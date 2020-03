Politi og leger ut mot «karantenefester» og lekegrupper

Artikkelen er oppdatert med nye råd fra Helsedirektoratet, kl. 15.50 fredag.

– De som nå skal være hjemme fra skole og barnehage, må unngå å samles, sier kommuneoverlege i Sør-Fron, Nord-Fron, Øyer og Gausdal, Anders Brabrand.

Han sier at han har sett flere eksempler de siste dagene om at folk samles for å leke, eller at eldre elever samles til såkalte «karantenefester».

– Det gjør at tiltaket om å stenge skolene, ikke har noen effekt. Det er viktig at foreldre påser at kravet om å ikke samles blir etterfulgt, sier Braband.

BEKYMRET: Anders Brabrand er bekymret for at folk ikke tar karantenen på alvor. Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

NRKs journalister svarer deg om koronautbruddet

Ikke i karantene? Unngå store ansamlinger med folk

Denne uka stengte alle landets skoler og barnehager, for å begrense smitten mest mulig. Myndighetene mener det er viktig å begrense sosiale sammenkomster mest mulig.

Idrettsaktiviteter og andre fritidsaktiviteter stopper opp. Svømmehaller, lekeland og treningssentre stenger også.

MANGE LURER: Spørsmål som dette har florert i sosiale medier det siste døgnet. For hva er greit nå når korona-utbruddet er over oss? Foto: skjermdump

Mange ønsker dermed å møtes, slik at ungene kan leke sammen i små grupper. Samtidig er det uklart for mange om man kan møtes i det hele tatt, når man ikke er i karantene.

Generelt anbefales det fra myndighetene «å holde avstand og ikke omgås for mange mennesker».

– Alle barn bes om å være mest mulig hjemme. Hovedmålet er å redusere antall kontakter med andre mennesker nå, sa Camilla Stoltenberg fra Folkehelseinstituttet under dagens pressekonferanse.

UNNGÅ KONTAKT: Camilla Stoltenberg fra Folkehelseinstituttet med nye råd rundt sosial kontakt – også for barn som er hjemme fra skole og barnehage. Foto: Lars Thomas Nordby / NRK

Han oppfordrer folk generelt til å kun møtes i små grupper, og unngå klemming og håndhilsing.

– Helst bør kun søsken omgå hverandre tett, opplyste helsedirektør Bjørn Guldvog til NRK torsdag kveld.

Han sier at det ikke er noe i veien for at barna leker ute. Dersom de leker med andre barn enn søsken bør det helst være litt avstand.

Ha en fast lekevenn og dropp bursdager

Fredag kom Helsedirektoratet med flere, mer konkrete råd:

Det anbefales å ikke samle flere til leketreff eller felles aktiviteter. Målet er å holde avstand for å hindre smitte.

Anbefalingen er å holde minst en meters avstand.

Samvær bør begrenses (få timer).

For å ivareta barns behov for lek med andre barn kan man ha en til to faste lekevenner og holde seg til de samme lekevennene gjennom denne perioden. Det gjelder også for ungdom.

Det er bedre å møtes for lek utendørs enn innendørs.

Lekeplasser med mange barn samtidig bør unngås. Anbefalingen om en meters avstand gjelder også her.

Bursdagsselskaper bør utsettes.

Overnattingsbesøk bør begrenses i denne perioden.

Vask hender ofte, både før, under og etter lek, og ha god hostehygiene.

Barn og ungdommer med symptomer på luftveisinfeksjon holdes hjemme og bør ikke være sammen med andre barn og ungdommer utenfor familien. Dette gjelder også ved milde symptomer

Barn og ungdom som er i hjemmeisolasjon eller hjemmekarantene skal ikke omgås barn og ungdom utenfor husstanden.

FORTSATT VIKTIG: Håndvask er fortsatt viktig for å hindre smittespredning – for både barn og voksne. Foto: Maria Elsness / NRK

Politiet til ungdom: – Dropp festen

Også politiet har sett seg nødt til å gå ut med en oppfordring til ungdom som samles. Politiet mener det er svært uklokt å møtes for å feste:

«Vi har fått flere henvendelser og bildehenvisninger hvor ungdom, fra ungdomsskolealder til russ er på større fester. Også planlagte aktiviteter. Fester for å feire at man har fri fra skole og slipper skoleeksamen. Dette er svært uheldig, da det er vanskelig å vite hvem som er smittet.»

Kjære ungdom og foreldre. Koronaviruset har truffet Norge og det er satt i gang omfattende tiltak. Noen kaller det... Publisert av Ungdomsavsnittet Majorstuen politistasjon Fredag 13. mars 2020

I karantene? Unngå kontakt – helt!

Mange sitter i karantene fordi de kan ha vært i kontakt med noen som er smittet, eller fordi de har vært i utlandet.

Det er en annen situasjon enn for barn og unge som er hjemme fordi skole eller barnehage er stengt. De er ikke i karantene, men er hjemme som et preventivt tiltak for å hindre smittespredning.

Kommuneoverlege Anders Brabrand sier at karantene er ment å være veldig strengt, for å være sikker på å hindre smitte videre.

– Når du er i karantene, så er du en smitterisiko for andre, sier han.

Han sier at den logiske slutningen av det, er at du IKKE skal ha kontakt med andre mennesker.

DROPP BUTIKKEN: Du bør ikke gå på butikken når du er i karantene. Men kanskje du kan få en nabo eller venn til å handle for deg? Foto: Philip Hofgaard / NRK

Ifølge Helsenorge.no, er dette reglene dersom du er satt i karantene:

«Å være hjemme og ikke ha kontakt med andre enn de du bor sammen med. Gjelder for alle som har hatt kontakt med covid-19-syke, men som ikke selv er syke, i 14 dager fra siste kontakt.»

Det opplyses videre at hjemmekarantene omfatter å:

ikke gå på jobb

unngå reiser

ikke ta offentlig transport

unngå andre steder der man lett kommer nær andre

unngå nær kontakt med andre

Student – bli på hybel eller reise hjem?

Også studenter opplever nå en stor endring i hverdagen. Både universiteter og høyskoler ble stengt fra og med fredag.

Men hva skal man gjøre for å bidra til minst mulig smittespredning? Bli på studiestedet, eller er det greit å reise hjem til foreldre og hjemsted?

Tor Halvor Bjørnstad-Tuveng, kommuneoverlege i Tynset, mener det er best om man så langt som mulig unngår å reise nå.

BLI HVOR DU ER: Halvor Bjørnstad-Tuveng, kommuneoverlege i Tynset oppfordrer studenter til å IKKE reise noe sted selv om skolen er stengt. Foto: privat

Hans klare råd til studentene er at de blir hvor de er.

– Hvis de holder seg der de er begrenser de smitten. Reiser man sprer man smitte,

Det viktige for ham nå er å kjøpe seg tid, da kan flere folk berges hvis de får planlagt bedre.

Leder for Studentersamfundet i Trondheim: – Les pensum og dropp alkohol

Han får støtte av Frida Jerve, leder av Studentersamfundet i Trondhjem, som har 16.000 medlemmer. Hun forteller at hele Studentersamfundet er stengt.

Hun sier at de råder studentene til å kun møtes i mindre forsamlinger, og at de ikke reiser hjem, men blir hvor de er.

LES PENSUM: Frida Jerve, leder for 16.000 studenter ved Studentersamfundet i Trondhjem, maner studentene til å droppe festen og heller lese pensum. Foto: Fotogjengen / Samfundet

– Nå er det tid for å studere hjemme, finne fram nye hobbyer, lese bøker og se filmer. Kanskje også ringe de besteforeldrene du ikke har rukket å ringe, ta kontakt med familiemedlemmer og venner du ikke rekker i en hektisk studiehverdag, sier Jerve.

Hun oppfordrer også studenter til å tenke over alkoholforbruket.

– Alkohol gjør jo at du kanskje ikke tenker så mye på smittevern, sier hun.

Eksamen i fare

I går sa helsedirektør Bjørn Guldvog det er «overveiende sannsynlig» at tiltakene blir forlenget utover to uker

Guri Melby, fersk kunnskapsminister, er forberedt på at barnehager og skoler kan bli stengt helt frem til sommeren.

Det vil i så fall gjøre at mange ikke får avlagt eksamen:

– Jeg kan ikke svare på om det blir eksamen til våren men alle trenger ikke eksamen for å få bestått vitnemål. Utfordringen er privatistene, og vi jobber for at alle som trenger det får avlagt eksamen, sier hun.

– Tror du skoler og barnehager bli stengt frem til sommeren?

– Jeg håper vi slipper det, men jeg tror vi må være forberedt på mange ulike scenarioer, sier hun.