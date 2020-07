Det var klokken 08:17 søndag morgen at flere i Hedmark våknet til risting og smell. Dette var på grunn av et jordskjelv på Rena som ble målt til 2,9 på Richters skala.

Det forteller Seismolog Andreas Wostfeldt ved Norstar til NRK.

Han skriver i en melding på organisasjonens hjemmeside at seismiske stasjoner på fastlandet har registrert et mindre jordskjelv omtrent 20 km øst for Rena.

Wostfeldt forteller at det siste skjelvet i området var i 2011. Dette ble målt til 3,7 på Richters skala.

Brå vekking

Regine Behrens Dyreng våknet av vibreringene fra skjelvet. Dyreng som bor i nærheten av Elverum, som er et stykke fra skjelvet, kjente det likevel godt på kroppen.

LÅ I SENGEN: Regine Behrens Dyreng lå å sov, da hun ble vekket av vibreringer fra jordskjelvet. Foto: PRIVAT

– Hva i all verden er dette for noe, tenkte jeg. Er det skyting eller er det vaskemaskinen som sentrifugerer inne på soverommet? sier Dyreng som ble frarøvet å sove lenge denne søndagen.

Tankene til Dyreng kom fort inn på at dette kunne være et jordskjelv, ettersom vibreringen varte i rundt et halvminutt.

Dyreng forteller at vibreringen økte, og at hun da ble litt urolig.

– Heldigvis gav det seg relativt kjapt, og det har vært rolig siden, forteller Dyreng.

– Ikke fare for nye skjelv

Det er for tidlig å si noe om årsaken til skjelvet forteller Wostfeldt, men ifølge seismologen er det ikke fare for nye skjelv i området.

Wostfeldt forteller at i Norge måles omtrent tre tilsvarende skjelv i året, men i indre strøk som Innlandet skjer det omtrent hvert femte år.