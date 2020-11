Gulvklistremerker ble redningen for trykkeriet.

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Da koronapandemien stengte ned landet i mars var det nærmest full stopp for bedriften Profil Grafisk i Østre Toten.

Men så snudde det for trykkeriet og daglig leder, Kristian Hamar.

– Vi har på de siste fire månedene produsert så mye at vi har omsatt 2 millioner mer enn vi ellers ville gjort. Vi har også fått en ny ansatt og kjøpt inn en ekstra maskin.

For ved å satse på ulike produkter som trengs i en pandemi, har bedriften gått fra røde tall og permitteringer til vekst i løpet av få måneder.

Og trykkeriet er ikke alene. En ny undersøkelse fra hovedorganisasjonen Virke viser at ni av ti virksomheter i handels- og tjenestenæringa har tatt grep for å redusere de negative effektene av pandemien.

«Hold avstand»

Like før 80 prosent av staben ble permittert i mars, rakk Kolbu-bedriften å finne en løsning på hva de skulle leve av fremover.

Svaret ble enkelt. De skulle blant annet trykke gulvklistremerker til hele landet for å holde produksjonen oppe.

Dette er nettopp de klistremerkene du ser i butikken, de som viser at du skal sprite hendene, samt de lange merkene som viser at du skal holde avstand til de rundt deg.

I BUTIKKEN: Disse gulvklistremerkene har du sikkert sett på de fleste matvarebutikker. Det var nettopp ideen om å lage slike som gjorde at Profil Grafisk kunne fortsette produksjonen for fullt. Foto: Vidar Ruud / Vidar Ruud

– Vi har laget veldig mange gulvmerker. På grunn av slike produkter har vi kunne tatt de ansatte tilbake igjen i jobb.

Første halvåret gikk i null for bedriften. Det var først etter sommerferien at det virkelig begynte å skje ting.

– Da tok det av. Det var nok mange som fikk det travelt med å få på plass ting, sier Hamar.

PLEKSIGLASS: Bedriften lager også pleksiglass til blant annet butikker og banker. – Vi tok en sjans tidlig i pandemien og bestilte mye akryl. Nå begynner vi endelig å bli tomme, forteller den daglige lederen. Foto: arne sørenes / nrk

Les også: Tilbyr privat handling utanom omgangstid

Benyttet muligheten

– Mange gjør ting på en ny måte nå. Det betyr ikke nødvendigvis at de er på det samme omsetningsnivået som før pandemien, men det viser at de gjør ting slik at de får en omsetning de ellers ikke ville hatt.

Det sier Ivar Kristensen, som er administrerende direktør i Virke. Han er særlig imponert over det Profil Grafisk har fått til ved å tenke nytt.

– De benyttet muligheten når pandemien kom. De så behov som de kunne dekke, noe som har ført til at de faktisk også ansetter mennesker.

Men selv om mange bedrifter har vært flinke til å omstille seg, er Kristensen bekymret for tiden fremover. Han mener regjeringen må komme med en kompensasjonsordning som er tilsvarende den vi hadde i vår.

– Det kommer nok en større andel av permitteringer nå. 41 prosent av dem som er i de rammede bransjene ser for seg en betydelig omsetningsnedgang i november og kanskje inn i desember.

DÅRLIG RUSTA: – Bedriftene har stått i pandemien i lang tid og er dårlig rusta til dette. Det er ikke gode signaler og det betyr at regjeringen må komme med en kompensasjonsordning som er tilsvarende den vi hadde i vår. Det er viktig at bedriftene får mulighet til å drive trygg verdiskapning, sier Kristensen. Foto: Virke

Vil tilbake

I Kolbu er nå også den vanlige produksjonen tilbake på normalt nivå, og bedriftslederen håper at det snart blir slutt på den unormale veksten.

– Vi ønsker jo å slutte med å lage slike gulvklistremerker. Vi håper at pandemien snart er over så vi får fortsette med den vanlige produksjonen, sier Hamar.