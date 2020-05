Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Mens samfunnet ellers åpnes stadig mer opp, følger fortsatt frisørene strenge smittevernregler.

Frisør Ragnhild Ellefsæter fra Brumunddal taper penger hver dag på å følge koronareglene.

– Hva med kjøpesentre og klesbutikker? Folk kan prøve klær og henge dem tilbake, og de skubber borti hverandre. Er det noen vits i alt det vi frisører gjør da, spør Ellefsæter?

Hun driver frisørsalongen Chaplin i Brumunddal . Hun blir stadig sintere av at hun sitter med en butikk som nesten ikke går rundt, fordi hun følger koronareglene.

Først ble frisørene pålagt å stenge. Så ble de pålagt strenge smitteverntiltak.

Etter en tur på et kjøpesenter forrige helg, ble hun så frustret at hun langet ut på Facebook.

– Ja, jeg skrev at nå driter jeg også i avstand og blåser i alt snart.

Men hun gjør ikke det. Hun følger reglene nøye, og gjør alt hun kan for at ansatte og kunder ikke skal bli smittet av koronaviruset.

Samtidig taper hun penger hver dag, og frykter for at frisørsalongen, livsverket hennes, går tapt.



Da mister også åtte ansatte jobben sin.

– Gjengs følelse

Og hun er ikke den eneste i frisørbransjen som kjenner at motivasjonen glipper, fordi andre slumser med smittevernreglene.

Det bekrefter administrerende direktør i bransjeforeningen norske frisør- og velværebedrifter, Anne Mari Halsan.

– Dette er en gjengs følelse. Vi har mange medlemmer som mener det hun mener. Jeg har daglig kontakt med folk der dette er et tema. Vi ser at mange tar seg friheter, og det er ikke i tråd med det myndigheten sier.

De sørger for god plass og svært god hygiene i frisørsalongen Chaplin i Brumunddal. Foto: Frode Meskau

I salongen til Ragnhild Ellefsæter i Brumunddal må kundene skrive under på en erklæring om at de er friske før de får komme inn. Frisørene får ikke servere kaffe eller la kundene lese i magasiner. De vasker frisørkappene, plassene og utstyret mellom hver kunde.

Andre bransjer har ikke like strenge regler, og hun mener andre bransjer og folk flest ikke er like forsiktige som de bør lenger.

– Ja, jeg er frustrert.

Og nå mener hun at smittevernreglene for frisørene bør mykes opp litt.

– Ja, for vi er så nøye fra før. Vi jobber tett på folk og har alltid vært nøye med hygienen.

For eksempel kan hun ikke se at det er noe større problem for dem å servere kunden en kopp kaffe i et pappkrus enn det er for kafeer å gjøre det samme.

Skjønner at det kan føles feil

Kommunelege Kjetil Egge har stor forståelse for at smittevernreglene kan oppleves urimelige.

Kommunelege i Hamar, Kjetil Egge, sier ALLE må følge smittevernrådene, overalt. Foto: Frode Meskau

– Men det er ikke fritt fram for å mingle på kjøpesenter heller. Det skal være en meter avstand mellom alle, både kunder og ansatte. Når det gjelder bransjene med en-til-en behandling, så må man ha strenge regler fordi man er tett på kunden over tid, sier Egge.

Kommunelegen presiserer at ulike bransjer har ulike regler.

For frisører gjelder blant annet omfattende vask av utstyr mellom hver kunde og begrensninger i antall kunder.

For de fleste andre bransjer gjelder de generelle reglene om hygiene, at kunder og ansatte er nøye med håndhygiene, og énmeters-regelen.

Der ser kommunelegen at det kan glippe.

– Det henger på greip hvis reglene følges opp overalt. Hvis det ikke følges andre steder, så skjønner jeg godt at det føles feil for frisørene, og det er beklagelig.

Anne Mari Halsan i norske frisør- og velværebedrifter sier de blir fulgt tett opp med tilsyn av kommunehelsetjenesten, og at hun er stolt av tilbakemeldingene.

– Vi har hatt tilsyn i mange kommuner. Tilbakemeldingen er at vi er flinke. Så vi har bidratt mye til at smitten er så lav i samfunnet. Jeg er stolt, men det er et tungt ansvar. Vi tar det, men gleder oss til det blir løsna opp.

FHI: – Lempes på etter hvert

Helsedirektoratet viser til at frisørene var blant de første som fikk starte opp igjen, og at bransjen selv ville ha strenge regler som ikke ga rom for tolkning.

Men endringer vurderes fortløpende, sier overlege i FHI, Tone Bruun.

Nå som smittespredning i samfunnet er ytterligere redusert legges det opp til at stadig flere av smitteverntiltakene kan tas ut av forskriften, og kun være råd og anbefalinger.

– Jeg regner med at det lempes noe på reglene for frisører og liknende virksomheter etter hvert. Samtidig må samfunnet ellers ikke glemme de generelle smittevernrådene, som de nok må leve med en god periode fremover, sier Tone Bruun.

For Ragnhild Ellefsæter er det en trøst, men inntil det lempes på er hun opptatt av at alle må være med på dugnaden som hun fortsatt lojalt følger.

– Vi gjør så mye bra. Men hva hjelper det, hvis ikke andre bransjer gjør det samme?

