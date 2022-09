Kan ikke love at strømtiltak vil redde grønnsakshøsten

Bønder må fortsatt vente på svar for å få vite om de vil få strømstøtte til å lagre grønnsaker for vinteren.

– Det er ikke bra å kaste mat, uansett hvilken del av verdikjeden det er i. Det er for tidlig å si hvordan tiltakene vi jobber med nå, vil treffe enkeltnæringer og enkeltbransjer, men vi lytter selvfølgelig til bøndene, sier næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) til NTB.

Landbruksminister Sandra Borch (Sp) har vist til arbeidet med en strømstøtteordning for næringslivet i et svar til Stortinget. Men Vestre lover altså ikke at redningen kommer der.