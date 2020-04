Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Arbeids- og velferdsdirektoratet leverte et utkast til en ny forskrift til Sosial- og Arbeidsdepartementet i dag.

– Den skal tydeliggjøre konsekvensene av å pådra seg karantene med viten og vilje, for eksempel ved å reise til Sverige for å handle, sier fungerende NAV-direktør i Innlandet, Hans Petter Emilsen.

I går fortalte NRK at over 2000 personer var satt i karantene etter å ha vært i Sverige og handlet i påsken. De var fullt klar over at handleturen ville utløse 14 dagers karantene.

Nå kan de som setter seg selv i en slik situasjon risikere å miste lønn, sykepenger eller dagpenger i karantenetiden.

– Ja, det kan bli konsekvensen, sier Emilsen.

Utnytter systemet

Det vakte sterke reaksjoner at mange ga blaffen i myndighetenes anmodning om å holde seg hjemme i påsken og i stedet dro over grensa til Sverige for å handle.

Direktør i NHO Arbeidsliv, Nina Melsom, mener de som frivillig pådrar seg karantene bør miste økonomiske ytelser. Foto: NHO

Direktør i NHO Arbeidsliv, Nina Melsom, mener det undergraver fellesskapets interesser.

Hun viser til at det er iverksatt flere tiltak av smittevernhensyn og at arbeidstakere parallelt har fått sikkerhet for inntekten sin hvis de må i karantene og ikke kan jobbe.

– Da tenker vi i NHO, at det er viktig at vi bruker dette regelverket på den måten det er ment, til fellesskapets beste. Det er ikke til fellesskapets beste dersom en arbeidstaker bevisst setter seg i en situasjon der man ikke kan utføre arbeid for sin arbeidsgiver, sier Nina Melsom.

NHO-direktøren mener det heller ikke kan utelukkes disiplinære reaksjoner fra arbeidsgiver sin side.

Ikke tatt høyde for

Justisminister Monica Mæland sier de ikke hadde tatt høyde for at folk ville pådra seg karantene frivillig. Foto: Hallgeir Aunan / NRK

Justisminister Monica Mæland sa på den daglige pressekonferansen til regjeringen onsdag, at de ikke hadde tenkt på at folk med viten og vilje ville pådra seg karantene.

NAV-direktør Hans Petter Emilsen sier at mange arbeidsgivere også har reagert på dette og etterlyst tydelige regler i slike tilfelle.

Nå kommer altså en ny forskrift i rekordfart.

– Den nye forskriften vil være på plass i løpet av kort tid, trolig noen få dager, sier NAV-direktør i Innlandet, Hans Petter Emilsen.

