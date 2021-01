Helseattest kosta Bjørg (86) lappen – nå kan ordningen bli skrota

SV regner med å få flertall sammen med Frp, Ap og Sp når de ber regjeringen fjerne kravet om obligatorisk, aldersbestemt helseattest.

– Vi skal betrakte eldre sjåfører som alle andre, sier Arne Nævra i SV.

Det er spesielt de kognitive testene (også kalt demenstester) som er omstridt. De skal bare brukes ved mistanke om kognitiv svikt, men mange leger bruker dem på alle som skal ha helseattest.

Ble fotgjenger på to minutter

For 86 år gamle Bjørg Kolltveit fra Brumunddal ble det slutten på bilkjøringen.

– Jeg hadde hørt om denne såkalte «idiottesten». Og den ville legen min ta på meg.

Bjørg prøvde å si at testen ikke var et krav for henne. Men det var den, sa legen, og hun måtte ta den.

– Så fikk jeg to minutter på meg til å trekke tall og bokstaver sammen. Det gikk jo selvfølgelig skeis. Så det var det. Så fort gjort å bli fotgjenger, sier Bjørg Kolltveit.

JUBLER: Bjørg Kolltveit (86) jubler over at ordningen med helseattest for sjåfører over 80 nå ser ut til å bli skrotet. Frps Tor Andre Johnsen støtter forslaget. Foto: Ola Bjørlo Strande / NRK

Hun var forberedt på at hun måtte slutte å kjøre bil en dag, men føler seg respektløst behandlet. Nå er hun veldig fornøyd med at SV går i bresjen for å fjerne ordningen med helseattest, slik den er i dag.

– Det er det eneste riktige, og det skulle de gjort for lengst. For det er veldig mange som har hatt vonde dager, sier Kolltveit.

Unge ville også strøket på testene

Stortingsrepresentant Arne Nævra sier eldre må behandles som alle andre.

NEDVERDIGENDE: Arne Nævra i SV sier testene de eldre må gjennom er nedverdigende og må skrotes. Foto: PETER MYDSKE

– De skal på samme måte som alle andre fornye sertifikatet sitt, og ikke gjennomføre de nedverdigende, kognitive testene. Disse testene viser ikke kjøreegenskapene. Du kan jo selv prøve å ta den lille gangetabellen baklengs. Jeg tror det ville ramme mange yngre sjåfører også, sier Nævra.

Han viser også til at de som bor i distriktene ofte er helt avhengige av bilen for å leve et godt og sosialt liv.

– Veldig mange eldre er bekymret for dette. Dette gjelder over 60.000 eldre over 80 år som har førerkort, og dette betyr veldig mye for dem, sier Nævra.

Får støtte fra Frp

Tor André Johnsen og Bård Hoksrud sier Frp har vedtatt å støtte forslaget fra SV. Tidligere har både Ap og Sp støttet tilsvarende forslag.

ENIGHET: Bård Hoksrud (Frp) er glad for at det nå ser ut til å være flertall for å endre reglene. Foto: Ola Bjørlo Strande / NRK

– Dette har vi jobbet for før. Testene handler ikke om trafikksikkerhet, sier Hoksrud.

Tor André Johnsen sier de fikk fjernet den kognitive testen tidligere, men at det ikke har blitt praktisert riktig, slik Bjørg Kolltveit påpeker.

– Det må vi rydde opp i. Dagens regelverk fører til forskjellsbehandling, tilfeldigheter og urettferdighet. Det skal ikke være automatikk i at de over 80 blir testa, slik mange leger dessverre har gjort, sier Johnsen.

Vanskelig – men nødvendig

Allmennlege og forsker Kjetil Høye mener helseattesten og testene er helt nødvendige.

– Slike tester er vanskelig, men det må gjøres, sier Høye.

NØDVENDIG: Allmennlege og forsker Kjetil Høye mener de må fortsette å teste eldre sjåfører. Foto: Stein S Eide / Stein S Eide

Han sier de vet at ulykkesfrekvensen øker etter fylte 80 år. I dag er det 60.000 sjåfører over 80 år på norske veger. I 2030 kan det tallet ha økt til cirka 250.000.

– Så vet vi, at når du blir eldre, så går reaksjonstida opp. Det tar lengre tid fra du ser rødt lys til du klarer å trykke på bremsepedalen. Og det lumske er kognitiv funksjon, den blir dårligere, sier legen.

– Da må det være metoder for å teste eldre, for å finne ut om de er i stand til å ha førerkort.

Kjetil Høye synes det er rart om forslaget om å kutte ut helseattesten faktisk får flertall på Stortinget.

Trenger helsesjekk

Også Trygg Trafikk mener alle må innom legen for å fornye førerkortet sitt når de er 80 år, og at dagens helseattest sikrer et «stopp-punkt».

– Vi mener det er helsen, og ikke alderen, som må være avgjørende for å beholde førerretten, sier seniorrådgiver David Toftehagen i Trygg Trafikk Innlandet.

LEGEATTEST: I dag kreves det helseattest for å beholde førerkortet etter fylte 80 år. Foto: Elin Fossum / NRK

Han sier Trygg Trafikk ikke har noen medisinsk kompetanse for å vurdere testene som brukes i dag. Det må gjøres av fagfolk på området.

– Mange eldre i dag har god helse. Samtidig vet vi at med alder kommer helseplager, sykdom, og legemiddelbruk som kan påvirke kjøringen, sier Toftehagen.

Bjørg Kolltveit er helt enig i at det ikke er en menneskerett å få kjøre bil, og at alle må akseptere at de må slutte en dag.

– Men det er måten vi blir skvisa ut på. Vi føler oss så overkjørt og stakkarslige. Og det er en dårlig exit på kjørekarrieren, sier hun.

Skal ivareta trafikksikkerheten

Både SV og Frp er opptatt av at trafikksikkerheten fortsatt skal ivaretas.

Arne Nævra i SV sier legene må vurdere hver pasient individuelt og inndra førerkortet når de mener en person ikke er skikket til å kjøre lenger.

Men det skal altså ikke være basert på en enkelt test.

Forslaget skal nå behandles i Stortinget.