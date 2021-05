Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Tynset-regionen er ramma hardt av koronasmitte, og det blir stadig verre. Bare i dag er det registrert nær 20 nye smittetilfeller.



Samtidig vil regjeringa ta fra kommunene vaksiner for å gi det til kommuner som har vært hardt ramma.

Det mener de som har ansvar for å bekjempe smitta er uholdbart i den alvorlige situasjonen innbyggerne er i nå.

– Det dukker stadig opp nye

Tynset, Alvdal, Tolga, Rendalen, og Folldal har klart seg nærmest uten koronasmitte i over et år før det smalt forrige uke.

Smitteutbruddet har nå altså rammet 98 innbyggere i Nord-Østerdals-kommunene som har i overkant av 11 000 innbyggere

I Tynset er det nå 53 som er bekrefta smitta. Seinest i går ble det testa nær 1000 innbyggere i kommunen.

Kommuneoverlege Tor Halvor Bjørnstad-Tuveng er fredag klar på at de ikke har full kontroll på smitteutbruddet. Antallet smittede øker for hver dag.

– Det er et stort smitteutbrudd og det dukker stadig opp nye personer som tester positivt, sier kommuneoverlegen.

LANGE KØER: Testkøene har vært lange. Fjellregionen har testet flere tusen personer den siste uka. Foto: Trond Ivan Hagen / NRK

Ifølge VGs oversikt gjør smittetallene Fjellregjonen til det stedet i Norge med høyeste smittetrykk per. innbygger akkurat nå, med mellom 600 og 700 smittede pr. 100.000 innbygger.

Da helseministerminister Bent Høie (H) i går la frem den nye planen for omfordeling av vaksinedoser, der 24 kommuner i Oslo og Viken prioriteres, satte kommuneoverlegen i Tynset kaffen i halsen.

Vil ikke gi fra seg vaksinedoser

– Jeg mener det er feil å skjevfordele vaksiner før alle i risikogruppene er vaksinert, sier Tor Halvor Bjørnstad-Tuveng

Han har den siste tiden jobbet på spreng for å begrense smittespredningen i Nord-Østerdalen og mener kommunene må sikres vaksiner til alle i risikogruppene raskt.

Regjeringens avgjørelse om omprioriteringer får også de andre kommunene i Nord-Østerdalen til å reagere.

– Det verste er at vi får nye beskjeder hver uke. Det er veldig vanskelig å planlegge, sier sektorleder for velferd i Tolga kommune, Bård Sundmoen Aas.

Han forteller at kommunen ligger bra an i sin vaksineringsplan, men at de innbyggerne som gjenstår, inkludert flere i risikogruppene, nå må vente enda lenger.

– Jeg håper vi snart får en realistisk vaksineringsplan så folk vet hva de har å forholde seg til, sier ordfører i Tolga, Bjørnar Tollan Jordet (SV).

Disse kommunene får ingen endring i vaksinedosene: Ekspandér faktaboks Aurskog-Høland

Bamble

Bergen

Frogn

Færder

Gjerdrum

Holmestrand

Horten

Hurdal

Kongsberg

Kristiansand

Lunner

Marker

Moss

Nes

Porsgrunn

Ringerike

Sandefjord

Skiptvet

Stavanger

Trondheim

Tønsberg

Øvre Eiker

Disse kommunene får flere vaksinedoser: Ekspandér faktaboks Asker

Bærum

Drammen

Eidsvoll

Enebakk

Fredrikstad

Halden

Indre Østfold

Lier

Lillestrøm

Lørenskog

Nannestad

Nesodden

Nittedal

Nordre Follo

Oslo

Rakkestad

Rælingen

Råde

Sarpsborg

Skien

Ullensaker

Vestby

Ås

En rekke andre kommuner har gjort det tydelig at de ikke vil gi fra seg vaksinedoser før sommerinnrykket.

Reaksjonene kom allerede kort tid etter Høies pressekonferanse onsdag kveld.

Fulgte anbefalingen fra FHI

I går bestemte helseminister Bent Høie (H) at 24 kommuner på Østlandet får ekstra vaksinedoser i juni, mens over 300 kommuner må gi fra seg doser.

For at 24 kommuner skal kunne få flere vaksinedoser, må 309 kommuner få færre doser enn befolkningsnøkkelen tilsier, i opptil sju uker.

– Dette vil være til nytte for hele landet. Den viktigste grunnen for at vi går inn for en omfordeling, er at det øker muligheten for at vi sammen kan åpne opp samfunnet litt raskere, sa Høie.

Dette skal gjelde frem til alle innbyggere over 18 år har fått tilbud om vaksine i de aktuelle kommunene.

OMFORDELER: – Dette vil være til nytte for hele landet, sa helseminister Bent Høie om omfordelingen av vaksinedosene. Årsaken er at det skal bidra til å redusere smittespredningen. Du trenger javascript for å se video. OMFORDELER: – Dette vil være til nytte for hele landet, sa helseminister Bent Høie om omfordelingen av vaksinedosene. Årsaken er at det skal bidra til å redusere smittespredningen.

Utbrudd kan komme overalt

I Tynset mener kommuneoverlege Bjørnstad-Tuveng det bør være løsbart og enkelt for regjeringen å sikre at kommunene først får nok doser til å vaksinere alle i risikogruppene.

– Utbruddet på Tynset og i kommunene rundt viser at dette kan komme overalt, og da er det viktig at risikogruppene er vaksinert, sier han.

Kommuneoverlegen vet ikke hvor mange doser de mister i Tynset og hvor mye det forsinker dem. Men han regner med at det vil gå 3–4 uker uten progresjon nå, fordi de bare får satt dose 2-vaksiner.