– De sparer 40 prosent av utgifter per kilometer på å bytte til elbil.

Seniorforsker Inga Margrete Ydersbond ved Transportøkonomisk institutt har sett på regnestykket til Østre Toten kommune i Oppland, som gjør bilparken elektrisk for å spare penger.

Østre Toten har omtrent 15 000 innbyggere. Det gjennomsnittlige innbyggertallet for norske kommuner er i underkant av 13 000.

Hvis man bruker Østre Toten som eksempel på en gjennomsnittskommune når det gjelder bilbehov i forhold til innbyggertall, betyr det ca. 400 millioner kroner spart for Kommune-Norge ved å skifte til eldrift på bilparken.

Sparer én million i året

– Hvis du ser på innkjøpspris, er elbil enten lik eller lavere sammenlignet med andre biler. I dette regnestykket er elgolf kontra vanlig golf brukt, der den elektriske modellen er 60 000 kroner lavere, sier Ydersbond.

Og det er bare på innkjøpsprisen.

– Så kommer energikostnader. Med oppgitte tall på forbruk fra Volkswagen selv, spares det over 20 000 kroner på 20 000 kilometer kjøring.

På toppen av det hele kommer årsavgiften.

FORSKER: Inga Margrete Ydersbond ser at dette regnestykket stemmer. Antall kroner spart kan variere, dersom andre løsninger og forhold ligger til grunn. Foto: Geir Randby / NRK

– Der har jo elbiler fritak. Alt tatt i betraktning, sparer de 40 prosent på å bytte fra vanlig til elgolf!

Forsikring er ikke med i regnestykket. Ifølge kommunikasjonsansvarlig i Elbilforeningenm Unni Berge, har ikke bilens drivstoff noe å si for forsikringsprisen.

– Tesla med 700 hestekrefter er dyrt. Golf med 110 hestekrefter er billig. Ytelse, skadefrekvens, geografi er parameterne som gjelder uansett el eller ikke, sier Berge.

For Østre Toten vil dette i praksis bety én million kroner spart årlig, ved å bytte ut 60 diesel- og bensindrevne biler med elektriske. Utskiftningen utgjør to tredjedeler av bilparken.

Er elbiler virkelig egnet for bruk i alle kommuner?

Flere kommuner har mye terreng, kaldt vær og store avstander. Terskelen for å følge den elektriske bølgen kan være større der, sammenlignet med mer tettbygde kommuner med få stigninger og mildere vær.

Det mener Inger Liser Willerud, som er klima og miljørådgiver i Østre Toten kommune.

Til tross for deres investering, faller Østre Toten under førstnevnte kategori, med utfordrende terreng, kaldt vær og store avstander.

FORNØYD: Inger Lise Willerud og mange andre i Østre Toten kommune liker at det satses på en elektrisk løsning. Foto: Geir Randby / NRK

– Mange tror nok fortsatt at elbiler ikke er egna i et slikt område som vi bor i, med mye snø, bakker og avstander, sier hun.

– Er det ikke noe problem?

– Nei, ikke med de elbilene som er på markedet i dag.

Et flertall på Stortinget ønsker å erstatte diesel- og bensindrevne biler med elektriske biler, for å få ned klimagassutslipp og forurensing. Willerud håper at de nå går fram som et eksempel for andre kommuner, slik at flere kan kombinere gode klimatiltak med økonomisk innsparing.

De ansatte i kommunen er stort sett positive, ifølge Willerud. Det er skeptikere også, men de snur som regel etter å ha testet kjøretøyene.

– Vår erfaring er at når folk får brukt dem, synes de fleste at elbilene er den beste løsningen, konstaterer hun.