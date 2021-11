Alle bilane vart meldt inn som EU-godkjente til Statens vegvesen frå ein verkstad i Innlandet.

Men det viste seg at ingen faktisk var kontrollert.

Det kan få konsekvensar for både bileigarane, bilverkstaden og kontrolløren.

Ikkje gode nok rutinar

Vegvesenet fekk tips om verkstaden frå ein annan plass i landet.

– Då vi begynte å gå gjennom bilar som var meldt inn til den verkstaden, fann vi ut at ein del av kontrollane ikkje låg inne i deira fakturasystem. Antakeleg er dei ikkje gjennomført, seier Gro Bakkerud i Statens vegvesen.

FØLGJER OPP: Statens vegvesen gjer no det dei kan for å få inn dei aktuelle bilane til EU-kontroll. Foto: NRK

I slike hendingar kan Vegvesenet kome med pålegg, åtvaringar og kalle tilbake godkjenningar.

– I alvorlege saker melder vi også til politiet. Då kan vi melde både kontrolløren og kontrollorganet, seier Bakkerud.

Akkurat no trur dei det er prat om ein kontrollør, og at det ikkje er gode nok rutinar for å kontrollere kontrollørane.

Dette køyretøyet hadde ikkje gått igjennom på EU-kontroll: – Det er ille at slike biler går på norske veier

Fleire har fått ny eigar

Etter at Statens vegvesen oppdaga at bilane ikkje var EU-godkjent, har dei sendt brev til eigarane om at bilane snarast må inn til kontroll.

– Vi veit ikkje konkret kva som har skjedd i denne saka, og det er derfor ikkje avklart kva for konsekvensar dette vil få. I første omgang er det viktigaste å få dei aktuelle køyretøya inn til EU-kontroll for å unngå trafikkfarlege bilar på vegen, seier Bakkerud.

Fleire veit truleg ikkje at det manglar kontroll. Av dei 80 bilane, har 22 fått ny eigar etter den uriktige EU-kontrollen.

– Dersom kjøpar ønsker å stille seljar til ansvar for manglande EU-kontroll, så er dette eit privatrettsleg forhold mellom dei.

Kva bør du sjekke ved bruktbilkjøp, i tillegg til EU-kontroll? Ekspandér faktaboks Ver skeptisk til reine bruktbilforhandlarar i utgangspunktet.

Google bruktbilforhandlaren.

Kontroller bilen på vegvesen.no: Km-stand, EU-kontroll bestått, bruktbilimport.

Kjøpe bil med komplett servicehistorikk.

Ta bilen til ein uavhengig aktør for tilstandsrapport (NAF, Viking, seriøs verkstad).

Prøvekøyre bilen.

Kjøpe eigarskifteforsikring.

Alltid skrive kontrakt.

Kontrollere heftingar i Brønnøysundregistera. Kjelde: Forbrukarrådet

Viktige minimumskrav

EU-kontrollen er den einaste felles obligatoriske kontrollen for bilar i Noreg.

Kontrollen skal sjekke at bilen er trafikksikker og ikkje slepp ut for mykje klimaskadelege gassar, og skal bli gjort annakvart år frå bilen er fire år gamal.

I Noreg i dag er det over to millionar bilar som er eldre enn fire år, og kvart år skal om lag ein million av dei inn til EU-kontroll.

Nils Sødals frå Noregs Automobil-Forbund (Naf) seier det er ille dersom det ikkje har blitt gjennomført.

ILLE: Sødals trekk fram at EU-kontrollen dekker minimumskrava for at ein bil skal vere trygg å ha på vegen. Foto: NAF

– Det kan tyde på at bilane har alvorlege feil og manglar, som kan gå ut over trafikktryggleiken. Dette er ein minimumskontroll for at bilen er trygg på vegen, seier han.

Sødals synest det er spesielt dumt for dei som har kjøpt bilane.

– Dei har jo trudd at dei har kjøpt ein bil som er EU-godkjent, så er han ikkje det, så dei har eit problem.

Han legg til at Naf kan hjelpe juridisk i slike saker.