Kan rampenissen bli FOR rampete?

– Hvert år deler jeg fra første til tjuefjerde, alle rampestrekene som skjer her hjemme.

I desember er Monica Jacobsen på Lillehammer aktiv på sosiale medier.

For i julemåneden flytter to alver inn i huset som hun deler med mann og fire barn:

Alvin og Alvilde.

Rampenissen har etablert seg som førjulstradisjon i Norge.

Den langbeinte nissen, som egentlig er en alv, er underholdning for både barn og voksne – i alle fall etter sosiale medier å dømme.

Samtidig, det kan være krevende å være «hjernen bak» alle nissestrekene.

Kan nissen gå over streken?

INSPIRASJON: Monica Jacobsen henter tips og ideer i ulike grupper på sosiale medier. – Nå legger jeg listen litt lavere enn jeg gjorde i starten, sier Jacobsen. Foto: Ingrid Turtum / NRK

Klare grenser

Hver dag finner Alvin og Alvilde på nye sprell. For Jacobsen er det viktig at påfunnene er morsomme eller «magiske», og til glede for barna.

– Jeg har ganske klare grenser på at det ikke skal være vold og blod. Det skal ikke være grotesk og det skal ikke være perverst.

Likevel kan nissestrekene føre til ulike reaksjoner. For eksempel den dagen da nissene klippet en hårlokk fra barnas hode:

– Det var ikke så populært hos 4-åringen som sparer til langt hår.

Hjemme hos Jacobsen snakker de voksne med barna om hva rampenissene har gjort og hvordan barna reagerer.

– Jeg tenker at dette bare er sunt. Det er jo en del av livet, at ungene må lære seg forskjellige følelser.

Les lenger ned i saken for ekspertenes mening om rampenissestreker, overnaturlige nisser og ekte nissers virkelige rampestreker.

TOAST: Alvin og Alvhild steker en kosebamse i toastjernet. Foto: Monica Jacobsen

Kan rampenissen være FOR rampete? Nei, det er faktisk ikke mulig! For en rampenisse er alt lov! Ja, absolutt! Noen nisser går langt over streken! Vet du, jeg syntes vi skal droppe hele rampenissen! Vis resultat

Tror på magien

Rampenisse-tradisjonen begynte med en amerikansk barnebok fra 2005. Boken forteller historien om en alv, «elf on the shelf», som gjemmer seg hjemme hos folk.

Om natten, når alle sover, flyr alven hjem til Nord-Polen og forteller nissen om alt som har skjedd den dagen.

Jacobsen og familien har hatt alvene på besøk hvert år siden 2017. De snakker om magi, fantasiverden og om at barna selv kan velge hva de vil tro på.

– Mine tror på det, og de velger å tro på det. Vi får se hvor lenge det varer, ler Jacobsen.

MAGISK JULEMASKIN: Rampenissene på Lillehammer er ikke bare frekke. Noen ganger er de veldig oppfinnsomme!

Er det greit å ha en «ramp» i hus?

Silje von Tangen-Jordan, psykologspesialist i Speare AS, sier at de fleste barn tåler ganske mye når det gjelder nissestreker.

– Jeg tror rammene for hva rampenissen kan finne på før det bør ansees som en påkjenning på barna, er ganske vide.

Hun tror rampenissen kan skape spenning, usikkerhet og kanskje litt ubehag. Men om barna ikke liker alle påfunnene, trenger ikke det å være negativt.

UTVIKLING I TRYGGE OMGIVELSER: Psykologspesialist Silje von Tangen-Jordan oppfordrer til å ikke være redd for de mer utfordrende følelsene. – Det er når vi mestrer motgang og ser at vonde følelser går over, at vi virkelig utvikler oss, sier hun. Foto: Pressefoto / Speare AS

Tvert imot kan det hende at førjulstiden kan brukes til å lære noe om de mer utfordrende følelsene som usikkerhet, frustrasjon og kanskje til og med sinne.

– Barna får anledning til å kjenne på og tåle disse følelsene i kjente omgivelser, med trygge omsorgspersoner rundt seg, sier von Tangen-Jordan.

Begynner du å gå tom for ideer?

Fortvil ikke, les heller denne saken fra 2021:

Bare dager igjen til julaften Her er 40 forslag til rampenissen

Er det nytt at nissen er rampete?

I radioprogrammet Kompasset på NRK P2, forteller Ane Ohrvik om fjøsnissen i den norske folketroen. Ohrvik er professor i kulturhistorie ved Universitetet i Oslo.

Fjøsnissen var stedsfast og hadde en posisjon på gården. Man måtte forholde seg til den hele året – og ikke minst: Respektere den.

– Det er først når menneskene bryter normer og regler som er fastsatt, at nissen reagerer. Det er sjelden at du finner en nisse som er «løs kanon på dekk» uten grunn.

STOR BETYDNING: Ane Ohrvik ved Universitetet i Oslo mener nissen er den overnaturlige figuren som har fått mest oppmerksomhet og størst betydning i Norge. – Nissen er kanskje den av figurene fra den norske fortellerfloraen som representerer oss på et vis. Foto: Pressefoto / Universitetet i Oslo

Ifølge Ohrvik ligner fjøsnissen menneskene ved at den kan bli fornærmet, hissig og sur når han ikke får det som han vil, eller hvis han ikke blir godt behandlet.

– Det er nettopp da nissen kan vise sitt store sinne.

På den andre siden er nissen lojal, beskyttende, opptatt av normer og regler, og han gir råd om de nære ting – kvaliteter mennesker setter høyt, mener «nisseeksperten».

BLE KNYTTET TIL JULEN: Ane Ohrvik forteller at norske kunstnere begynte å tegne fjøsnissen da eventyr og sagn ble samlet inn på 1800-tallet. Da ble fjøsnissen plassert i julehøytiden. På det første julekortet i Norge fra 1883, så er det nettopp en liten fjøsnisse som ønsker «glædelig jul». Foto: Julekort fra 1883, av Roald, B., NTB scanpix. / https://ndla.no/image/41631

Finnes rampete nisser i virkeligheten?

Ja – definitivt, mener Christian Aune Falch i Trøndelag.

Da han skjønte at han og familien selv har en fjøsnisse på gården, begynte han å samle historier. Nå blir det bok av rundt femti ekte nissefortellinger.

Aune Falch forteller at fjøsnissen egentlig er en grei fyr, men medgir at han også kan være rampete.

Men som regel når fjøsnissen finner på tull, så er det for å signalisere at noe ikke er rett. For eksempel at folkene på gården ikke oppfører seg.

SKRIVER BOK OM FJØSNISSEN: Forfatter Christian Aune Falch er godt i gang med å nedtegne ekte nissefortellinger. Ifølge nisse-entusiasten har fjøsnissene ett ønske til jul: – Det er den skålen med grøt! Foto: Thor Nielsen

Fjøsnissen som bor hos Aune Falch pleier å flette nissefletter i manen på en av hestene. Den ene gangen ble det bråk:

– Jeg kom i skade for å klippe den av for å ha den som suvenir, og det likte han dårlig. Da kastet han ting rundt og slapp ut hestene.

NISSEFLETTER: Hvis du ser godt etter, kan du skimte en nisseflette midt i manen til hesten på gården til Christian Aune Falch. Ifølge Aune Falch er det typisk at fjøsnisser lager slike fletter på hestene. Foto: Christian Aune Falck PRAKTEKSEMPLAR: Dette bildet av en lignende flette har Aune Falck fått tilsendt. Han beskriver det som et prakteksemplar. Foto: PRIVAT RYKENDE FERSK: Da Aune Falck sjekket med eieren at NRK kunne bruke bildet av praktfletten, fikk han tilsendt et nytt bilde. Natt til søndag 17.12.23 hadde hesten fått en ny nisseflette – denne gangen en litt mer rotete variant. Foto: PRIVAT

Rampestreker i nissearkivet

På Lillehammer har Monica Jacobsen lagret alle rampestrekene i et ryddig arkiv.

– Jeg er veldig glad i å dele minner med ungene, så derfor tar jeg ekstremt mye bilder og video.

Når barna blir større skal hun lage et album med alle påfunnene. Enn så lenge har hun nok med å finne på nye nissestreker.

NRK ber deg om å ikke bryte magien dersom du skulle møte på Monica Jacobsen og barna.