Ekstremværet «Hans» er i ferd med å gi slipp. Sola titter fram og de stigende temperaturene frister til et bad.

Men å bade i Mjøsa frarådes på det sterkeste.

Flommen etter «Hans» har ført til overvann ved pumpestasjonene i flere kommuner rundt Norges største innsjø.

Nå renner urenset kloakk rett ut i innsjøen.

DRITT: En bleie ligger i vannkanten på badestranda Koigen i Hamar. Foto: Knut Røsrud / NRK

Regnskyll og flom gir også avrenning fra landbruket.

– Vi fraråder bading inntil videre, både av sikkerhetshensyn og fordi vi ikke kan garantere for badevannskvaliteten, sier Elin Rønningen Hekne, teknisk sjef i Ringsaker kommune.

Dårlig vannkvalitet også i Tyrifjorden

Mange steder på Østlandet advares det nå mot bading.

I Tyrifjorden er badevannskvaliteten forverret fordi Storelva renner ut i innsjøen. Storelva er blitt «berømt» med de spektakulære bildene fra Hønefoss, som viser hvor flomstor elva var under ekstremværet.

Også her går urenset kloakk rett ut i elva.

I Hole oppfordrer kommuneoverlege Rolf Qvernheim folk generelt til å tenke over om flomvannet kan ha spredt seg til badeplassene.

– For eksempel er det ikke forsvarlig å bade i selve Storelva, og heller ikke i utløpet av elva. I Tyrifjorden vil det inntil videre ikke være tilrådelig å bade på vestsiden av Røyselandet, sier han.

INGEN SAND-VOLLEY: Heller ikke i Vikersund bør man bedrive strandaktiviteter om dagen. Foto: Rahand Bazaz

Det interkommunale selskapet Miljørettet helsevern IKS har laget en oversikt på sin nettside, som viser hvordan badevannskvaliteten er i 7 kommuner i Vestoppland.

Den viser at 4 av 7 kommuner har badeplasser med mindre god eller uakseptabel kvalitet.

Flere av disse ligger ved innsjøen Randsfjorden.

Også i Drammen advares folk nå mot bading i Drammenselva. På hjemmesidene til kommunen står det at «vannprøver viser mindre god badevannskvalitet i Drammenselva».

TOM BENK I DRAMMEN: Folk anbefales ikke å bade i Drammenselva. Foto: Ismail Burak AKkan

Fare for å bli syk

Elin Rønningen Hekne i Ringsaker forteller at man kan bli syk av å bade i Mjøsa nå.

– Det er en risiko for at man kan bli smittet av E. coli, som blant annet kan gjøre deg syk og gi kraftig diaré, sier hun.

Hun forteller også at de ikke er sikre på når det er trygt å bade igjen.

– Vi må følge med på både vannstanden og situasjonen rundt pumpestasjonene våre, så må Mjøsa ordne opp selv.

Tidligere erfaring viser at Mjøsa håndterer slike situasjoner godt, så lenge det ikke pågår for lenge,sier Rønningen Hekne.

En annen grunn til at bading frarådes nå, er at flommen drar med seg løse gjenstander som kan være til fare for folk.

Og når vannstanden er høy vet man heller ikke hva som befinner seg under overflaten der det vanligvis ikke er vann.

Varierende drikkevann

Ekstremværet har også fått konsekvenser for drikkevannet.

Fem kommuner og rundt 100 000 folk får drikkevannet sitt fra Mjøsa.

Til tross for at store mengder kloakk nå renner rett ut i Norges største innsjø, er det ikke farlig å drikke vannet fra springen i kommunene rundt innsjøen.

Teknisk sjef i Ringsaker, Rønningen Hekne, opplyser at vanninntaket til drikkevannet ligger dypt, langt ute i Mjøsa for alle drikkevannsprodusentene.

ADVARER: Teknisk sjef i Ringsaker kommune sier folk kan bli sjuke av å både i Mjøsa nå. Foto: NRK

I tillegg finnes det egne renseanlegg som renser drikkevannet før det blir sendt ut til innbyggerne.

– Det er helt trygt å drikke vannet du får i krana hjemme, sier Rønningen Hekne.

Samtidig er det andre kommuner i Innlandet med andre drikkevannskilder enn Mjøsa som har restriksjoner på drikkevann.

I alt 14 kommuner i området til Mattilsynet region øst hadde torsdag kveld påbud om koking av drikkevann fra flere vannverk.

Uvisst hvor lenge det vil vare

De som har private vannkilder må imidlertid sjekke om vannet er i orden.

Miljø og klimaavdelingen hos Statsforvalteren i Innlandet oppfordrer disse til å vurdere tiltak som å koke vannet, ta prøver eller hente kommunalt vann.

Det er vanskelig å si hvor lenge problemene vil vare.

Linn Christin Myhrer Rueslåtten hos Statsforvalteren i Innlandet sier det avhenger av hvor store skader som avdekkes når vannet trekker seg tilbake.

– Hvis det er brudd på ledninger eller pumper på pumpestasjonene er ødelagt, må jo det repareres. Men vi har tro på at kommunene jobber så raskt de kan med dette, sier Rueslåtten.

DÅRLIG VANNKVALITET: Vannet i Mjøsa er skittent etter flommen. Foto: Frode Meskau / NRK