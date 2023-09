– Du kan ikkje flytte identitet frå eit distrikt der mat blir produsert og inn på ein PC i ein by, seier kjendiskokk Arne Brimi.

Han kjempar for at Gudbrandsdals­osten framleis skal bli produsert i Gudbrands­dalen.

No vil Tine nemleg gå gjennom heile drifta. Dette fordi folk drikk mindre mjølk enn før, fordi det stadig blir importert meir mjølkeprodukt i Noreg, og fordi konkurransen har blitt tøffare i meieribransjen.

Tine har alt bestemt at all mjølkeproduksjon blir lagt ned i Ålesund. Den 27. september skal styret i Tine behandle ei innstilling om kvar Gudbrandsdals­osten skal produserast i framtida.

Produksjonen i Lom og Skjåk kan bli lagt ned.

Tine skal denne veka bestemme om Gudbrandsdalsosten skal bli produsert ved Meieriet Lom & Skjåk eller ikkje. Foto: Aleksandr Nedbaev / NRK

Kjempar for meieriet

No kan 17 tilsette miste jobben, og 24 nisjeprodukt må kanskje produserast på andre meieri og ysteri.

– Gudbrandsdalsosten er viktig del av Tine, og ein viktig del av historia vår. Det er eit produkt me er stolte av, og som høyrer til i Gudbrandsdalen, seier ordførar Edel Kveen (Sp) i Skjåk.

Arne Brimi meiner Gudbrandsdalsosten har vore grunnmuren til Tine, at den har bygd opp Tine. Foto: Aleksandr Nedbaev / NRK

Brimi meiner det er viktig at Gudbrandsdals­osten blir produsert der den kjem frå.

– Eg trur det har noko å seie, ikkje berre for identiteten i Gudbrandsdalen, men det har noko å seie for identitet i heile Noreg, at ting får vere der det kjem frå, seier Brimi.

Og kampen for meieriet har Gudbrandsdølane kjempa før.

Gudbrandsdalsost blir i dag produsert i Gudbrandsdalen. Det blir også Heidal Brunost, Stølstype Geitost, Innherred Brunost, Julebrunost, Bestemorost, Fløtemysost Lett og Sognaost. I tillegg produserer dei Namdalsgomme, Sunnmørssøst, Mølsgomme, og Vossadravle. Foto: Aleksandr Nedbaev / NRK

Vurdert nedlagt før

I 2010 vart det kjent at Gudbrandsdalsosten kunne forsvinne frå Gudbrandsdalen. Då boikotta folket Gudbrandsdalsost som ikkje var produsert ved Lom & Skjåk meieri.

Ni månader etter blei det kjent at brunostforkjemparane hadde vunne kampen, for brunostproduksjonen skulle halde fram Gudbrandsdalen. I ettertid blei til og med garden der brunosten blei funne opp freda.

Også i 2006 vart det bestemt det framleis skulle vere meieriproduksjon i Lom og Skjåk.

Produksjonen av Gudbrandsdalsost kan bli flytta. Foto: Aleksandr Nedbaev / NRK

– Me tok denne kampen for 12 år sidan, og me må sikkert ta den ein gong til, og fortelje kva moglegheiter det er med denne identiteten dette skaper, seier Brimi.

Brimi seier sentralisering og bønder som gir opp mjølkeproduksjonen ikkje er bra. Han meiner identitet ikkje går an å flytte.

– Tar du Tromsø fotballag og flyttar det til Stavanger, då blir all identitet borte. Det er det me har opplevd på bygdene, at det som er bra blir tatt og flytta. Heldigvis kan dei ikkje flytte Besseggen og Galdhøpiggen, seier Brimi.

Unik grytekoking

Ordførar Edel Kveen (Sp) i Skjåk seier det er viktig for regionen dei fokuserer på landbruk og mjølkeproduksjon også framover.

Ordførar Edel Kveen (Sp) i Skjåk seier Ysteriet i Lom og Skjåk betyr mykje for blant anna den lokale mjølkeproduksjonen, både når det gjeld ku og geit. Foto: Aleksandr Nedbaev / NRK

I dag blir rundt 10 prosent av osten G-35 produsert ved Lom & Skjåk, medan resten er fordelt mellom Byrkjelo og Storsteinnes, som begge har produsert G-35 i fleire tiår.

Likevel meiner Kveen at det er det noko spesielt med produksjonen i Lom og Skjåk.

– Det er berre Lom & Skjåk som har att det grytekokte produktet som er brunosten, men dei har og ein del andre produkt som treng grytekokt gryteanlegg, seier Kveen.

Kveen trekk fram at dei lokalt tok initiativ til Gudbrandsdalsostens dag, og at dei også har fått unge idrettsutøvarar til å framprate meieriprodukt. Altså har dei drive positiv marknadsføring for Tine og G35. Foto: Aleksandr Nedbaev / NRK

Kveen har full forståing for at Tine må effektivisere, men meiner det må gjerast noko med utjamningsordninga.

– Då lyt me ta med oss politisk og sjå nærmare på den ordninga, slik at Tine kan vere på like konkurransevilkår med andre i framtida, seier Kveen.

Gudbrandsdalsost blir laga på Tine Meieriet Lom & Skjåk. – Det er her Gudbrandsdalsosten blir kokt på den gamle måten, seier Kveen. Foto: Aleksandr Nedbaev / NRK

Endå ikkje avgjort

Kjell Magne Lunna er tillitsvald på ysteriet og seier det blir spanande å få vite kva som vil skje med meieriet. Sjølv om han forstår at Tine må endre produksjonen håpar han dei får fortsette drifta slik ho er i dag.

– Det er 17 arbeidsplassar, og ei lita kommune så er det viktig at me får fortsette med dei produkta me har, seier Lunna.

Kjell Magne Lunna seier dei på ei veke kan lage tre-fire forskjellige produkt, og kanskje endå meir også. Foto: Aleksandr Nedbaev / NRK

Hans Ulberg er styremedlem i Tine og peikar på at med mindre etterspurnad etter mjølk og mjølkeprodukt, blir det også færre liter med mjølk som skal handterast, og at heile meieristrukturen blir sett på.

– Tine har ein veldig spreidd anleggsstruktur, og er heldigvis over heile landet, med over 30 anlegg, men på eit eller anna tidspunkt blir overkapasiteten for stor og då må ein gjere denne jobben og sjå på heile strukturen under eitt, seier Ulberg.

Hans Ulberg er styremedlem i Tine og seier han er glad for å sjå at det er eit stort engasjement rundt meieriet og rundt det som føregår i Tine. Foto: Aleksandr Nedbaev / NRK

Ulberg seier at når det blir endring industristrukturen, anten det gjeld meierisamvirke eller slakterisamvirke, så vekker det kjensler.

– Men, det er ein situasjon som me må stå i. Me har tillit til at dei avgjerdene som er gjort, dei er gjort til det beste for heile fellesskapet, seier Ulberg.

Kommunikasjonsdirektør Ingrid Wilberg Arnesen i Tine, skriv i ein e-post til NRK at det ikkje er riktig av dei å kommentere strukturutgreiinga før styret har tatt ei avgjersle. Dei skriv dei ikkje kan førehandsprosedere utfall i media.

Tine skriv også at dei er opptatte av å ta vare på norske mattradisjonar, og det vil dei vere også i framtida, uansett vedtak.