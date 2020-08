Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Det var torsdag denne uken at alle elevene på 7. trinn ble sendt hjem etter at en lærer på trinnet hadde testet positivt for covid-19. I alt 44 elever og åtte lærere ble umiddelbart satt i karantene.

Deretter har alle elevene og i alt ti lærere og noen assistenter blitt testet.

Lørdag formiddag viste de første testresultatene at fire elever og én annen nærkontakt er smittet.

– Foreløpig har vi mottatt rundt halvparten av prøvesvarene, så vi har ennå ikke full oversikt over hvor omfattende dette er, sier kommuneoverlege Ketil Egge.

Han forteller at det jobbes med flere testresultater fortløpende, og at det jobbes med smittesporing. I løpet av helgen vil de få mer oversikt over smittesituasjonen.

Les også: 52 i karantene etter at lærer fikk påvist koronasmitte

Hjemmeskole

Kommunens ledelse møttes til krisemøte lørdag formiddag.

Der ble det avgjort at 5.-, 6.-, og 7.- trinn ved Ridabu skole skal ha digital hjemmeundervisning fra og med mandag.

– Vi prøver å være i forkant så derfor har vi avgjort at det skal være hjemmeundervisning i neste uke, sier Christl Kvam, kommunedirektør i Hamar.

Hun forteller at en eventuell stenging av skolen vurderes fortløpende, men at de avventer dette til flere prøvesvar er kommet inn.

Allerede fra torsdag denne uken ble 7. trinn satt i karantene i 10 dager. Også 6. trinn måtte bli hjemme fredag, fordi lærerne på disse to trinnene deler arbeidsrom.

Ridabu skole har rundt 240 elever og 41 ansatte. Alle foresatte ved skolen er informert om situasjonen.

HJEMMESKOLE: Rektor ved Ridabu skole, Per Oskar Stai må tilby tre trinn ved skolen hjemmeundervisning fra mandag. Foto: Vibeke Cederkvist

Stenger for sykehjemsbesøk

Kriseledelsen i Hamar kommune har også besluttet å stenge for besøk ved alle sykehjem i kommunen.

– Vi har gått til det skrittet å innføre besøksforbud ved alle sykehjem. Det siste vi ønsker nå er å utsette de mest sårbare gruppene vi har for smitte, sier Kvam.

Hun oppfordrer alle som har vært i kontakt med personer fra Ridabu om å være forsiktige med omgang med andre mennesker frem til de får oversikt over omfanget av utbruddet.

I løpet av helgen vil det komme svar på flere av prøvene.