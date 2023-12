Det er eitt år sidan no.

Nyttårsaftan 2022.

Eit rakettbatteri vart tent på, utanfor hennar kontroll.

Men dei første skota gjekk på skrå, rett mot der barn og vaksne stod.

Det eine trefte Kaja midt mellom augo. Men utanpå vernebrillene.

– Smellet var skikkeleg hardt. Og det vart veldig smertefullt og varmt.

Kaja reagerte med å stikke hovudet i snøen. Resten av skota i rakettbatteriet gjekk heldigvis rett opp.

Reglar for fyrverkeri i Noreg Ekspander/minimer faktaboks Privatpersonar kan berre fyre av fyrverkeri på nyttårsaftan mellom 18:00 – 02:00.

Elles i året er det ikkje lov, med mindre du har fått særskilt løyve.

Det skal ikkje fyrast fyrverkeri i tette bustadområde, nær tørr skog eller andre brannfarlege omgjevnadar.

Kommunen kan gje lokale forskrifter om avgrensingar i bruk av fyrverkeri i særskilde område der det etter erfaring kan bli fare for liv, helse, miljø eller materielle verdiar.

Det kan også opprettast lokale forbodssoner i kommunar, men ikkje eit totalforbod. Kjelde: DSB



I god avstand

Det var så uskuldig.

Born og vaksne skulle samle seg til å skyte opp fyrverkeri i ein hage i Lillehammer, kl. 20.00.

Kaja og dei to borna hennar var på veg bort til naboen, da den eine 8-åringen minna henne på at dei måtte ha med seg vernebriller.

– Eg sprang heim att etter dei. Vi hadde fleire par. Slike vi har fått eller kjøpt av fyrverkeriforhandlarar gjennom åra. Det vart nok til alle ungane, og eitt par igjen til ein av oss vaksne.



Det siste paret tok Kaja sjølv. Og det berga henne truleg frå ei alvorleg skade.

Likevel bar det rett heim og i seng etter smellet. Nyttårskvelden enda opp med eit sår mellom augo, ei hoven nase og ei hjerneristing.

ÅTVARAR: Kaja van den Berg oppmodar alle som er der det blir skote opp rakettar om å bruke vernebriller. Alle som forhandlar fyrverkeri sel slike briller til ein billeg penge. - Det er verd det, seier Kaja.

Kjentest trygt

– Eg kjente det i hovudet fleire veker etterpå. Men eigentleg var vi kjempeheldige. Ein liten gut sat på armen til mor si like ved. Tenk om skotet hadde råka dei!

Kaja strekar under at ho følte at alt skjedde i ein ansvarleg situasjon.

– Alt var slik vi var vant til, vi såg ingen fare ved det. Og vi meinte avstanden var forsvarleg. I ettertid ser eg jo at ein aldri kan vere forsiktig nok.

Etter hendinga er det utenkjeleg for Kaja å vere ute nyttårskvelden utan vernebriller.

ÅTVARAR: Augelege Line Kvannli åtvarar alle som skyt opp fyrverkeri. - Du kan få skadar for livet.

Alvorlege følger

Øyelege Line Kvannli seier Kaja har vore svært heldig.

– Ho kunne fått ei alvorleg skade på auga, og i verste fall mista synet.

For alt kan hende om fyrverkeri eksploderer i ansiktet på deg, seier Kvannli.

Ho kan ikkje få streka under nok kor viktig det er å bruke vernebriller.

– Du kan få brannskade eller sår på hornhinna. Eller rift, kutt eller brannskade på augelokket. Og du kan få blødingar inne i auga saman med netthinneløysing, eller ein såkalla ruptur, altså eit hol i auga.

Av og til kan auga rivne, og i verste fall blir det så øydelagt at du må ta det ut.

– Å miste eit auge er dramatisk. Dei fleste angrar veldig, når du på ein augneblink ein artig nyttårskveld kan få ei skade som påverkar moglegheita for å køyre bil og evna til å studere eller jobbe.

Ofte alkohol involvert.

I fjor vart det rapportert inn 31 personskadar etter nyttårsfyrverkeri til Direktoratet for Brann og eksplosjonsvern. 10 av dei var augeskadar. Talet ligg på mellom 10 og 15 moderate eller alvorlege kvart år. I tillegg kjem lette skader som berre har vore behandla på legevakta.



Dei fleste ulykkene skjer på fest og gjerne i samband med bruk av alkohol. Unge menn er mest utsette for å bli skadde.

–Dersom det er mogleg, la kvinnene få skyte opp rakettane, det er som regel sikrare. Augelege Line Kvannli

UNDERSØKJER: Line Kvannli kan raskt sjå korleis det står til med bakre del av auga med ei OCT-maskin. - Skader frå fyrverkeri kan bli veldig alvorlege, seier ho.

Stjerneskot også farleg

Ofte kjøper folk stjerneskot til barna fordi vi tenkjer det er tryggare.

– Men vi skal bruke vernebriller då også, seier Line Kvannli. Ho har sjølv tre barn, og alle blir utstyrt med vernebriller nyttårskvelden.

Augelegeforeininga i Noreg har slutta seg til oppropet neitilfyrverkeri.no som vil ha eit forbod mot privat fyrverkeri.

Dette stiller Line Kvannli seg bak.

–I mange land er det berre profesjonelle fyrverkeri. Eg har sjølv vore i Sydney og sett nyttårsfyrverkeriet der. Det var heilt fantastisk. Men ingen vart skadde.

TRYGT: Line Kvannli har vore i Sydney og sett det berømte fyrverkeriet over operahuset der. – Det var heilt fantastisk, men ingen vart skadde! Foto: Mark Baker / AP

Også i Direktoratet for brann og eksplosjonsvern strekar dei under at vernebriller er det aller viktigaste for å sikre seg mot skader.

Pressansvarleg Morten Harangen støtter Line Kvannli på at du bør ha på deg briller når du tenner på stjerneskot.

–Stjerneskot kan bli veldig varme og gneistane er farlege. Og det er 12 års grense på å bruke dei. Ja, faktisk, nokre stjerneskot er det 18-års grense på. Så det er dei to viktigaste råda framfor nyttårskvelden: Bruk vernebriller og les bruksrettleiing og alle åtvaringar.

Ute: Kaja van den Berg utafor huset på Lillehammer

Før det smell igjen

Kaja van den Berg vart sengeliggjande resten av nyttårshelga i fjor. Ho fortel at hendinga prega henne i fleire veker etterpå.

Men ho fekk ingen varige skadar. Det takkar ho vernebrillene for.

– Det kan ha redda synet mitt at det faktisk var igjen eitt par til meg. Så det vart ein ordentleg vekkar.

Oppfordringa er klar til alle som no skal feire nok ei nyttårsaftan:

– Bruk vernebriller! Alle bør ha det, ikkje berre barna.