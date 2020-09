Kalte inn for mange soldater – må bo i telt

Dermed må 39 soldater bo i telt inntil videre. Det var Forsvarets Forum som skrev om saken først.

– Vi ønsker jo at alle skal bo inne, men dette er det beste vi får til akkurat nå, sier talsmann for Hæren, Eirik Skomedal til NRK.

Militærleiren er stappfull. Den ene grunnen til at det kom så mange rekrutter til Terningmoen i høst, er at inntaket av rekrutter fra 2.bn i brigade nord ble fordelt på flere leire. Og på grunn av covid-19 ble det ingen legeundersøkelse av rekruttene, noe som pleier å føre til en viss avskalling.

Savner ikke kasernen

Men soldatene som bor i telt, klager ikke. Tvert imot stortrives de i teltleiren i skogen, sier kompanitillitsvalgt Live Maria Eide og nestlagfører Magnus Vold Hytten.

– Jeg syns egentlig det er veldig fint. Vi har et veldig godt samhold vi 39 som bor her, sier Live Maria Eide.

I teltene har soldatene sitt eget rom og faktisk mer privatliv enn på kaserna. De har både aircondition og varme. Det eneste de mangler er internett.

TRIVES: Nestlagfører Magnus Vold Hytten stortrives med å bo i telt. Foto: NRK

Magnus Vold Hytten savner ikke kaserna i det hele tatt.

– Det er ekstremt koselig å samles på kveldene og bare sitte og prate og høre hvordan dagen har vært. Og så er det deilig å kunne trekke seg tilbake til sitt eget rom i teltet i stedet for å være sammen med andre døgnet rundt på kaserna, sier han.

De beste av de beste

Ingen nye rekrutter blir innlosjert i telt. Det er soldater som har hele førstegangstjenesten sin på Terningmoen, og som allerede har vært der en stund, som bor i teltene.

– Det er de beste av de beste. Det er ikke noe problem å ha dem i telt, for de klarer det helt utmerket, sier sjefen for Gardeskolen, Karianne Opgård Pedersen.

FUNGERER BRA: Kompanitillitsvalgt Live Maria Eide, nestlagfører Magnus Vold Hytten og sjef for Gardeskolen, Karianne Opgård Pedersen synes alle det fungerer greit at noen bor i telt. Foto: Anne Kari Løberg

De skjønte at de ville få et plassproblem i juni, da de gjorde en opptelling. Løsningen ble å la teltleiren, som ble satt opp i covid-19-beredskap, bli stående.

Og det kommer ganske sikker til å bo soldater der gjennom hele vinteren. Det ligger nemlig an til at det kommer flere soldater enn de har plass til ved innrykket i januar også.

Terningmoen er for liten

Det er med andre ord for liten plass på Terningmoen.

– Det vil jeg påstå, sier Karianne Opgård Pedersen.

– Det hadde vært veldig fint hvis vi hadde flere kaserner og flere undervisningsfasiliteter.

TELTLEIR: 39 soldater bor i telt i skogen på Terningmoen fordi det ikke er nok plass på kasernene. Foto: NRK

Plassmangelen forplanter seg til alle deler av leiren. De har laget rulleringssystemer for treningssenteret, kantina og velferden, slik at alle skal få benytte seg av godene.

Kjøkkenpersonalet jobber knallhardt for å mette 560 mager med tre måltider om dagen. Og sykestua skulle hatt flere folk, sier Pedersen.

Hun mener de som bruker et helt år i førstegangstjenesten burde ha tilgang til internett og de andre tingene som øker trivselen.

Trenger alle soldatene

Nestlagfører Magnus Vold Hytten skal mest sannsynlig bo i telt i et par måneder til. Da kan vinteren ha kommet i Elverum.

– Det er ikke noe problem. Vi har varmeanlegg.

Og sjef Karianne Pedersen sier det ikke er noen løsning å ta inn færre soldater.

– Forsvarets behov kan ikke la seg styre av antall sengeplasser i en leir. Vi har behov for alle de soldatene som er her nå, og da må vi bare gjøre det beste ut av det – selv om Terningmoen ikke er helt optimal, sier hun.

PLASSMANGEL: Det er ikke sengeplasser til alle soldatene på Terningmoen og noen av dem må bo i telt. Foto: NRK

Talsmann for Hæren, Eirik Skomedal sier at verken Terningmoen eller de andre leirene har noe plass til overs.

I Langtidsplanen for Forsvaret har regjeringen foreslått at rekruttskolen for hæren samles på Terningmoen. Da vil behovet for mer sengeplass bli enda større, i tillegg til at både sykestue, kjøkken, undervisningslokaler og skyte- og øvingsfelt må bygges ut.

– Det er betydelige investeringer som Stortinget må ta stilling til, sier Skomedal.

Saken kommer opp i Stortinget i høst.

Les også: