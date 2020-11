– Det er en krevende situasjon. Vi har satt krisestab og følger situasjonen tett, samtidig som vi har jevnlig dialog med UDI og FHI, sier ordfører i Nord-Fron, Rune Støstad i Nord-Fron kommune.

På onsdag så var det påvist smitte på én person på asylmottaket på Vinstra. Til sammen så bor det 110 asylsøkere på mottaket. Lørdag formiddag sendte kommunen ut en pressemelding om at ytterligere 39 personer på mottaket er smittet.

Tilsammen 43 personer er smittet av korona i Nord-Fron.

Forventer flere nye smittetilfeller

– Når smitte først kommer inn på et sted hvor mennesker lever tett på hverandre, slik som i et mottak, er jeg ikke overrasket over at smitten sprer seg til såpass mange, sier kommuneoverlege i Nord-Fron, Anders Brabrand.

SANA, som driver mottaket, opplyser til kommunen at de sammen med UDI nå legger til rette for at de smittede kan gjennomføre isolasjon på området til mottaket.