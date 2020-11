Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Jeg bor på rom med fem andre. En er frisk, resten er syke, forteller Wandi Megin.

BEKYMRET: Wandi Megin er kritisk til at friske og syke bor sammen på Vinstra mottak. Foto: Even Lusæter / NRK

Ifølge Megin deler alle på rommet både rom og dusj døgnet rundt. Han beskriver situasjonen som utfordrende.

– De sier vi skal følge enmetersregelen, men hvordan skal vi gjøre det når vi bor på ett rom?, spør Megin.

I går ble 43 personer bekreftet smittet på Vinstra mottak. NRK har snakket med flere beboere som forteller at de i løpet av de siste ukene har blitt flyttet fra andre mottak til Nord-Fron. Flere beskriver at personer fra ulike miljøer bor tett og at de frykter ytterligere spredning fordi personer med symptomer bor sammen med beboere uten symptomer.

Syke og friske skal skilles

Kommuneoverlege Anders Brabrand forteller at kommunen sent lørdag kveld ble kjent med at tre smittede bodde sammen med en korona-positiv beboer. Den syke skal ifølge Brabrand vært et lite barn det ikke var hensiktsmessig å flytte fra foreldrene. Han kjenner ikke til om Megin er en del av den omtalte familien.

– Vi har sammenliknet listene med rominndeling og ba mottaket skille de tre voksenpersonene. Det er nå gjort, opplyser Brabrand.

Han sier det vil gjøres nye vurderinger på hvem som skal flyttes når omtrent 50 prøvesvar ventes i løpet av søndag ettermiddag.

– Sjansen for at disse tre som har bodd på rom med en smittet vil utvikle covid-19 i løpet av karanteneperioden sin er stor. Hvis vi flytter på dem flytter vi på noen som har høy sannsynlighet for å bli positive, sier kommuneoverlegen.

FORTLØPENDE VURDERINGER: Kommuneoverlege Anders Brabrand sier kommunen nå avventer de siste prøvesvarene før flytting av friske beboere blir iverksatt. Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Beboerne bekymret for situasjonen

Flere av beboerne på Vinstra har den siste tiden tatt kontakt med organisasjonen Mennesker i Limbo som bistår langtidsboende flyktninger. Styremedlem Trude Hellesø frykter situasjonen kan eskalere og sier beboerne er stresset.

– Vi har lenge vært bekymret for situasjonen ved asylmottakene. Vi har den siste tiden fått flere henvendelser fra asylsøkere som bor ved de forskjellige mottakene, også Vinstra. Tre til fire personer deler et lite rom og kjøkken, forteller hun.

65 år gamle Hiwot Sena Meleka har testet negativt for korona, men frykter hun skal bli smittet.

– Jeg er redd. 43 personer her er syke. Hva skal jeg gjøre, jeg er helt alene, sier hun.

ENGSTELIG: Hiwot Sena Meleka har vært på Vinstra mottak i to uker. Hun har selv testet negativt for korona, men frykter smitte på grunn av tette boforhold. Foto: Line Fosser Vogt / NRK

Kommunen vil flytte friske beboere

Beboerne har etter det NRK kjenner til fått beskjed om å holde avstand og bruke munnbind.

– Vi kan ikke flytte folk som kanskje senere viser seg å være syke. Det er det som er dilemmaet, sier ordfører i Nord-Fron, Rune Støstad (Ap).

Støstad forteller at kommunen har tilgjengelig beredskapshotell og at de har informert SANA, som driver mottaket, om mulighetene.

– Vi har dialog med operatør om hvilke alternativer vi har. Så er det operatør som gjør avtale direkte med hoteller eller med andre overnattingssteder, sier ordføreren.

Kommunen har vurdert at de smittede skal bli værende på mottaket mens de friske skal hentes ut. Støstad sier han føler med beboerne og at kommunen har bestilt transport slik at de friske kan tas ut av mottaket så fort prøvesvarene er klare.

Krever stopp i nedleggelser og flytting

Smittesporingen i Nord-Fron kommune viser at smitten etter all sannsynlighet har kommet fra et annet mottak. Kommunen bekrefter overfor NRK at de har kontroll på smitteveien. Nå vil kommunalkomiteen ha slutt på at beboere overføres under koronapandemien.

KREVER STOPP: Karin Andersen mener nedleggingsprosesser og flytting av asylsøkere må pauses under koronapandemien. Foto: NRK

– Det er uforsvarlig å flytte folk nå. Staten kan ikke bidra til smittespredning og må stoppe til det er kontroll på pandemien, krever leder i kommunal- og forvaltningskomiteen, Karin Andersen (SV).

Hun mener både nedlegging og flytting mellom mottak umiddelbart må stoppes.

– Regjeringen har presset på for å legge ned mottak og flytte folk. Det kan øke smittefaren veldig, sier Andersen.

UDI sier de er preget av situasjonen på Vinstra og at de har et tett samarbeid med Nord-Fron kommune.

– Vi vil vurdere situasjonen på bakgrunn av smittesituasjonen i landet og de siste dagers hendelser. Vi vil innhente råd fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet før vi tar en beslutning, sier regiondirektør for Indre Østland i UDI, Siv Kjelstrup.

Hun sier også at UDI vil dekke ekstra utgifter på mottaket for å ivareta de som er rammet av utbruddet.

– Vi har hatt tett kontakt med helsemyndighetene gjennom denne perioden, både lokalt og nasjonalt. UDI har vært opptatt av smittevern og har både laget egne rutiner for mottakene og iverksatt tiltak i mottak for blant annet å få mer sosial distanse i mottakene, sier Kjelstrup.

Justisdepartementet viser til UDI for svar.