården i Løten er det satt opp gjerder. Foto: Jenny Marie Sveen / © Jenny Marie Sveen, © Jenny Marie Sveen

Vil ikke si om det er gjort funn

Politiet har ennå ikke mottatt analysene de håpet skulle gi svar på hvem de har funnet levningen til på gården på Løten.

Det skriver politiinspektør Liv Hilde Nytrøen i ei pressemelding fredag.

– Forfatningen til levningene har gjort at undersøkelsene tar noe lengre tid enn først antatt, samt at det er stor pågang av andre prioriterte saker. Tilbakemeldingene fra Kripos og Rettsmedisinsk institutt ved Oslo universitetssykehus er at vi tidligst vil få svar i midten av neste uke.

Politiinspektør Liv Hilde Nytrøen. Foto: Frode Meskau / NRK

Selv om undersøkelsene av levningene tar noe lengre tid enn først antatt, har politiet fortsatt tro på å kunne identifisere vedkommende.

– Kripos sine spesialhunder har gjennomført planlagte undersøkelser på gården fredag. Vi kan ikke kommentere om de har funnet noe eller ei.

Politietterforskning i Løten Mann meldes savnet Pårørende av en mann i 30-årene fra Grenlandsområdet melder han formelt savnet.

Politiet ransaker en gård i Løten Store politistyrker startet undersøkelser på eiendommen.

Kvinne pågripes og siktes En kvinne i 40-årene med tilknytning til gården i Løten blir pågrepet uten dramatikk. Kvinnes siktes for frihetsberøvelse eller medvirkning til frihetsberøvelse.

Politiet fortsetter etterforskning Både politiet og Kripos fortsetter etterforskning på stedet. Politiet gjorde blant annet gravearbeid i nærheten av eiendommen.

Politiet innfører flyforbud Med unntak av rednings- eller helseoppdrag, er det ikke lov å fly i området. Det betyr at hverken helikopter eller bruk av droner er tillatt.

Siktet kvinne avhøres Politiet starter avhør av den siktede kvinnen i 40-årene. Hun forklarer seg i ni timer.

Kvinnen erkjenner ikke straffskyld Via sin forsvarer Jens-Henrik Lien opplyser den siktede kvinnen at hun stiller seg uforstående til siktelsen og at hun ikke erkjenner straffskyld.

Politiet vil framstille kvinnen for varetektsfengsling Politiet ønsker å varetektsfengsle kvinnen fredag, bekrefter hennes forsvarer Jens-Henrik Lien.

Sist sett på gården nyttårsaften Politiinspektør Liv Hilde Nytrøen sier til NRK at den savnede mannen har oppholdt seg på gården den siste tiden før han forsvant, og at det er en relasjon mellom mannen og kvinnen.

Funn sendt til Kripos Det er de siste dagene gjort flere funn som er sendt til Kripos for analyse.

– Vi håper at svarene på analysene vil kunne bidra til å kaste lys over hva som har skjedd med den savnede personen, sier politiinspektør Liv Hilde Nytrøen til NRK.

Varetektsfengslet i fire uker Fredag ettermiddag besluttet Østre Innlandet tingrett at kvinnen kunne varetektsfengsles med brev- og besøksforbud i fire uker, til tross for at hun begjærte seg løslatt.

Siktelsen endres Lørdag opplyser politiet i en pressekonferanse at siktelsen mot kvinnen i 40-åra er endret til medvirkning til drap. Det er funnet spor av blod fra den savnede på gården. I tillegg er det funnet menneskelevninger der.

Kvinnen anker Kvinnen anker fengslingskjennelsen, opplyser forsvarer Jens-Henrik Lien.

Fortsetter arbeidet på gården Mandag startet politiet opp arbeidet med de kriminaltekniske undersøkelsene på gården. Dette arbeidet er ventet å fortsette utover uken, ifølge politiinspektør Liv Hilde Nytrøen.

Retten: Grunn til å tro at savnede ble drept nyttårsaften Kvinnens anke ble forkastet av lagmannsretten. I kjennelsen kommer det frem at retten mener det er grunn til å tro at den savnede ble drept nyttårsaften eller kort tid etter. De mener også at det kun var siktede og den savnede som var på gården på det aktuelle tidspunktet. Kvinnens forsvarer Jens-Henrik Lien hadde ikke snakket med sin klient, men tok avgjørelsen til etterretning.

Levningene var brent Politiinspektør Liv Hilde Nytrøen bekrefter at levningene som ble funnet på gården var brent. Levningene er så langt ikke identifisert.

Ber publikum om hjelp Politiet ber publikum om hjelp til å kartlegge all aktivitet på gården i perioden mellom nyttårsaften og til og med 24. januar.

Leter med likhunder Kriminalteknikerne virker å være spesielt interessert i området rundt lavvoen på gården i Løten. De graver med snøskuffer og har satt inn likhunder i søket. Vis mer

Etterforskningen pågår for fullt, men det blir pause i helga, melder politiet i pressemeldingen. De ønsker ikke å kommentere saken ytterligere fredag.

Politiet ber publikum om hjelp til å kartlegge all aktivitet på gården i perioden mellom nyttårsaften og til og med 24. januar.

Fredag er Kripos på gården med flere spesialhunder. Foto: Jenny Marie Sveen / NRK

Forsvarer: – Hun synes det er vanskelig

Jens-Henrik Lien forsvarer den drapssiktede kvinnen i 40-årene. På spørsmål om hva de tenker om at etterforskningen tar tid, svarer han:

– Det må vi jo naturligvis bare forholde oss til. Hun har fått gitt sin forklaring og har ikke noe eget syn på hvordan etterforskningen gjennomføres.

Jens-Henrik Lien forsvarer den drapssiktede kvinnen i 40-årene. Foto: Alexander Nordby / NRK

– Hun synes selvfølgelig situasjonen er vanskelig, sier Lien.

Kvinna, som nå sitter i varetekt, nekter straffskyld.

Lien forteller at kvinna ikke har fått innsyn i saksdokumentene, og at det derfor ikke er så lett for henne å kommentere dette.