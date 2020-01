Kjøttkutt kan føre til at jord blir unyttig for matproduksjon

– Ein god del av dei areala som ein brukar til råvarer i husdyrproduksjonen, kan komme til å gå ut av drift, brakkleggjast, og gradvis gro att og bli til skog, seier seniorforskar Anne Kjersti Bakken i Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO).

NIBIO og Menon Economics har skrive tre ulike rapportar på oppdrag frå Animalia og MatPrat. I desse er det sett på kva konsekvensar eit redusert kjøttforbruk i Noreg vil ha for bønder og kjøttbransjen.

NIBIO har kome fram til at dersom kjøttforbruket blir redusert med 45 prosent i 2027 samanlikna med 2017, så vil det kunne gjere at mellom 20 og 30 prosent av arealet som i dag blir brukt til jordbruk, går heilt ut av matproduksjon.

Sannsynlegvis vil fem prosent av arealet som i dag brukast til grasproduksjon bli omdisponert til dyrking av planter direkte til mat for menneske.

– Ein del av det vil kunne leggast om til produksjon av potet, grønsaker, frukt, bær, matkorn, og proteinvekstar. Men, størstedelen me antar går ut av bruk egnar seg ikkje til matvekstproduksjon, seier Bakken.

– Må produsere mjølk og kjøtt

Ifølge rapportane jobbar 74 prosent av alle i jordbruket med kjøtt- og mjølkeproduksjon i dag. Dersom kjøttforbruket reduserast med 45 prosent i 2027 samanlikna med i 2017, vil det gi ein nedgang på 16 000 årsverk i landbruket.

DRAMATISK: Kristina Hegge er kjøttprodusent og meiner det kan bli dramatisk for jordbruket dersom kjøttforbruket blir redusert med 45 prosent i 2027 samanlikna med 2017. Foto: Arne Sørenes / NRK

– FN seier me treng meir mat. I 2050 må me auke matproduksjonen med 50 prosent, minst, og då har me ikkje råd til å slutte å bruke den jorda som det blir produsert mat på i Noreg, seier Kristina Hegge.

Ho er kjøttprodusent og bondelagsleiar i Oppland, og meiner ein som kjøttprodusent blir sett på som klimasyndar. Det meiner ho er ufortent. Ho meiner kjøttproduksjon heller er ein del av løysinga på klimaproblemet.

– Me må produsere det som har best vekstvilkår der det er best vilkår. Då må dalbygdene og fjellbygdene framleis kunne produsere mjølk og kjøtt, seier Hegge.

MÅ PRODUSERE: Kristina Hegge meiner ein må produsere kjøtt i Noreg for å kunne nytte arealet ein har. Foto: Arne Sørenes / NRK

Ser moglegheiter

Harald Moskvil som er landbrukspolitisk talsperson i Miljøpartiet de grønne var til stades då forskingsrapportane vart lagt fram. Han ser moglegheiter i ei blanding av produksjonar.

– Me må blande produksjonen av både kjøtt, mjølk og grønsaker, poteter og gulrøter i mykje større grad enn det me gjer i dag.

POSITIV: Harald Moskvil som er landbrukspolitisk talsperson i MDG meiner forskarane svartmålar situasjonen med sine rapportar. Han ser moglegheiter i staden for truslar. Foto: MDG

Han synest forskarane svartmålar situasjonen, og meiner ein heller burde sjå på korleis ein produserer kjøtt. Han meiner at ved å kutte areal som blir brukt i utlandet, så treng ein ikkje kutte areal i Noreg.

– Det må me gjere med å redusere soyaimporten betydeleg, og redusere raps- og kornimporten til kraftfor. Me må flytte produksjonen over på grasbasert i staden for kraftbasert. Då kan me bruke areal i Noreg, og slutte å bruke areal i Brasil.