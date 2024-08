Føler du at hverdagen har blitt litt for rutinemessig?

Kanskje lager du de samme middagene, drar til det samme feriestedet. Same procedure every year?

Da kan det hende du kunne hatt godt av å trene litt. Og ikke bicepsene, men kreativiteten!

Saken oppsummert Kreativitet kan sees på som en muskel som kan trenes opp, ifølge professor Ole Kristian Hedemann.

Hedemann mener at det er viktig å søke inspirasjon utenfor seg selv og å jobbe sammen med andre for å øke kreativiteten.

Artist Synne Vo understreker viktigheten av å gi hodet rom til å jobbe kreativt ved å finne stillhet, og å ikke være selvkritisk mot egne ideer.

Begge er bekymret for at samfunnet gjør oss mindre kreative, og Hedemann mener kreativitet kan være nøkkelen til å løse store problemstillinger.

Som en muskel

Professor Ole Kristian Hedemann har lang erfaring med kreative workshops i mediebransjen.

Nå underviser Hedemann i faget kreativ metode- og idéutvikling ved Høgskolen i Innlandet. Tidligere har han jobbet i utviklingsavdelingen i NRK. Foto: Knut Bry / Ole Kristian Hedemann

Hedemann mener mange er altfor opptatt av å tenke riktig eller smart, heller enn morsomt og nyskapende.

– Allerede på 60-tallet viste forskning at barns kreativitet minker dramatisk fra barndommen og gjennom livet. Vi pålegger oss selv så mange begrensninger, sier han.

Professoren mener evnen til å være kreativ er ettertraktet i mange yrker, også utenfor kunstbransjen.

Og det positive – ferdigheten kan trenes opp.

Dette er kreativitet Kreativitet betyr skapende evne eller virksomhet, ifølge snl. Kreative prosesser kjennetegnes av: samhold

anerkjennelse

åpenhet

aksept

nysgjerrighet

tålmodighet ifølge ekspert Ole Kristian Hedemann. Han foretrekker følgende definisjon på kreativitet: «Evnen til å endre selvpålagte begrensninger».

– Du må se på kreativitet som en muskel. Hva skjer hvis du ikke trener eller bruker en muskel regelmessig, eller utsetter den for belastning? Den blir slapp, sier han.

Hedemann forklarer at en god måte å bli mer kreativ på er å hente inspirasjon utenfor deg selv:

– Hvis du lurer på hva du skal lage til middag, så kan du jo rett og slett gå ut og snakke med folk. Og spørre dem hva de syns. Prøv å finne på noe annet enn det du pleier å finne på, for ellers blir det jo den samme pizzaen som i går.

Å finne frem sitt indre barn kan hjelpe på kreativiteten. Dette er et illustrasjonsfoto. Foto: Colourbox.com

Les alle tipsene nederst i saken!

Rydder plass til kreativiteten

For artisten Synne Vo er kreativitetsmuskelen nødt til å være nytrimmet, ellers får hun ikke gjort jobben sin.

Den 26 år gamle artisten fra Lesja har diktet frem mang en sangtekst. Foto: NRK P3 Ailo Thomassen / Ailo Thomassen, NRK P3

– Hvis jeg skulle sittet og ventet på at låtene bare skulle dette ned i hodet på meg, så hadde det ikke blitt så mange låter, sier Vo.

– Jeg har som regel med meg notatbok eller bruker notatappen på telefonen. Jeg øver på å tvinge meg selv til å komme på noe og skriver det ned.

Artisten mener at alle mennesker har en iboende kreativitet, men at den kan bli hindra av at fantasien ikke får utspille seg.

Naturen er ett av stedene Synne Vo oppsøker for inspirasjon.

– Jeg tror at jeg, som sikkert mange andre, har lett for å overstimulere meg selv i hverdagen. Vi har blitt veldig vant til å alltid ha noe input, alltid se på noe eller høre på en podkast, sier Vo.

Selv har hun begynt å la hodet få mer stillhet – for å gi kreativiteten rom til å utfolde seg.

Er du en kreativ sjel? Ja! Jeg elsker nye og gærne ideer 💡🤪 Pleide å være kreativ, men nå gjør jeg gjerne det som er enklest 🍕 Foretrekker struktur og presisjon, heller enn abstrakt fjas 📐 Vis resultat

Frykt for fallende kreativitetsevne i samfunnet

Både Vo og Hedemann er bekymret for at samfunnet gjør oss mindre kreative.

– Jeg må jo innrømme at jeg er litt bekymra for generasjonene som vokser opp med mye teknologi og mindre frilek. Jeg lurer på hvordan det påvirker hodet vårt at en hele tida blir stimulert med noe som kommer fra utsida, sier Vo.

Å være kreativ er en del av jobben til Synne Vo. Når hun går inn i studio tvinger hun seg selv til å komme i kreativt modus. Foto: Privat / Privat

Professor Hedemann peker på at verden står overfor flere store problemstillinger, der kreativitet kan være nøkkelen til gode løsninger.

– Skal vi få til en grønn omstilling for eksempel så gjelder det å ha en befolkning med evne og vilje til å være kreative, sier han.

– Mange, for eksempel ledere, er veldig opptatt av at alt skal være lønnsomt umiddelbart og er allergiske mot arbeid som ikke fører til noe med en gang. Og det skjønner jeg godt. Men å bygge en kreativ kultur med gode kreative prosesser tar tid og kan gi gode resultater på lang sikt, mener Hedemann.

Kreativitet kan altså muligens løse verdensproblemer – og her er rådene fra Hedemann og Vo som kan gjøre deg mer kreativ:

Tren kreativiteten

Pass på at du bruker muskelen og sørg for at det ikke går for lang tid mellom hver gang du prøver å finne på noe nytt.

Jobb sammen med andre

Ikke sitt alene og prøv å være kreativ, men jobb sammen med andre.

Søk innsikt utenfor de vante stiene

Kom deg ut og snakk med nye, istedenfor å bare snakke med folk som er opptatt av det samme som deg selv. «Der alle tenker likt, tenker ingen».

Penn og papir

Ha en notatbok liggende ved nattbordet for å skrible ned de gode ideene kan komme når skumringen senker seg.

Hent inspirasjon

Er det en scene eller en tekstlinje fra en låt/serie/film som kan vris på? En idé trenger ikke være 100 prosent ny for å være god – prøv å vri og vende på noe som allerede eksisterer.

Finn stillhet

Gi hodet rom til å jobbe kreativt. Gå en tur eller lag middag i stillhet.

Si ja til ideene

Ikke vær selvkritisk eller legg lokk på ideene dine. Plutselig så er det noe ved ideen som har blitt bra likevel.

Til deg med en aldri så liten artistdrøm:

Ta frem gitaren (eller et valgfritt instrument) og la musikeren i deg ta styringa. Prøv å nynne og let etter noe catchy – hva som helst! Og ha troa på deg selv.