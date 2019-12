De neste dagene er det venta nysnø på Østlandet, og folk må fram med snøskuffe eller spade.

Når man går på med full innsats blir snøen ryddet i en fei, men det kan gå ut over ryggen.

Og det er all grunn til å være obs på baksiden av overkroppen når snøen kommer. Rygg- og nakkeplager er svært vanlig, og over 80 prosent av oss opplever ryggtrøbbel i løpet av livet, ifølge tall fra Norsk Helseinstitutt.

Til og med for proffe snømåkere kan det gå galt innimellom.

– Det merkes godt, særlig i korsryggen om kvelden, sier Knut Tømte, som jobber som snørydder for Storåsen AS.

Han sier han ikke er særlig bevisst på hvordan han bruker kroppen når han rydder snøen.

– Mange gjør nok dessverre som meg, de setter i gang uten å ha varma opp. Da får man fort en kink. Selv har jeg perioder med så vondt i ryggen at jeg knapt har klart å gå, sier Tømte.

HAR VONDT: Knut Tømte arbeider med å rydde snø for hyttefolket på Sjusjøen. Han har slitt med sterke ryggplager i perioder. Foto: Geir Randby / NRK

Snøfall = flere pasienter

Kiropraktor Trond Skar på Hamar forteller at han får mange pasienter inn døra når det har kommet snø.

– Jeg merker økt pågang når det har vært snøfall. Folk kommer hit med for eksempel akutt kink, eller andre ryggproblemer som følge av snømåking.

Han sier at rygg- og nakkeproblemer er utbredt i befolkningen, også av andre årsaker enn snømåking.

– Rent statistisk får 8 av 10 plager med ryggen, i varierende grad. Det kan vare i noen dager, og så gå over. Men hos noen kan det bli kroniske sykdommer.

Skar sier at det er viktig å huske på spesielt tre ting når du skal måke snø:

Varm godt opp på forhånd.

Måk med en kontrollert svai i ryggen, og bøy beina dine.

Bruk beina til vridninger, ikke ryggen.

Kiropraktoren mener at mange er dårlig trent, og dermed er det lett å få skader ved tungt arbeid som snømåking.

– Folk sitter mer stille enn tidligere, og det øker problemene.

SLIK: Kiropraktor Trond Skar viser god snømåketeknikk. Du trenger javascript for å se video. SLIK: Kiropraktor Trond Skar viser god snømåketeknikk.

Tips til riktig snømåking Ekspandér faktaboks 1. Mange tak Ta heller mange små spadetak enn få og tunge. 2. Ikke vent Ta snøen med en gang den kommer og ikke la den ligge og bli tung. 3. Pass på ryggen Løft med beina og ikke ryggen. Hold ryggen rett og bøy knærne. 4. Begge hender Hold måkeutstyret med begge hender. 5. Vri hele kroppen Når du skal kaste unna snøen, må du vri hele kroppen og ikke bare ryggen. 6. Varier utstyret Bruk plastskyffel med langt skaft på løs snø og aluminiums- eller jernspade på hard snø. Skal du måke mye og har en skråning, egner det store brettet seg godt. 7. Ta det med ro Snømåking er tungt, så pass på dersom du har dårlig helse eller hjerte. (Kilde: Norsk Kiropraktorforening)

Kan føre til hjerteinfarkt

Snømåking med kald, uoppvarmet kropp kan også føre til mer alvorlige tilstander enn ryggsmerter.

Sveriges Radio meldte i fjor vinter om at antallet pasienter med hjerteproblemer øker ved store snøfall, og viser til at større snøfall fyller opp svenske kardiologiske avdelinger.

– Fra et godt og varmt middagsbord i en koselig stue, til å måke tung snø i en håndvending. Da kan belastningen på hjertet bli for høy for dem som er disponert for sykdommer, – til slutt klarer ikke hjertet å pumpe nok blod, sa overlege i kardiologi Einar Søyland, til NRK i forbindelse med saken

På lik linje med ryggen er det én ting som gjelder også for å forebygge hjertetrøbbel ved plutselig aktivitet som snømåking: Å varme kroppen godt opp før man starter.