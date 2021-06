Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Anja Katrine Tomter kan bli alvorlig syk dersom hun får covid-19. Derfor var hun både glad og lettet da hun fikk koronavaksinen i mars.

Endelig kunne hun møte på jobb igjen, gå i butikken og leve litt mer som alle andre.

Men gleden ble kortvarig. For noen dager siden fikk hun beskjed om at koronavaksinen ikke ga henne god nok beskyttelse mot den frykta sykdommen. Legene fant ingen antistoffer i blodet hennes.

– Det føles som en skikkelig nedtur. Alt jeg hadde sett frem til, som å spise ute og møte venner, er nå satt på vent.

Anja jobber som programleder i NRK Innlandet på Hamar, og har tidligere fortalt om hvordan det er å leve med en livstruende sykdom.

Rammer personer med svekket immunforsvar

Anja er lungetransplantert. For at kroppen ikke skal støte vekk de nye lungene, går hun på sterke immundempende medisiner.

Medisinene er også årsaken til at koronavaksinen ikke virker som den skal.

OVERLEGE: Are Martin Holm jobber ved lungeavdelingen på Rikshospitalet. Foto: Helena Heimer Rognstad / NRK

– Folk med svekket immunforsvar kan ikke stole på at koronavaksinen gir dem fullgod beskyttelse, sier overlege ved Rikshospitalet Are Martin Holm.

Han har ikke tall, men sier det kan være snakk om mange.

– Det kan gjelde personer med blodsykdommer, eller personer som får behandling som svekker immunsystemet, som cellegift. Det gjelder også transplanterte som går på immundempende medisiner, sier legen.

Bør leve som om de ikke var vaksinerte

Personer med svekket immunforsvar har også økt risiko for å bli alvorlig syke av covid-19.

Når heller ikke vaksinen fungerer som den skal blir de ekstra sårbare, sier legen. Han har derfor følgende råd til de som rammes.

– Inntil videre bør de oppføre seg som om de ikke er vaksinerte, sier Holm.

UT MOT MJØSA: Anja Katrine Tomter bor et steinkast unna Mjøsa. Hit blir det mange turer for å lufte tankene. Foto: Helena Heimer Rognstad / NRK

For Anja kom beskjeden om at kroppen ikke reagerte på vaksinen som et sjokk. Etter å ha levd nærmest isolert over lang tid, var hun klar for å ta tilbake hverdagen. Sånn ble det ikke.

– Jeg kan ikke tenke for mye på det. Det gjør meg trist og jeg vil ikke klage. Jeg har et godt liv med mannen min, hunden vår og familie, sier Anja.

Hun tror det er mange fullvaksinerte som henne, som ikke vet at vaksinen kanskje ikke gir dem fullgod beskyttelse.

Derfor er hun opptatt av at denne gruppa får god og tydelig informasjon.

Lege Are Martin Holm sier det trengs mer kunnskap. På Rikshospitalet har de derfor startet et forskningsprosjekt for å finne ut hvordan immundempende medisiner påvirker effekten av koronavaksinen.

– Det kan gi oss nyttig kunnskap. Kanskje vil vi ha resultater i løpet av året, sier Holm.

FHI vurderer en tredje vaksinedose

Hos dem som er vaksinerte kan legene blant annet måle antistoffer for å finne ut om vaksinen har fungert.

I USA er det gjort studier av transplanterte personer, som viser at de ikke danner antistoffer like godt.

– Etter andre vaksinedose var det bare litt over halvparten av de transplanterte som fikk påvist antistoffer, sier Holm.

Studien er omtalt i Journal of the American Medical Association.

OVERLEGE I FHI: Preben Aavitsland. Foto: Hans Erik Weiby / NRK

Folkehelseinstituttet (FHI) vurderer nå om de skal gi personer med svekket immunforsvar en tredje vaksinedose, for å sikre dem bedre beskyttelse.

Men det er også viktig å sørge for at resten av befolkningen blir vaksinert, sier overlege Preben Aavitsland i FHI.

Etterhvert som stadig flere blir vaksinerte, forsvinner pandemien nesten helt.

– Da er risikoen mindre for også dem som ikke er vaksinert, eller ikke har fått effekt av vaksinasjon på grunn av særlige medisinske forhold, sier Aavitsland.

Lurer du på hvordan en vaksine fungerer? Les Hallvard Sandbergs forklaring.

Redd livet aldri blir helt som før

Overlege Are Martin Holm mener det kan gjøres mer for å beskytte Anja og andre med svekket immunforsvar.

– Jeg mener husstandsmedlemmer til denne gruppa bør vaksineres. Da kommer ikke smitten i hus, sier legen.

Anja er redd for at hun må leve med usikkerheten lenge. Nye virusvarianter og lokale utbrudd gjør det vanskelig å leve som hun ønsker.

Men hun vet at ting blir lettere når flere blir vaksinert. Håpet er igjen å gjøre alt det hun elsker. Som å møte folk, reise på turer og gå på konserter.

– Jeg savner klemmer, og å sitte rundt et langbord med gode venner. Og selvfølgelig det å kunne sette seg på et fly og reise ut av landet til varmere strøk, sier hun.

Men akkurat nå føles den drømmen fjern.