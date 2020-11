26-åringen fra Belgia møter oss i døra til rommet sitt iført munnbind. I åtte dager har han bodd på G-kroen motell i Eidskog.

Motellet, som ligger noen hundre meter fra landets neste største grenseovergang, har i to uker fungert som karantenehotell.

Maarten ble overrasket da politiet stoppet han på grensa og beordret han til motellet. Han hadde testet negativt for korona da han dro fra Belgia, og trodde han kunne være i karantene hos kjæresten. Det kunne han ikke.

I starten var han helt alene på motellet. På et fremmed sted uten mulighet til å dra. Nesten som i en skrekkfilm, sier han.

– Jeg var redd jeg skulle ende opp som Jack Nicholson i The Shining, sier 26-åringen og ler.

Men han forstår alvoret i situasjonen, og at det er nødvendig for å stoppe spredningen av koronaviruset.

Betaler av egen lomme

PLASS TIL FLERE: Daglig leder på G-kroen Cilia Sæthershagen-Kyle, har seks gjester i karantene. Men hun har plass til flere. Foto: Ann-Kristin Mo / NRK

Ordningen med karantenehotell ble innført 9. november. Alle som kommer til Norge fra røde land, må som hovedregel bo på et slikt hotell i 10 dager, før de kan besøke familie og venner.

Oppholdet koster 500 kroner natta for privatpersoner og må betales av egen lomme. Ikke alle er klar over reglene, sier daglig leder ved G-kroen Cilia Sæthershagen-Kyle.

– Ikke alle er klare over at de må betale for oppholdet. For de første gjestene kom det som en overraskelse.

Det er politiet på grensa som henviser folk til karantenehotellene. De som ikke vil betale for hotelloppholdet må snu og reise hjem.

På G-kroen bor de nå seks gjester. De fleste kommer fra Sverige.

– Vi sørger for måltider, svarer på spørsmål og hjelper dem med å få tatt en koronatest, sier Cilia Sæthershagen-Kyle.

I sommer fryktet hun at kroa skulle gå konkurs da grensene stengte og trafikken uteble. Nå berger de drifta på å være karantenehotell.

Forventer flere gjester inn mot jul

Det finnes ca. 25 karantenehotell rundt om i landet, og det kan bli behov for flere når det nærmer seg jul.

BEREDSKAPSSJEF: Per Åke Olsson. Foto: Ann-Kristin Mo / NRK

I en e-post til NRK skriver Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap:

– Det planlegges for økt pågang ved karantenehotellene fremover mot jul. Kommuner og fylkesmenn jobber også for å møte en økt pågang på nyåret når studenter og utenlandske arbeidere kommer tilbake fra juleferie.

Langs grensa i Innlandet er det nå to krantenehotell. Men et tredje er allerede i beredskap og kan ta imot gjester ved behov.

Beredskapssjef i Eidskog, Per Åke Olsson, sier det er mange i Sverige som har familie i Norge og som vil hjem til jul.

– Det kan være besteforeldre som har tenkt å feire med familien sin, sier Olsson.

Spiller gitar og mediterer i ventetida

Gjestene som er i karantene holder seg stort sett innendørs, men har lov til å ta seg en luftetur i nærheten av hotellet.

Dersom de reiser før karantenetiden på ti dager er over, blir politiet varsla. Da blir de anmeldt. Det har så langt ikke skjedd, sier Cilia Sæthershagen-Kyle.

– Folk er flinke og overholder reglene.

Maarten Mortier fra Belgia synes dagene på motellet er lange. Han får tida til å gå ved å meditere og spille gitar.

Om to dager er karantenetida over, og han kan dra til kjæresten, som han ikke har sett på to måneder.

– Det er fredfullt her og folk er snille mot meg. Men jeg gleder meg til å treffe kjæresten min, sier han.