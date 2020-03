– Marthe sitt mål var å oppleve julekvelden, men det vart det ikkje noko av. Og det var nok like greitt slik situasjonen var på slutten, seier Jan Kåre Heiberg.

Hundekøyraren frå Vardal i Gjøvik skal køyre Finnmarksløpet for tredje gong. Denne gongen blir det utan kona Marthe Vildåsen som sovna stille inn på sjukehuset i Lillehammer 22. desember.

KJØRER FINNMARKSLØOPET: Jan Kåre Heiberg gjer dei siste førebuingane før han skal ut på FL-600 km laurdag 7. mars. I fjor samla han og kona inn 334 000 kroner til forsking på livmorhalskreft under løpet. Foto: Arne Sørenes / NRK

Marthe vart 35 år gammal og hadde levd med kreftdiagnosa sidan 2015. Etter fyrste behandling såg alt lyst ut, men året etter kom tilbakeslaget.

Legane fortalde at livmorhalskreften ikkje kunne behandlast.

– Det blir nok veldig kjensleladd å køyre i år, for no veit eg at det er ikkje er nokon Marthe til å ta i mot meg på sjekkpunkta.

Både i 2018 og 2019 var Marthe med som handlar. Ekteparet brukte Finnmarkarksløpet som terapi og friminutt i kampen mot sjukdommen.

I fjor samla dei inn 334 000 kroner til forsking på livmorhalskreft under løpet.

EKTEPAR OG HUNDEKØYRARTEAM: Marthe rettar litt på bukseselen til Jan Kåre under Finnmarksløpet i 2018. Dei små detaljane er viktige i eit langt hundeløp. Foto: André Bendixen / NRK

Med #kjennetter godt synleg på klede og utstyr håper Jan Kåre Heiberg å bidra til at Gynkreftforeninga si kampanje om merksemd på kreft i underlivet blir synleg, også i år:

– Desse sjukdommane er eit tabu, og tabu tar liv. Om vi ikkje snakkar om det så går det gale.

Opne på sosiale medium

Marthe og Jan Kåre bestemte seg tidleg for å vere opne om sjukdommen. Gjennom sosiale medium har dei nådd ut til mange tusen med historia si.

Å vise at det gjekk fint å leve eit god liv, sjølv med ei så alvorleg diagnose, vart viktig for ekteparet.

– Vi har utnytta alle høve vi hadde til å komme oss ut på tur. Vi fekk tolv år saman, og på mange måtar vart dei fem siste åra dei beste, sjølv om Marthe var sjuk. Vi har sett pris på livet, og prøvd å nyte kvar augneblink vi fekk.

HEILE HISTORIA: Marthe og Jan Kåre har vore opne på sosiale medium. Slik har mange fått innsikt i sjukdomshistoria til Marthe. Foto: Arne Sørenes / NRK

Men også etter at sjukdommen festa grepet heldt dei fram med å dele.

Dei tallause tilbakemeldingane har vore ei viktig trøyst i ei vanskeleg tid, men også ei stor glede når folk melder tilbake at dei har sjekka seg og oppdaga kreft i ei tidleg fase.

Kreft som enno kan kurerast.

– Då kjenner eg at eg må svelgje eit par gongar ekstra, seier Jan Kåre Heiberg. For det er jo det vi har kjempa for.

Etter at han var aleine har 38-åringen halde fram med å vere open om korleis han har det. Han får mange spørsmål om ting han aldri hadde trudd han skulle melde med framande om:

–Blødingar i underlivet til kjærasten er jo ikkje noko menn på min alder går rundt og snakkar om. Men når ei jente sender melding til meg og spør om det var slike symptom Marthe hadde, så er det ikkje noko flaut for meg å svare på det.

Det er dette som er hovudbodskapen til Jan Kåre:

– Det er ikkje flaut å prate om kreft i underlivet, og det er ikkje flaut å grine. Og det er viktig å søkje hjelp så tidleg som mogleg.

– Ei unik stemme

Jeanette Hoel i Gynkreftforeningen fortel at mange framleis kvir seg for å snakke om livmorhalskreft og andre former for underlivskreft:

– Kreft i underlivet har framleis mange tabu knytt til seg. Det at ein mann snakkar så ope om dette kan hjelpe mange andre i same situasjon.

Hoel påpeikar at det er svært mange menn som er pårørande til kvinner med underlivskreft, både som kjærastar og ektemenn, eller som brør og fedrar.

FOR OPENHEIT: Jeanette Hoel er leiar av Gynkreftforeningen. Foto: Gynkreftforeningen / nrk

– Det er unikt at Jan Kåre er så open, og vi er svært glade for at han støtter oss og vår kampanje. Vi håpar dette kan hjelpe både kvinner og menn til å bli meir opne om utfordringar knytt til kreftsjukdommen.

Ho legg til at det no er oppretta ei prosjektstilling ved Radiumhospitalet som skal forske på seinskadar etter behandling mot underlivskreft. Pengane Marthe Vildåsen og Jan Kåre Heiberg samla inn under Finnmarksløpet i fjor har bidrege til at forskinga no har starta opp.

– Gjennom innsatsen deira er denne kreftforma både blitt meir synleg, samstundes som Marthe og Jan Kåre har bidrege til meir forsking. At Jan Kåre held fram med dette arbeidet også etter at Marthe gjekk bort, er imponerande. Men aller mest er det viktig, ikkje minst politisk.

Å setje punktum

At han skulle stille til start i Finnmarksløpet også i 2020 var ein fjern tanke for Jan Kåre Heiberg i desember.

Han og Marthe hadde trena saman fram til seinhausten, men då vart Marthe så sjuk at det ikkje gjekk lenger.

Men berre tjue minutt etter at Marthe sovna inn bestemte han seg for å melde seg på likevel:

– Eg sa det til meg sjølv ute på gangen på sjukehuset at no har eg skikkeleg lyst til å reise til Finnmark og køyre løpet for å heidre Marthe.

MED PÅ TUREN: Malamutten Kayaque var den første hunden Jan Kåre og Marthe fekk saman. Då dei gifta seg i 2016 var det han som bar ringane. No blir både Kayaque og gifteringane med Jan Kåre gjennom livet. Foto: arne sørenes / nrk

Førebuingane har vore minimale, men han har mange gode hjelparar rundt seg. Utfordringa er å få god kontakt med hundane igjen etter å ha vore borte så lenge.

– Men eg har hatt nokre gode turar no der eg berre har stått bak sleden og grine, og då har hundane likevel vore veldig lette å styre. Så det er tydeleg at dei hugsar meg.

No ser han fram til 600 kilometer over Finnmaksvidda i den kortaste av dei to distansane i Finnmarksløpet.

– Eg kjem nok til å stå å hulke ut av Alta, men når eg får litt roa over meg ute på vidda, så trur eg at det kjem til å bli godt.

Likevel kvir han seg til å komme i mål og vite at Marthe ikkje er der til å ta i mot han.

– Men eg skal i mål. Dette er noko vi har gjort saman, og no har Marthe sett sitt punktum. No vil eg setje punktum for oss ved å gjennomføre det tredje Finnmarksløpet.