Krever kommunen for 6 millioner etter oppsigelse av leiekontrakt

Nå varsler selskapet Dataroom AS at de vil fremme et erstatningskrav på 6 millioner fordi leieavtalen avsluttes urettmessig.

Partene er uenige om varigheten av leieavtalen som ble undertegnet i februar 2018.

Håper på en sluttavtale

– Leietakers kostnader for tilpasninger av nødvendig strømforsyning og ventilasjon har vært formidable, og tilpasningene er blitt gjennomført i lys av at berettiget leieperiode på åtte år.

Det skriver advokat Knut M. Howlid til advokatfirmaet Mageli som representerer Alvdal kommune.

Howlid krever på vegne av selskapet en kompensasjon, som består av 6 millioner kroner, skriver Arbeidets rett, som først omtalte saken.

DATAPARK: Slik ser det ut på innsiden i en av containerne i dataparken som utvinner kryptovaluta. Foto: Anne Næsheim / NRK

Kommunens advokat, Lise Marken Aasterud, sier at det var selskapet som selv ønsket en leietid på to år med ett års oppsigelse.

Aasterud mener at selskapet dermed var klar over hvilken risiko det var ved å gjøre investeringer på en eiendom som i utgangspunktet skulle leies for to år, men som i praksis vil vare i fem år.

Advokaten mener også at tapet til selskapet ikke er godt nok dokumentert.

Selskapet vil gå til rettssak mot kommunen

Det er russiske eiere som står bak selskapet.

På grunn av krigen mellom Russland og Ukraina og sanksjonene som er innført fra EU, aksepterer selskapet at kontrakten avsluttes, men ikke på bakgrunn av vedtaket som ble gjort av kommunestyret i januar.

Eierforholdet i selskapet er ifølge advokaten til Dataroom overført til en canadisk aksjonær.

Russerne kom i 2017 til Nord-Østerdalen med store planer og lovnad om mye penger.

De sa de ville bruke én milliard kroner til produksjon av den digitale valutaen bitcoin.

Målet var ti-femten arbeidsplasser i løpet av 2018. Året etter skulle det komme 50 arbeidsplasser til.

Men fabrikken har ikke stått til forventningene for kommunen.

Bakgrunnen for oppsigelsen av leieavtalen var av hensyn til mijøet og klimaet, og kommunen mener produksjonen er lite bærekraftig.

Kommunens advokat, mener Alvdal kommune har et klart grunnlag for å kreve at leieforholdet avsluttes innen 1. mars 2023.

Dataroom AS vil komme med en stevning til domstolen 11. mai for å starte en rettssak, hvis det ikke kommer til en avtale.

