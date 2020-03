Denne artikkelen er over to dager gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Gudbrand Skraastad fra Vang i Hamar og kameraten var på ferie i Tirol i Østerrike, men avbrøt turen på grunn av korona-utbruddet. Da de landet på Gardermoen den 14. mars ble verken de eller de andre skituristene på flyet tatt hånd om.

– Vi fikk gå fritt rundt i taxfreebutikken og ta på ting, og vi fikk ingen andre restriksjoner, sier Gudbrand Skraastad.

Han er kjent som "NM-general" og har ledet arbeidet med flere langrenns-NM på Gåsbu i Vang, seinest i 2017. Ildsjelen driver også gård og gartneri.

I karantene

Da de to reisekameratene kom hjem til Hamar satte de seg i karantene, i huset til Skraastads kamerat på Ridabu. Der har de vært i 10 dager nå.

Begge har blitt svært sjuke, og har hatt opp mot 40 i feber de siste dagene. Skraastad er sterkt bekymra for kameraten og egen helse.

Han reagerer sterkt på de ikke får vite om de har korona. Skraastad har blitt testet på teststasjonen ved Vikingskipet i Hamar, men har fått beskjed om at prøven hans ikke vil bli analysert.

– På teststasjonen var det massevis av folk som ble testa. Hva er vitsen med å bruke ressurser på å teste folk hvis man ikke følger opp prøven videre, spør han?

Må prioritere

Kommuneoverlege i Hamar, Bente Bjørnhaug sier de ikke tester noen de ikke mener bør bli testet.

– Alle prøver vi tar burde vært analysert, sier hun.

Hun innrømmer samtidig at det hender at prøver ikke blir analysert. Det skyldes prioriteringslista fra Folkehelseinstituttet, kombinert med at Sykehuset Innlandet ikke har kapasitet nok.

– Vi prøver etter beste evne å ta kontakt med de der prøvene ikke blir analysert.

Bjørnhaug sier hun i en del tilfeller ber om at prøvene som Sykehuset Innlandet sier nei til ilkevel blir analysert

Forstår frustrasjonen

Kommunikasjonsrådgiver Line Fuglehaug i Sykehuset Innlandet har ingen oversikt over hvor mange tester som ikke blir analysert.

Hun sier at prøver ikke blir analysert på grunn av manglende kapasitet, og at de derfor prioriterer strengt.

– Jeg forstår likevel frustrasjonen blant de som ikke får svar, sier hun.

Hun understreker at analysen uansett kke vil gjøre noen med sjukdomsforløpet.

Gir et feil bilde

Gudbrand Skraastad reagerer på at korona-testen hans ikke blir analysert. (Arkivbilde). Foto: Privat

Men Gudbrand Skraastad stusser på at prøvene ikke blir analysert når de først er tatt. Han synes tallet på smittede i Hamar er lavt og mener det gir et feil bilde av situasjonen.

– Det er jo ikke rart at tallet er så lavt når ikke de som har blitt testet på teststasjonen får analysert prøvene sine videre. Da blir det et unaturlig lavt tall, sier Skraastad.

Gudbrand Skraastad og kameraten får nå tilkjørt mat og drikke på døra, men maten smaker ikke.

– Situasjonen er ikke spesielt bra. Vi har hatt et sted mellom 39 og 40 i feber de siste dagene, sier han.