Denne uken innførte regjeringen nye koronatiltak. Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) begrunnet blant annet tiltakene med at helsevesenet kan bli overbelastet, dersom smittespredningen i Norge fortsetter.

Camilla Kvalø Smedtorp, kommuneoverlege i Kongsvinger, innrømmer at det er krevende tider i den kommunale helsetjenesten.

Høyt sykefravær, stor slitasje, kritisk mangel på sykepleiere og problemer med å skaffe kvalifiserte vikarer skaper problemer for kommunen.

– Vi har tøyd strikken veldig langt, i veldig lang tid, sier kommuneoverlegen.

Dårligere tilbud

Kommuneoverlegen roser de ansatte som står i dette hver eneste dag og gjør så godt de kan. Men hver morgen må de ansatte ta vanskelige avgjørelser: Hva kan vente til i morgen? Hva kan løses på en annen måte?

PRIORITERING: Ansatte i den kommunale hjemmebaserte omsorgstjenesten i Kongsvinger må hver dag prioritere knallhardt. Foto: Ola Bjørlo Strande / NRK

For eldre og syke i kommunen som mottar hjemmebasert omsorg, har tilbudet blitt dårligere. Det har blitt mindre hjelp til dusjing. Antall hjemmebesøk er redusert, og fysisk oppmøte er til dels erstattet med telefonisk kontakt.

– Det går på ikke-livsnødvendige tilbud. Men våre ansatte går aldri på akkord med forsvarligheten, lover Kvalø Smedtorp.

Bekymrede pårørende

Ordfører Eli Wathne sier at målet alltid er å gi gode og trygge tjenester. Men slik situasjonen er nå, kan det bli nødvendig å ta ned tjenestetilbudet til noen.

Kongsvinger ønsker også mer hjelp fra pårørende, slik at de kan være med å avlaste kommunen. Wathne sier at de har dialog med både brukere av tjenestene og deres pårørende.

FORSTÅR BEKYMRING: Ordfører i Kongsvinger, Eli Wathne (H), forstår at mange pårørende er bekymret for den pressede situasjonen kommunens helsetjeneste er i. Foto: Ola Bjørlo Strande / NRK

NRK har vært i kontakt med en pårørende, som er bekymret. Den pårørendes mor vil ikke høre telefonen om den ringer, og mener samtidig at de pårørende allerede gjør mer enn nok for å avlaste kommunen som det er.

– Jeg forstår at man er bekymret. Våre folk gjør individuelle tilpasninger. Her er det viktig at vi har en god dialog, slik at vi sammen kan lage et best mulig tilbud, sier Wathne.

Hør på nasjonale råd!

Både kommuneoverlegen og ordføreren frykter at en ytterligere oppblomstring av koronasmitte kan gjøre en vanskelig situasjon enda verre.

– Og dette er jo uten at omikron-varianten av korona har kommet inn i bildet og før influensasesongen har begynt.

Derfor oppfordrer de alle innbyggerne til å følge nasjonale råd.

– Da vil man over tid få redusert presset på helsetjenestene. Da vil vi klare å levere forsvarlige helsetjenester, sier Kvalø Smedtorp.