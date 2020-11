Kommuneoverlege smittet – smittesporingsteam i karantene

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Det skriver kommunen på sine hjemmesider. Det er kommuneoverlege Stefan Løvsletten som er smittet.

– Løvsletten har svært milde symptomer. Pasienten viste seg å være nærkontakt av en smittet, ble satt i karantene og testet, står det.

Kommunen opplyser videre at det var gjennom smittesporing at det ble avdekket kontakt mellom kommuneoverlegen og pasienten.

Kommuneoverlegen testet seg lørdag og fikk positiv test mandag.

HJEMME: Kommuneoverlege Stefan Løvsletten er korona-smittet, men er i grei form og jobber hjemmefra. Foto: privat

Deltok i smittesporing

Kommunen informerer om at det i løpet av helga har pågått smittesporing, og at kommuneoverlegen deltok.

Dette betyr at store deler av smittesporingsteamet nå er satt i karantene.

De fortsetter arbeidet hjemmefra.

– Igjen viser dette hvor smittsomt koronaviruset er. Vi oppfordrer alle til å begrense antall nærkontakter, opplyser de.

NRK har vært i kontakt med den smitta legen. Han ønsker ikke å la seg intervjue nå.

SAMARBEID: Ordfører Ola Tore Dokken sier at Nordre Land samarbeider med Søndre Land kommune om prøvetaking. Foto: Arne Sørenes / NRK

– Krevende

Ordfører i Nordre Land, Ola Tore Dokken, sier at det er en krevende situasjon for kommunen.

Dokken opplyser om at Løvsletten er i isolasjon, men at han håndterer sine oppgaver som kommuneoverlege fra hjemme.

Ordføreren sier at i likhet med Løvsletten, har mange av dem som har fått påvist smitte i kommunen svake symptomer.

– Vi avdekker dermed smitte gjennom sporingsarbeidet, ikke at folk føler seg sjuke, sier han.

Skole på rødt nivå

Torpa legekontor er satt i karantene og er stengt til og med mandag 23. november.

Det er nå totalt 40 positive tester i Nordre Land. Over 200 personer er i karantene.

Vest Torpa barne- og ungdomsskole heves til rødt nivå fra i dag. Dokka videregående skole har også hevet nivået til rødt.

– Det har vært oppblomstring på skoler, som nå er slått ned. Nå ser vi en oppblomstring blant eldre innbyggere, sier Dokken.

Han sier at de ikke kan si at de har full kontroll, men at de aller fleste som får påvist smitte allerede sitter i karantene.