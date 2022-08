Først ble seks nærliggende hus evakuert, og det ble satt en sikkerhetsavstand på 300 meter.

– Alle nødetater rykket ut, opplyste Kristian Bjaanes, operasjonsleder i Innlandet politidistrikt.

– Det var full overtenning da brannvesenet kom, men etter hvert fikk brannvesenet ganske bra kontroll.

Fotballkamp i området

Vegen fordi bensinstasjonen ble sperret for trafikk, og det var en del publikum i nærheten i forbindelse fotballkamp og andre fritidsaktiviteter,

Det brant i butikkdelen av bensinstasjonen, og politiet opplyser at det var liten spredningsfare til pumpene.

Etter hvert ble sikkerhetsavstanden redusert til 100 meter, og innsatsen ble trappet ned til vanlig etterslokking.

Tre personer som hjalp til under slokkingen ble sjekket for røykskader og en ble sendt til legevakt, også for røykskadesjekk.